復星「瘦身」背後：旨在聚焦主業，加強創新和全球化

香港, 2022年11月16日 - (亞太商訊) - 近月復星國際(HKEX: 00656)在持續進行一系列「瘦身」動作,引起市場關注。



11月6日晚間,復星國際旗下豫園股份發佈公告稱,擬通過大宗交易的方式,出售招金礦業6.54億股股份給紫金礦業全資子公司金山國際礦業,佔招金礦業總股份的20.00%,交易總價款為43.95億港元。計及9月豫園股份曾於二級市場減持招金礦業後,豫園股份對招金礦業股權比例已降至1.26%。10月19日,復星宣佈將所持南京南鋼鋼鐵聯合有限公司的60%股份作價不超過160億(人民幣,下同)出售給同在江蘇省的沙鋼集團。



加快自身戰略轉型

無論是南鋼聯還是招金礦業,復星都持有一段時間,而此次接連出售兩家公司,總回籠資金高達200億元。從投資收益角度來看,算上過往20年兩家企業的分紅規模,復星此刻的退出不可謂不成功。但復星近期的資產出售和減持,顯然不能用簡單的投資邏輯來解釋。



復星的系列動作是其更有效管控債務,更好地夯實資金安全墊的舉措。通過加快自身戰略轉型,果斷出手「手起刀落」,復星可更聚焦「家庭消費」產業主賽道。



對於復星近期的「瘦身」動作,市場明顯是看好的。多家投行包括大摩、花旗、高盛等均發表報告力挺復星國際並重申「買入」評級,大行普遍預計復星對非核心資產的處置計劃,可降低公司資產負債率、緩解流動性擔憂,也可使復星的資產組合變得更為簡單,更能專注於核心領域。例如花旗便指出,復星在經歷了多次併購、分拆和非核心資產處置之後,復星的業務更多元,並已發展成為輕資產的綜合企業,可緊抓中國X世代的高消費潛力。該行更指出,南鋼的成功出售,是復星在合適的價格和時機做出的正確舉措,也可讓復星能夠將其資源重新部署到更好的用途上



復星的捨與得致多贏結果

出售南鋼聯給沙鋼的消息一傳出,沙鋼當日漲停,這次40億元接手招金礦業後,紫金礦業也一度漲停。



有知情人士透露,這次復星出售南鋼聯項目,交易中僅參與競標的意向買方就有近20家,復星優先選擇有助於企業長遠發展的合作夥伴,希望通過交易達成多贏結果。而紫金礦業也曾公開表示,在成為招金礦業第二大股東後,可充分發揮雙方優勢,有助於一步鞏固和提升公司在全球黃金行業的地位。



對復星來說,其主動瘦身健體,可將多年深耕的健康、快樂、富足業務板塊持續做大做強,比如可將資源更聚焦於復星醫藥的創新藥研發、豫園大片區的開發、舍得酒的發展等。從長遠來看,中國的居民消費和內需市場還有很大的增長空間,復星只有聚焦主業,以實際行動紮根實體經濟,才能順利地穿越經濟週期。



最近復星旗下的復星醫藥、豫園股份、南鋼股份、海南礦業四家上市公司在上交所舉行2022年三季度業績聯合說明會。復星國際董事長郭廣昌以視頻方式參加說明會時表示,科技創新和高水平對外開放是構建新發展格局的重要組成部分。把握新的發展機遇,「未來復星將聚焦主業,加強創新,做好全球化。」





