中國萬天控股完成收購國內生鮮供應鏈服務商



香港, 2022年11月25日 - (亞太商訊) - 中國萬天控股有限公司（「中國萬天控股」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1854.HK）欣然宣佈，集團的直接全資附屬公司富源有限公司（「富源」）完成收購冠源有限公司（「冠源」）旗下於國內從事生鮮供應鏈服務商深圳豐源貿易發展有限公司（「深圳豐源」，連同冠源，統稱「目標集團」），標誌著集團將食物供應業務擴展至粵港澳大灣區（「大灣區」）市場。收購完成後，目標集團成為集團的全資附屬公司。



是次集團收購的目標集團主要在中國從事活牛、水果、蔬菜、海鮮及食材的貿易。深圳豐源是目標集團的營運附屬公司，其主要業務為從內蒙古獲得活牛，並將活牛分配予大灣區的屠宰場，同時向大灣區的餐廳供應及提供水果、蔬菜及海鮮。深圳豐源在中國擁有成熟的業務網絡和客戶基礎，有助集團為客戶提供全面的服務組合和擴闊客戶基礎。在2019冠狀病毒病爆發對香港餐飲及相應食品加工行業帶來不利影響之際，集團管理層相信進軍新市場和提升業務發展策略的多元性有利於保持競爭力，為投資者和股東創造更高收益。



除收購目標集團外，集團亦於近日在廣東省中山市人流暢旺的中心地帶策略性增設兩間餐廳，分別為主打生鮮食材的蒸氣海鮮專門店「爭氣碼頭」和將空間與自然結合的咖啡廳「空想咖啡」，銳意擴大集團於大灣區的餐廳網絡，壯大食物供應和餐飲連鎖業務。「爭氣碼頭」和「空想咖啡」均以年輕消費者為主要客戶群，配合「個性化需求」、「沉浸式體驗」和「打卡」等潮流概念為追求生活品質、食得健康的年輕食客而設。主打蒸氣海鮮的「爭氣碼頭」可讓食客賞盡天下不同種類的鮮活海鮮，為食客提供最新鮮的菜餚；而走清新路線的「空想咖啡」融合空間與藝術，不時有現場表演，讓食客在享受精緻菜色及優美環境的同時，還可滿足在咖啡廳擴展社交朋友圈的需求。



受惠於政府出台的「中山市2022年促進批發零售住宿餐飲行業穩增長措施」等一系列帶動地區經濟與民生指數的政策，2022年前三季度中山市生產總值為人民幣2,594.81億元，同比增長1.2%。中山市消費市場恢復良好，前三季度全市社會消費品零售總額為人民幣1,208.91億元，同比增長5.1%。秉持著對中山市未來龐大發展潛力的信心，集團今次戰略性地開設兩家餐廳，這亦是繼集團於今年6月在中山市開設兩間餐廳「香港碼頭」和「炙.HUTAU」後，短時間內再在區內擴大「萬天餐飲」業務版圖。



集團管理層表示，集團成功收購深圳豐源，以及於策略性在中山市增設兩間餐廳後，均彰顯集團加大力度發展食物供應和餐飲連鎖業務的決心和積極部署。身處後疫情時代，集團將進一步拓展現有業務至具龐大消費群的大灣區市場，並善用食物供應、餐飲產業鏈和環保科技三大業務之間的協同效應，以應對挑戰，奠定強大基礎。展望未來，中國萬天控股銳意擴展業務以提升業務發展策略的多元性，而大灣區業務將是集團最大的盈利增長點，長遠可望為集團帶來穩定持續的收入。



關於中國萬天控股有限公司

中國萬天控股有限公司（1854.HK）為一間投資控股有限公司，集團主要從事食材供應、餐飲連鎖和環保科技三大重點業務。2022年5月，中國萬天控股在深圳設立大灣區總部，標誌著集團正式進軍潛力龐大的大灣區市場，積極打造大灣區綠色龍頭品牌，為客戶提供新鮮健康及安全的食品，致力成為中國領先的美好生活服務商。



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