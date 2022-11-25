Friday, 25 November 2022, 11:30 HKT/SGT Share: 穆迪：確認渤海銀行「Baa3」長期存款評級 展望維持穩定

香港, 2022年11月25日 - (亞太商訊) - 據香港萬得通訊社報道，近日，享譽全球的國際權威評級機構——穆迪投資者服務公司（Moody’s Investors Service，以下簡稱「穆迪」） 發布報告，確認渤海銀行股份有限公司（以下簡稱「渤海銀行」）（9668.HK）Baa3的長期存款評級，同時維持渤海銀行主體信用評級為投資級評級，展望穩定。



市場人士評價指出，這一評級結果顯示出國際主流評級機構對渤海銀行經營發展情况的認可，將有助于提振投資人信心，為渤海銀行在國際資本市場提高議價能力及降低融資成本奠定良好的基礎。



流動性狀况穩定適中 系統重要性日益凸顯



信用是金融交易得以產生的原動力與核心基礎。作為提供金融交易主體履約能力或償付能力評判主體的信用評級機構，其出具的資信報告、風險提示成為越來越多金融交易、投資决策乃至監管部門的判斷基礎風險的重要依據。



穆迪在此次發布的報告中指出：此次維持渤海銀行的評級和穩定展望，反映了穆迪預期未來12-18個月，該行的財務狀况將總體保持穩定，幷且同期中國政府對該行提供支持的意願和能力將基本維持不變。同時維持渤海銀行主體信用評級為投資級評級，展望穩定。



儘管國內外疫情持續對業務開展產生部分影響，但渤海銀行近年來為减少對高風險行業的貸款敞口和對影子銀行產品的投資敞口，采取了多種降風險舉措，這也表明該行戰略重點從規模擴張轉向高質量發展。



穆迪預計，未來12-18個月，渤海銀行的流動性狀况將維持在穩定的適中水平，核心一級資本充足率仍將維持在8.0%-9.0%以上。



此外，穆迪還在報告中指出，渤海銀行的系統重要性在多方面日益得到凸顯：從成立背景來看，該行是在天津成立的唯一一家全國性股份制商業銀行，具有强大的政府持股背景，其中各類央企和天津政府下屬實體持股50.45%。從戰略地位來看，作為天津市最大的國有金融機構，渤海銀行是政府進一步發展和加强天津市金融服務業規劃下的旗艦企業。



因此，渤海銀行的存款評級、交易對手風險評級和交易對手風險評估有3個子級的提升，分別達到Baa3、Baa3和Baa3（cr）。





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