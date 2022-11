Friday, 11 November 2022, 15:54 HKT/SGT Share:

來源 InvesTech Holdings Limited 威訊控股推出企業設備設施綜合運營管理解決方案—威思客MetaFM 提升設施運維工作效率 滿足企業數字化管理需求

香港, 2022年11月11日 - (亞太商訊) - 中國領先的綜合智能資訊科技解決方案供應商威訊控股有限公司(「威訊控股」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:1087.HK)欣然宣佈,集團旗下擁有智能辦公軟件解決方案旗艦產品威思客的子公司威發系统有限公司(「威發系统」)近日推出面向商業地產智慧樓宇管理的企業設備設施綜合運營管理解決方案—威思客MetaFM(「MetaFM」),此方案突破了傳統的管理模式,賦能樓宇運營運維管理數字化轉型。



MetaFM是威發系統自主研發的一套基於建築物設備設施運維管理的智能化運營管理系統,通過與眾多客戶的業務交互及使用交互進行了產品的不斷升級和迭代,發展至今功能已覆蓋安全保衛、環境保潔、客戶服務等業務,能夠實現建築物全生命周期的設施運維管理。MetaFM包含全面的功能,包括設備資產、服務中心、工單管理、預防性維護管理、巡檢管理、庫存管理、供應商管理、合同管理、能源數據管理、安全生產、應急預案等功能模塊。作為全新的智慧化設施管理平台,MetaFM具備眾多亮點,包括擁有完整的功能模塊和靈活的流程,並且配備了強大的報表和易用的界面,以及卓越的系統架構,是設施管理的最佳實踐。



作為面向建築樓宇物業運維的解決方案,MetaFM兼顧了威發系统原有的平台架構,拓展了樓宇空間管理的新方向,通過強大的後台自配置功能,幫助建築運營者對於項目運維管理做出精準的決策。同時大幅減少設施運維成本,降低潛在設備運行風險,提高設施管理透明度,最大化設施運維工作效率。此外,MetaFM的應用場景十分多元化,可為商業地產、大樓園區及企業辦公室提供全方位、全層次、全元素的整體智慧空間管理解決方案。當中,MetaSpace主要面向信息技術/運營技術(IT/OT),是一個由空間數字孿生賦能的平台;MetaWork主要面向企業員工、訪客及行政辦公管理,是一個關於企業數字化行政業務的應用平台;MetaView則主要面向企業管理駕駛艙及互動屏幕,是一個關於企業數字洞察數據的可視化及分析平台。MetaSpace、MetaWork和MetaView三者在功能上相互配合,形成完整閉環,為企業提供高質量的一站式服務。



威訊控股董事會主席陳錫強先生表示:「設備設施在企業生產運營中扮演著非常重要的角色,因此設備設施管理可謂企業管理的重中之重。深耕智能辦公領域多年,亦憑藉成功賦能眾多世界500強客戶的經驗,我們深諳不少企業正面對資産管理、運營成本、管理流程等多方面的問題。因此,我們希望透過全新推出的MetaFM幫助企業解決設備設施管理運維中的不同挑戰,利用最領先的方案打造設備設施管理行業標準,為更多客戶提供便捷的智慧辦公空間,從而提升整體運營管理水平和工作效率。」



「目前,集團已成功打造一系列智慧樓宇管理Meta方案,圍繞各種不同應用場景,分別在員工健康、用戶體驗、協同效率、低碳節能,以及企業的可持續發展和環境、社會和管治(ESG)等不同層面的實踐上,為企業提供強大的整體支撑解決方案。另外,集團已與微軟、飛書、華為、思科等領先雲服務及網絡供應商等業內生態夥伴形成緊密戰略合作。展望未來,憑藉強大的產品生態系統和集成開發實力,我們將繼續研發和優化解決方案,為客戶提供一站式完整智慧空間解決方案,全方位賦能企業數字化升級。」陳先生總結。



關於威訊控股有限公司

威訊控股有限公司(股份代號:1087.HK)於2010年在香港聯合交易所有限公司主板上市。作為在資訊科技行業擁有超過30年經驗的領先綜合智能資訊科技解決方案供應商,集團主要從事資訊科技基礎設施系統整合和智能辦公軟件解決方案業務。集團在中國根基雄厚,設有逾10個辦公室,並在西安設有研發中心。



