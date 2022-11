新光維醫療與上海市第一婦嬰保健院簽訂戰略合作協定，共同建立婦科內鏡診療聯合創新中心

香港, 2022年11月14日 - (亞太商訊) - 11月12日,上海市第一婦嬰保健院建院75周年大會暨首屆一婦嬰國際學術會論壇開幕式在上海舉辦。大會期間,新光維醫療科技(蘇州)股份有限公司(以下簡稱“新光維醫療”)與上海第一婦嬰保健院簽署戰略合作協定,共同建立婦科內鏡診療聯合創新中心。上海市第一婦嬰保健院院長、黨委副書記王育教授,新光維醫療聯合創始人、總經理及首席技術官陳東博士出席簽約儀式,共同簽署了合作協定。

上海市第一婦嬰保健院院長、黨委副書記王育教授與新光維醫療聯合創始人、總經理及首席技術官陳東博士共同簽署醫企協同創新戰略合作協定

上海市第一婦嬰保健院與新光維醫療正式達成醫企協同創新戰略合作

雙方將聚焦婦科內鏡診療產品和創新技術的孵化、臨床應用研究、臨床應用示範以及培訓教育,“醫研產一體化”緊密合作,瞄準建成世界一流的集婦科內鏡診療、醫學智慧製造技術為一體的創新研究、技術轉化和應用示範中心。



依託于上海第一婦嬰保健院深厚的臨床科研實力,結合新光維醫療自主可控的婦科內鏡診療開發與製造資源,雙方將無縫協同創新,通過將技術和臨床經驗進行深度融合,針對重要疾患的診療,就內鏡下的婦科診療技術及產品創新,確定婦科內鏡診療醫療流程規範,開展全方位的長期合作。雙方將共同圍繞婦科診療方向的前沿技術和產品開展探討、醫工結合,以解決現有婦科內鏡診療的臨床痛點與國產宮腔鏡的技術瓶頸。



新光維醫療始終把“聚焦臨床”放在首位,以客戶為中心,通過醫工合作,滿足臨床多樣化需求,為中國的醫生和患者提供卓越創新的微創診療解決方案,回饋社會。此次合作,新光維醫療將充分利用上海一婦嬰的優質臨床和學術資源,產醫協同創新,共同打造世界一流婦科內鏡的創新中心,推動國產內窺鏡設備自主研發、破解高端內窺鏡核心技術領域的“卡脖子”難題,為實現相關產業鏈共同發展與增長貢獻自己的力量。



關於新光維醫療

新光維醫療成立於2016年10月,是一家專注於醫用內窺鏡及相關創新產品的研發及商業化的微創診療企業。公司以“立足中國,放眼全球”作為核心發展戰略,在中國和日本均已成立研發中心。依託于強大的自主研發能力,新光維醫療已建立立足於五大相互協同的核心技術之上的獨有技術平臺,並打造了全面的醫用內窺鏡產品及在研產品組合,覆蓋醫院各類臨床科室進行的全部類型內窺鏡手術,以滿足多樣化的醫療需求。秉承“聚焦臨床”“協作創新”“以人為本”“卓越高效”的企業價值觀,新光維醫療將持續升級微創診療核心技術,通過優秀的產品力提高市場滲透率,成為全球醫生和患者信賴的首選品牌。



欲瞭解更多資訊請流覽公司網站:https://www.scivitamedical.com



關於上海市第一婦嬰保健院

上海市第一婦嬰保健院創建於1947年2月,是我國最早成立的省市級婦幼保健院之一。1992 年通過全國首批愛嬰醫院評審。1995 年被評為三級甲等專科醫院。2006 年成為同濟大學附屬第一婦嬰保健院。是全國文明單位、上海市文明單位、上海市保健醫療定點醫院。



醫院在上級主管部門領導下,堅持公益性辦院方向,堅持以患者為中心,用精湛的技術和優良的服務為廣大婦女嬰兒提供高品質醫療服務。醫院設有兩個院區。東院坐落于高科西路2699號,占地60畝;西院坐落于長樂路536號,占地10畝。



更多關於上海市第一婦嬰保健院,請流覽:https://www.51mch.com/



