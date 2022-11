Friday, 25 November 2022, 21:22 HKT/SGT Share:

來源 Jacobson Pharma Corporation Limited 雅各臣公佈二零二三財年中期業績 股東應佔溢利上升超過七成

宣派中期股息每股2.8港仙

醫療保健需求推動穩健增長勢頭

香港, 2022年11月25日 - (亞太商訊) - 從事基礎藥物、專科藥物及品牌醫療保健品研發、生產、市場推廣及銷售的領先企業 ─ 雅各臣科研製藥有限公司 (「 雅各臣 」 或 「 公司 」;股份代號 2633.HK ) 今天公佈公司及其附屬公司(統稱「集團」)於截至二零二二年九月三十日止年度(「報告期」)的中期業績。



業績亮點

-- 收益同比增長8.9%,達817.4百萬港元

-- 期內溢利按年上升77.8%,達147.4百萬港元

-- 權益持有人應佔溢利按年增長70.2%,達136.2百萬港元

-- 財務狀況穩健,期內淨負債比率由29.2%下降至20.8%

-- 董事會宣派中期股息每股2.8港仙

-- 若干主要治療產品類別的銷售增長可觀,包括心血管、抗糖尿病和感冒及流感產品

-- 三氧化二砷口服液(Arsenic Trioxide Oral Solution) 是首款由集團PIC/S GMP藥廠生產而具備專家臨床實證的專科治療白血病藥物,已獲批准在大灣區指定醫院使用



報告期內,集團錄得總收益817.4 百萬港元,同比增長8.9%。毛利增加24.8%至340.4 百萬港元,而權益持有人應佔溢利則增加70.2%至136.2百萬港元,主要由於銷售收益增長,加上產品組合及經營槓桿有所提升,以及獲得香港特區政府保就業計劃的相關資助。



集團的財務狀況維持穩健,現金流強勁。報告期內經調整EBITDA為290.5百萬港元,淨資本負債比率由二零二二年三月三十一日的29.2%大幅下降至報告期末的20.8%。此外,集團的現金狀況穩健,於報告期末的現金及現金等價物為860.4百萬港元。董事會宣派截至二零二二年九月三十日止六個月的中期股息每股2.8港仙,較二零二二財年中期派發的每股1.2港仙上升133.3%。



強勁基礎藥物組合以滿足殷切的醫療保健需求

報告期內,在私營和公營界別取得穩定增長的帶動下,集團的非專利藥業務表現強韌。整體增長受惠於社交距離措施的放寬,促進香港公營及私營界別中患者就診數量恢復,從而增加對基礎藥物及慢性病專科藥物的需求。



在第五波疫情爆發期間,集團加快其症狀緩解藥物的生產及供應,以滿足激增的患者需求。報告期內,集團在公營界別的感冒及流感藥物種類系列錄得48.5%增長,反映該等藥物的需求殷切。



此外,長者及慢性病患者對藥物的需求持續強勁,呈現強大增長勢頭,其中的例子如心血管產品類別的血管緊張素II受體拮抗劑 (Angiotensin II receptor antagonists) 和降脂產品,於報告期內在私營界別分別錄得66.4%和60%的強勁增長。



穩定的產品研發管線及持續強化的產品組合

集團一貫努力以優質基礎藥物滿足醫療及患者的需要,於報告期內推出多項新產品,包括推出阿托伐他汀片(Atorvastatin Tablets)、三甲氧苄嗪特緩釋片(Trimetazidine Modified Release Tablet)、奥美沙坦片(Olmesartan Tablets)、比卡魯胺片(Bicalutamide Tablet)、氧氟沙星滴耳藥水(Ofloxacin Ear Drop)及艾達黴素注射劑 (Idarubicin Injection)。此外,集團已就即將上市的21款新產品取得註冊批准。



截至二零二二年九月三十日,集團的研發管線中包括了177項產品,其中59項已獲准註冊,14項已提交註冊,48項已完成開發階段並正進行穩定製備或穩定性研究,另有27項目前正進行配方研究或預製配方研究工作。



進軍粵港澳大灣區

集團與香港大學深圳醫院合作,將其用於治療急性早幼粒細胞白血病的口服溶液-三氧化二砷口服液(Arsenic Trioxide Oral Solution)引入大灣區指定醫院,已獲廣東省藥品監督管理局批准。這是根據《廣東省粵港澳大灣區中國臨床急需進口藥品醫療器械管理暫行規定》方案獲批的首款港產專科藥。



制定環境、社會及管治策略及各項關鍵績效指標

作為長期致力履行環境、社會及管治責任的企業公民,雅各臣已制定並推展環境、社會及管治策略,取名為「Jacobson 5 to Thrive-雅各臣五恆發展」,由五個關鍵優先領域組成,即產品責任、對僱員的承諾、環保管理、社會參與及企業管治責任。為響應該策略,集團已設定關鍵績效指標,並繼續不時進行評估,以跟進集團在優先問題及計劃方面的進展,包括溫室氣體排放、水電使用及可再生能源的利用。



雅各臣主席及行政總裁岑廣業先生指出:「儘管2019冠狀病毒病對集團業務表現有所影響,但我們相信有關影響只屬短暫。我們很高興雅各臣於二零二三財年上半年在面對經濟氣氛波動中依然取得顯著的增長勢頭。有賴我們團隊的共同努力,我們在公營及私營界別中的核心業務範疇均取得強韌的表現,展現了更高的營運效率和嚴謹的成本控制。



我們對醫療保健行業的未來前景及基礎藥物市場的增長前景依然保持樂觀。為把握未來機遇,我們將繼續專注於推進集團的增長戰略,鞏固本身作為香港及大灣區基礎藥物及專科藥物卓越供應商的地位。」



關於雅各臣科研製藥有限公司(股份代號:2633)

雅各臣是本地領先的醫藥公司,擁有垂直整合的業務,包括基礎藥物及專科藥物的研發、生產、分銷、銷售及物流。作為本地主要的非專利藥供應商,集團在香港私營及公營領域,具有最廣泛的銷售及分銷的市場覆蓋,並積極向策略性選擇的亞洲市場伸延擴展。集團於香港設有10間PIC/S GMP認證的非專利藥生產設施,並在各種治療藥物類別中擁有廣泛的產品組合與享有優越市場地位。



同時,集團一直致力透過增加各種高增值產品,策略性地擴大其非專利藥的產品組合。扎根香港,集團已於中國、澳門、台灣及柬埔寨開設營運子公司,建立區域性商業平台,以把握亞太區及大中華地區的市場潛力。而自 2017 年 6月 1 日,集團獲納入 MSCI 香港微型股指數成份股。更多詳情請瀏覽雅各臣科研製藥有限公司網站:http://www.jacobsonpharma.com/





