嘉華集團贊助香港故宮文化博物館義工計劃 致力弘揚中華文化 促進跨文明對話

香港, 2022年11月15日 - (亞太商訊) - 嘉華集團旗下嘉華國際集團有限公司(簡稱「嘉華國際」)以及呂志和獎有限公司(簡稱「呂志和獎」)聯合贊助香港故宮文化博物館義工計劃,透過多元化培訓課程與工作實踐,加深市民尤其是青年人對中華文化的認識,培育博物館業及本地藝術文化領域的人才,鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的地位。

呂志和獎總經理程珍女士 (左四)及嘉華國際企業事務總經理張婉玲女士(左五)出席香港故宮文化博物館義工計劃啟動禮,與香港故宮文化博物館館長吳志華博士 (中)一同見證一眾義工正式展開弘揚中華文化之旅。

香港故宮文化博物館首屆義工計劃約500名義工已接受為期一個月的多元化培訓,內容涵蓋中華文化藝術、故宮文化、展覽介紹以及博物館營運等專門範疇,讓學員多面向地領略中華文化的博大精深,建立對博物館業的認識。完成訓練後,義工們已正在協助香港故宮文化博物館多方面的工作,涉及教育活動、展覽策劃、研究、文物修復及博物館管理等。



嘉華集團主席呂志和博士表示:「嘉華集團熱衷於推廣藝術文化,冀透過支持博物館義工計劃,提升市民對中華文化的認識,培育更多青年人認識國家的文化產業,增強他們對國家的向心力及認同感,同時支持香港發展成中外文化藝術交流中心。」事實上,世界上多家頂級博物館均設有義工計劃,義工除協助館內多項範疇的工作外,亦可從不同角度探索博物館,寓工作於學習。



日前,呂志和獎總經理程珍女士及嘉華國際企業事務總經理張婉玲女士出席香港故宮文化博物館義工計劃就職典禮,聯同香港故宮文化博物館館長吳志華博士,見證正式展開弘揚中華文化之旅。



香港故宮文化博物館已於2022年7月3日正式向公眾開放,致力成為世界領先的博物館,推動公眾對中華文化藝術的研究和欣賞,並與世界重要藝術文化機構緊密合作,促進不同文明之間的對話。



關於嘉華國際集團有限公司(股份代號:00173)

嘉華國際集團有限公司於1987年在香港上市,是嘉華集團旗下之房地產業務旗艦。作為大型綜合房地產發展商及投資者,嘉華國際以香港、長三角及珠三角地區為策略據點,開發房地產發展涵蓋大型住宅社區、綜合城市發展項目,其中包括優質住宅、甲級寫字樓、酒店及服務式公寓,以及特色商鋪。旗下的嘉英物業以先進的管理理念和國際高端精品酒店的營運模式,為主流及高端住宅、商業設施、寫字樓和房地產綜合體提供專業及優質的管理服務。嘉華國際憑其敏銳的市場觸覺、靈活進取的發展策略以及雄厚的財政實力,在中國主要城市擁有優質土地儲備,為未來發展奠下穩固基礎。



嘉華國際為恒生綜合小型股指數成份股、MSCI明晟香港小型股指數成份股及恒生滬深港通大灣區綜合指數成份股,亦為「深港通」計劃內合資格交易股票。截至2021年6月30日,嘉華國際持有銀河娛樂集團有限公司(股份代號:00027)約3.73%權益。



網址:http://www.kwih.com



有關「呂志和獎」

「呂志和獎-世界文明獎」由呂志和博士於2015年創辦,是一年一度的國際性跨界創新獎項,旨在促進世界文明,並激勵世人建構更和諧的世界。獎項基於「促進世界資源持續發展」、「促進世人福祉」以及「宣導積極正面人生觀及提升正能量」三大目標,表揚為人類文明作出恒久卓越貢獻的人士或團體。



每位獲獎者獲授予現金獎2,000萬港元(約256萬美元)、證書一張及獎座一座。每個獎項均只授予單一獲獎者,獲獎的個人或團體不會共用一個獎項。



呂志和獎有限公司為一間在香港成立的擔保有限公司,負責「呂志和獎」的行政及管理工作。



如欲獲取更多詳情,請瀏覽:www.luiprize.org





