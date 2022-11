Monday, 21 November 2022, 13:12 HKT/SGT Share:

來源 Zhaojin Mining 招金礦業控股股東擬增持公司股份 對公司成長價值和未來發展前景具信心

香港, 2022年11月21日 - (亞太商訊) - 中國黃金龍頭企業 -- 招金礦業股份有限公司 (「招金礦業」或「公司」,股份代號:1818,連同其附屬公司「集團」) 於11月19日收到公司控股股東山東招金集團有限公司(「招金集團」)的通知,基於對公司成長價值和未來發展前景的信心,在符合包括香港聯合交易所有限公司證券上市規則、公司收購、合併及股份回購守則(「收購守則」)在內的法律、法規及規則的前提下,經招金集團黨委會、董事會研究決定,並報招遠市相關部門,同意招金集團在未來的12 個月內,透過其自身及╱或與其符合一致行動(如收購守則所定義)關係之人士或實體增持不超過2%的公司股份(「增持計劃」),即招金集團及╱或其一致行動人從增持第一筆開始計算,累計不超過6,500 萬股。



增持計劃前,招金集團直接及間接持有公司股份12.15億股(其中內資股6.18億股,H股5.96億股),佔公司已發行股份總數的約37.16%。據知,招金礦業於增持計劃後將可以維持已發行股份之充足公眾持股量;增持計劃並無觸發收購守則項下公司控股股東之強制性全面要約責任;以及增持計劃不會導致公司控制權發生變化。



公司表示,在目前黃金價格震盪、內外部環境嚴峻複雜等多種不利因素考驗下,全公司上下齊心合力,錨定主業,整體經營保持了穩中有進、穩中有升的局面。是次大股東擬增持公司的股份是對公司價值的認同,對公司管理層的一種信任和肯定,也顯示出大股東對公司發展前景的堅定信念與積極態度,有利於增强市場各方的投資信心。從長期來看,上市公司的價值必將得到進一步顯現。公司將聚焦「打造具有國際競爭力的世界一流黃金礦業公司」願景,發揮產業投資和資本市場優勢,優化運營管理,把握價值投資機遇,不斷提升盈利能力,為股東創造豐盛回報。



有關招金礦業股份有限公司

招金礦業股份有限公司是中國最大的黃金生產商之一,位於中國黃金儲量極為豐富及生產歷史悠久的「中國金都」─ 山東省招遠市,該地區黃金儲量約佔中國黃金總儲量的10%。集團業務集黃金勘探、開採、選礦、冶煉及銷售於一體的大型綜合黃金企業,亦是中國最大的黃金冶煉集團,主要產品為符合上海黃金交易所標準的「9999」及「9995」標準金錠。招金礦業於全國範圍內擁有多個經營金礦分佈在中國華北、西北、西南等多個地區。憑藉招金礦業豐富的黃金儲量,先進的生產技術,豐富的黃金產業管理經驗,必將引領集團在業內建立卓越的地位。







話題 Press release summary



部門 金属,矿产

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network