Wednesday, 23 November 2022, 14:28 HKT/SGT Share: 力勤資源招股中：業績強勁增長 下游需求傳導長期增長空間廣闊

香港, 2022年11月23日 - (亞太商訊) - 隨著全球電動汽車電池的市場規模逐步增長，作為動力電池重要原材料之一的鎳，其需求端也迎來爆發，並帶動相關企業成為市場關注熱點。11月21日-11月24日，鎳全產業鏈龍頭寧波力勤資源科技股份有限公司（下稱「力勤資源」或「公司」，股份代號：2245.HK）在港招股，預計於12月1日正式登陸港交所。中金公司、招銀國際為聯席保薦人。



市場領先地位穩固 競爭優勢明顯



力勤資源是一家鎳產品貿易及生產領域的領先公司。按2021年的鎳產品貿易量計，公司在全球排名第一；按2021年的鎳礦貿易量計，在中國排名第一。公司的鎳礦貿易量在2019年、2020年及2021年均為中國第一，2021年的市場份額為26.8%。



在鎳產品生產領域，根據灼識諮詢報告，力勤資源在印度尼西亞佈局的HPAL項目是全球現金成本最低的鎳鈷化合物生產項目。該項目採取目前全球處理中低品位紅土鎳礦最先進的工藝——第三代HPAL工藝，並對其進行優化和調整，進一步提高了產能，降低了能耗和生產成本。通過在關鍵流程及工藝上的突破，力勤資源得以在運營效率及盈利能力方面取得先發優勢。



值得一提的是，力勤資源以鎳資源整合為方向，加速向產業鏈中下游垂直延伸，完成了對鎳產業鏈環節的垂直整合。通過涵蓋鎳資源的上游採購及貿易、供應鏈服務、鎳產品生產、技術改進、工程設計連同產業園建設及運營，公司能夠提供一站式解決方案，全面滿足客戶的需求，創造更大效益。



鋰電池高鎳路線成風口 需求旺盛助推業績高增長



在動力電池領域，由於三元電池的能量密度更高，真實續航里程更長，因而在近年來得到廣泛應用。在三元電池中，高鎳三元電池又因其具備更高的能量密度以及更具成本優勢，預期將成為新能源汽車行業的主流選擇。根據灼識諮詢報告，2021年至2026年，全球新能源汽車產業中硫酸鎳的需求量預計將以30.0%複合年增長率增長，並於2026年達到1,403.3千金屬噸。



對鎳生產企業來說，伴隨著下游需求中電池對硫酸鎳的需求增速顯著，紅土鎳礦濕法冶煉-濕法中間品-硫酸鎳-電池的路徑重要性逐步凸顯。力勤資源的HPAL項目在鎳化合物生產上具備技術優勢和成本優勢，且具備120,000金屬噸鎳鈷化合物（包括14,250金屬噸鈷）的總年設計產能，有望助力其成為下游電池廠商重要的原料供應商，並增厚公司業績。



HPAL項目一期於2021年5月投產後對公司業績提升顯著。2021年及2022年上半年，力勤資源的收入分別為人民幣4,088.3百萬元及人民幣9,978.3百萬元，同比增長144.1%。同期公司淨利潤分別為人民幣89.0百萬元及人民幣2,289.6百萬元，同比增長超24倍。可以預見，在下游新能源電池對鎳需求驅動下，力勤資源的增長空間正在打開。



總體而言，力勤資源通過向上游鎳礦與下游鎳產品的全產業鏈佈局，在拓寬公司營收來源的同時，有助於公司充分發揮產業鏈各環節的協同效應，增強公司的可持續發展能力和核心競爭力。未來，在鎳資源需求保持穩定增長的預期加持下，力勤資源的長期發展值得期待。





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