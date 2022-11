達豐設備服務有限公司公佈2022/23財年中期業績

香港, 2022年11月25日 - (亞太商訊) - 達豐設備服務有限公司(「達豐」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」)(股份代號:2153)為在中國成立的首家外資塔式起重機服務供應商,公佈其截至2022年9月30日止六個月(「期內」)的中期業績。



期內,集團的收益為人民幣387.4百萬元,較截至2021年9月30日止年度下降約6.8%。公司權益持有人應佔虧損約人民幣41.9百萬元,主要由於美元借貸的一次性匯兌虧損及2019冠狀病毒病疫情(「疫情」)帶來的經濟衰退所致。整體毛利及毛利率分別下跌至人民幣75.5百萬元及19.5%。



集團的使用總噸米由截至2021年9月30日止期間的約1,479,145增加至截至2022年9月30日止期間的1,577,983。截至2022年9月30日,集團有292個在建項目,未完成合約總值約人民幣605百萬元,手頭項目共有37個,預期合約總值約人民幣68百萬元。其中,集團預期於截至2023年9月30日止完成總值約人民幣348百萬元的合約工程,顯示來年將可錄得高水平的盈利。



儘管主要經濟體逐漸復甦且疫苗接種率與免疫率激增,但是疫情對集團產業價值鏈上的每一個環節都添加了具大的壓力。為遏制疫情蔓延,各地採取了持續或者間歇性的封控等防疫措施,導致部分項目短暫停工。在2022年4月到6月期間,集團在華東區域的經濟活動受到衝擊。同時期內,受到美聯儲加息以及全球經濟通貨膨脹的影響,全球經濟面臨大幅波動和壓力。在外部環境不穩定的狀態下,集團積極調整經營戰略,優化內部管理結構,及時做出適當的決策,減少疫情帶來的風險。



達豐設備服務有限公司行政總裁邱國燊先生表示:「疫情持續多年後,市場仍然低迷,房地產行業已經受到嚴重的衝擊。幸運的是,集團已經優化了其業務結構,更加重視其他類型業務,令地產相關的分部收益減少至總收益的30%,將減輕行業低迷的負面影響。同時,我們將把重心轉移到能源、基礎設施和公共建設領域。



隨著國家利好政策的不斷出台,並在『十四五』規劃的發展方向指引下,包括以『兩新一重』(新基礎設施、新城鎮化和重大項目)為中心的舉措和碳中和的目標的帶領下,我們相信在(能源)基礎設施市場會出現意想不到的機遇。憑藉我們強大的聲譽和專業知識,我們對集團的前景充滿信心。」



達豐設備服務有限公司主席黃山忠先生總結:「未來,集團將以疫情為契機以激發並加速轉型,並加快採用和完善數字化平台 『愛建通』,從而進一步提升生產過程中各階段的管理。此外,我們將重點分析疫情對各業務分部及項目的影響,審查及修改策略計劃,並與向所有利益相關者(包括供應商、客戶及僱員)提供最新情況。集團將繼續努力滿足客戶對中大型塔式起重機裝配式建築日益增長的需求,並建立標準化的塔式起重機後市場服務生態系統,在遵守相關的安全標準及中國的防控政策的同時,為打造綠色、安全及環保的塔式起重機服務產業價值鏈提供可持續發展的基礎。」



有關達豐設備服務有限公司(股份代號:2153)

達豐設備服務有限公司為中國首家外資塔式起重機服務供應商。自2007 年以來,集團主要向中國特級及一級EPC 承建商提供諮詢、技術設計、調試、施工至售後服務等一站式塔式起重機解決方案服務。集團主要參與基建、能源、商業及住宅行業的工程、採購及建築項目。作為新加坡註冊企業Tat Hong Holdings Ltd.的間接附屬公司,集團於2021年1月13日在香港聯交所上市。在「厚德、安全及卓越」的核心價值觀指導下,集團已成功建立領先的市場地位,並保持穩固的客戶關係,在員工安全意識、服務質量和技術優勢方面樹立了良好的聲譽。



有關詳情,請瀏覽:http://www.tathongchina.com/。





