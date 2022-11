Thursday, 17 November 2022, 13:01 HKT/SGT Share: CRO業務收入可觀,模式動物新應用或成為百奧賽圖業務增長新動能

香港, 2022年11月17日 - (亞太商訊) - 近年來,中國創新藥行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持,進入發展快車道,臨床前研究服務市場亦獲得穩步增長,根據弗若斯特沙利文報告,2030年全球臨床前研究服務市場規模預計將達約706億美元。其中,儘管我國模式動物市場尚處於發展早期,市場規模較小,但增速較高,預計2019年至2024年的年均複合增速達30%,遠高於全球水準。



作為生物製藥及臨床前研究服務創收公司,百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司(「百奧賽圖」或「公司」;股份代碼:02315.HK)在國內市場穩健增長的同時,積極拓展國際化業務,打造公司業務發展新增長極。



成長路線賦能業績增長 綜合競爭實力雄厚



百奧賽圖是少有的具有原創技術平臺的國際性生物技術公司,依託於三大基因編輯技術,自主開發了2500+創新動物/細胞模型,爲全球藥企客戶提供創新模式動物及臨床前藥理藥效等CRO服務。據瞭解,百奧賽圖的動物模型均爲基因編輯動物模型,具有高附加價值,可爲新藥評估提供有力的工具。



與此同時,依託自主研發的全人抗體RenMice平臺及規模化體內抗體篩選-「千鼠萬抗」計劃,百奧賽圖不斷産出有潛力的抗體分子,及時滿足全球新靶點藥物的研發需求,並在不同階段將眾多抗體分子與國內外藥企達成合作開發/分子授權轉讓,佔據業務先機,鞏固公司綜合核心競爭力。



藉此,百奧賽圖臨床前CRO及抗體開發業務收入持續攀升,增長率和毛利率可觀。數據顯示,2021年及2022年上半年,公司總收入分別為人民幣(下同)3.55億元和2.29億元,其中臨床前藥理藥效評估業務收入分別為1.05億元和0.65億元;模式動物銷售收入分別為1.07億元和0.73億元。2022上半年,百奧賽圖臨床前整體業務收入1.68億元,同比大幅增長50%,毛利率亦維持在約70%的高毛利率水準。



靶點人源化小鼠應用拓展至安全性評價領域 或迎來井噴式增長



藥物研發最艱難的步驟在於如何使其儘快通過藥物評價,其中藥物安全性評價便佔據約50%的份額。非人靈長類動物一直是安全性評價的重要模型,但自全球新冠疫情爆發以來,猴子資源緊缺,靶點人源化小鼠以其獨特優勢,可作為合適的替代模型,有潛力在藥物安全性評價領域佔據一席之地。



據悉,靶點人源化小鼠具有靶點基因生理學功能、繁殖週期短、研究成本較低等優勢。目前,百奧賽圖自主研發的靶點人源化小鼠已助力多家藥企基於小鼠的長毒、生殖毒性等安全性評價數據獲批IND,包括8款藥物獲得NMPA IND臨床批件,3款藥物獲得FDA IND臨床批件,這之中還有2款爲中美雙報産品。安全性評價領域的應用拓展為公司動物模型銷售的快速增長提供了契機,未來或成為增長爆發點。



在創新藥行業發展大趨勢下,國內創新藥企開始走向海外,而百奧賽圖此前於海外已早有佈局。據悉,百奧賽圖是國內率先將動物模型反向銷售歐美的公司,現已同全球TOP10中的9家建立合作夥伴關係,並與信達生物、恒瑞醫藥、君實生物等國內大部分藥企和生物技術企業合作。2022年上半年,百奧賽圖臨床前CRO及抗體開發總體業務海外銷售收入占比高達38.46%,同比增長66%。



2022年9月1日,百奧賽圖成功登陸港交所主機板,借力資本市場成就了公司發展的新里程碑。日前,「中國再生元」的框架搭建已完成,未來,百奧賽圖將繼續以「成為全球新藥發源地」為願景,在過硬的綜合實力加持下,持續産出極具潛力的産品和服務,以更加優異的成績回饋股東、員工和社會。(來源:彭博終端機)





