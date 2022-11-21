Monday, 21 November 2022, 10:48 HKT/SGT Share: 國軒高科與VinES合作越南首個LFP電池工廠開工

香港, 2022年11月21日 - (亞太商訊) - 11月18日 ，國軒高科與越南VinGroup合作的電池工廠在越南河靜經濟開發區正式開工。該專案一期規劃年產能5GWh，是越南第一個磷酸鐵鋰電池工廠，預計2023年末投產。河靜省省委書記黃中勇先生，省委常務副書記陳世勇，省人委會主席武仲海先生，VinGroup 集團副董事長兼總經理阮越光先生，國軒高科董事長李縝先生，VinES公司總經理范垂玲女士等共同見證了本次儀式。

開工儀式現場

本次開工的越南VinES-Gotion河靜電池工廠，由國軒高科及越南VinGroup集團旗下VinES共同投資，其中國軒高科持股51%，VinES持股49%，是越南首個磷酸鐵鋰電池製造工廠。據規劃，工廠占地210畝，專案規劃年產能5GWh，預計2023年底完成建設並投產。未來，該工廠的產品將滿足越南VinFast 新能源汽車對電池的需求。



越南VinES隸屬于越南最大民營企業VinGroup集團，主要負責動力電池生產業務。該集團旗下VinFast系全球領先的新能源汽車製造企業，產品在東南亞市場廣受讚譽，並遠銷歐美。



儀式現場，VinES公司總經理范垂玲表示，VinES非常榮幸與Gotion合資建設的LFP電池工廠，這是VinFast電動汽車自主電池供應戰略的重要組成部分，也是VinES領先的能源解決方案公司發展戰略的一部分。新工廠位於VinES電池組生產廠旁，將完成越南LFP電池的閉環生產，從而提高VinFast電動汽車的當地語系化率和生產效率，同時為越南電動汽車和清潔能源產業發展開闢新的機遇。



國軒高科董事長李縝表示， VinGroup集團是全球備受尊敬的企業，國軒高科與VinGroup合作的電池工廠，將支持VinFast的電動汽車對電池的需求，不僅助力越南的能源變革、氣候友好和經濟發展，也將共同為人類社會的能源文明做出貢獻。



今年以來，國軒高科全球化戰略逐步落地，6月與阿根廷JEMSE公司達成戰略合作，擬合資在阿根廷胡胡伊省建立電池級碳酸鋰產線；同期德國國軒正式揭牌，開啟國軒電池“歐洲造”步伐；7月，公司通用存托憑證（GDR）在瑞士交易所敲鐘上市；9月與蘇美達簽訂戰略合作協定，推動儲能產品出口業務發展。據公司規劃，到2025年有望實現全球300GWh產能，其中海外100GWh，助力全球碳中和實現。





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