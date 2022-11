Thursday, 24 November 2022, 14:15 HKT/SGT Share: 陽光保險通過港交所聆訊:多戰略並舉 高質量發展

香港, 2022年11月24日 - (亞太商訊) - 香港市場有望新添一枚稀缺保險標的。11月21日,港交所文件顯示,陽光保險集團股份有限公司(「陽光保險」)通過聆訊,赴港上市進入衝刺階段。若陽光保險成功登陸港交所,將成為中國第10家上市險企,也將成為繼中國人保、中國平安、中國太保、中國太平、中再保險集團之後的第六家上市保險集團公司。



在中國的眾多險企中,陽光保險是一隻快速成長的新生力量,公司以「打造高質量發展、高價值成長的保險服務集團」為戰略目標,多戰略並重推進,致力於成為專業領先的家庭保險保障服務提供商與值得信賴的企業風險管理夥伴。



從客戶價值創造出發 分類實施客戶經營戰略



在客戶經營方面,陽光保險根據客戶群體性質,對個人客戶及團體客戶分別實施針對性的發展戰略,客戶經營水平持續提升。



個人客戶方面,陽光保險基於不同的家庭類型以及不同家庭階段個人需求的不同,為客戶提供優質差異化的綜合保險服務,實現客戶有效需求與保險公司有效供給的匹配,從而為客戶和公司自身創造價值。團體客戶方面,公司聚焦價值創造,深耕價值客戶,堅持價值發展,不斷改善團體客戶的風險管理能力,努力成為團體客戶一攬子風險管理服務的忠誠夥伴。



憑藉對客戶的洞察能力,陽光保險能夠更好地識別不同客戶購買需求偏好,從而能夠提供更加適配需求的產品及服務,賦能銷售隊伍,促進業務增長。通過多年發展,公司客群經營有效夯實,客戶群體逐步增多,截至2022年6月30日,擁有約3,150萬名個人客戶和約80萬家團體客戶。



加強渠道專業化建設 以渠道成長賦能企業成長



保險行業轉型趨勢下,渠道的核心價值決定了企業的競爭優勢。陽光保險通過強化渠道專業化建設,促進傳統渠道與新興渠道融合互補,推動業務高質量發展。



壽險代理人渠道上,陽光保險通過實施差異化的經營策略,以匹配當地市場需求。在二線及以上城市,公司主打中高端客群的增值服務項目,通過打造高素質和高產能的隊伍,優化隊伍專業化服務能力。在三線及以下區域,公司針對大眾家庭的增值服務,逐漸豐富保險產品類型。



壽險銀保渠道上,公司堅持價值發展,實施渠道分類經營,穩步擴大中高優質客群,銀保渠道保費收入佔比逐年上升。產險業務方面,深耕渠道專業化能力建設,在鞏固和強化傳統直銷渠道的同時,進一步加強新直銷渠道建設,推進網銷、電銷一體化轉型,發揮直聯客戶優勢。



此外,陽光保險充分發揮集團協同優勢,積極培育職域營銷和私域營銷兩大新型營銷渠道。在職域營銷上,公司通過與團體客戶的深度合作,引導團體客戶向個人客戶轉化,深度挖掘客戶價值,打開個人高端客戶的增長空間。在私域營銷上,公司以客戶為中心,通過私域客戶經營、線上化客戶服務,打造從線上獲客到運營轉化的經營閉環,充分增強盈利能力。



長期來看,保險行業正從高速發展向高質量發展轉變,陽光保險通過多元化的發展戰略,持續提高客戶服務質量,增進客戶認可度,有助於其把握未來行業轉型下的發展機遇,實現「讓人們擁有更多的陽光」的使命。





