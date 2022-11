譚仔國際公布2023財年中期業績 抵禦市場衝擊 收益同比上升6.8%至12.6億港元

香港, 2022年11月11日 - (亞太商訊) - 譚仔國際有限公司(「譚仔國際」或「公司」,連同其附屬公司,「集團」;港交所股份代號:2217)作為專營米線的領先及知名快速休閒連鎖餐廳,今天公布其截至2022年9月30日止六個月 (「2023年上半年」) 之中期業績。集團成功抵禦由COVID-19相關限制及環球經濟轉差所帶來的嚴重影響,收益錄得穩定增長,同比上升6.8%至1,261.7百萬港元。



摘要

2023財年上半年業績穩健

-- 集團收益成功抵禦由COVID-19相關限制及環球經濟轉差所帶來的嚴重影響,收益錄得穩定增長,同比上升6.8%至1,261.7百萬港元。

-- 餐廳業務的經營利潤達215.5百萬港元,經營利潤率為17.1%。

-- 期內溢利為82.8百萬港元。香港業務的利潤率保持穩定,中國內地及海外市場的收益持續增長。透過維持高營運效率,預計2023財年下半年經營利潤率將趨向穩定。



擴張計劃如期推進

-- 截至2022年9月30日,集團在香港、中國內地、新加坡及日本共有208間自營餐廳,對比2021年9月30日淨增加51間。

-- 餐廳網絡擴張計劃按上市規劃如期推進,並充分配備基礎設施及人才執行擴張計劃。

-- 增長動力預期將延續至2023年下半年。集團專注於保持長期增長的同時,亦採取審慎方針維持業務盈利,穩中求勝。



收益增長主要受餐廳網絡擴張帶動,當中香港是主要的收益來源。期內溢利為82.8百萬港元(2022年上半年︰137.9百萬港元)。每股基本盈利為6.2港仙(2022年上半年︰13.8港仙)。



穩健的香港業務迎接挑戰

於報告期間,第5波COVID-19疫情對香港的影響揮之不去。再加上全球及本地經濟不景導致市場情緒不佳,整體消費意慾下降,阻礙了香港整體零售消費及餐飲業的復甦步伐。集團們的同店收益表現放緩。然而,隨著季度間的逐步恢復,集團仍然保持穩定的新店開張速度,亦已達到收益目標。在全球通貨膨脹的壓力下,香港業務仍然維持穩定的盈利。



中國內地及海外市場發展路途崎嶇

儘管新加坡業務呈穩固增長,但中國內地及海外市場錄得負增長。預期具有高增長潛力的中國內地業務嚴重受到封城或封區等COVID-19相關政策影響,而每日的強制核酸檢測政策也影響了集團於中國內地的業績。集團的日本業務也由於兩家門店的延遲開業而產生了額外的前期費用,且業務在第二季受到COVID-19確診數字激增打擊。集團已減慢中國內地及日本的發展步伐,但同時保持著長遠的增長勢頭。集團仍然對中國內地及海外市場的潛力抱有很大期望,憑藉集團已構建的基礎設施和基石,包括品牌推廣及營銷、人才招聘及員工培訓,集團已配備齊全,冀能在日後市場復甦時實現韌性增長。



謹慎而具策略性的發展

集團一直按照謹慎而明確的策略目標擴展餐廳網絡,在專注於保持長期增長的同時,也致力維持業務盈利。



2023年上半年,集團在香港、中國內地、新加坡及日本分別開設了19間、9間、5間及2間新餐廳,使截至2022年9月30日止的餐廳總數上升至208間,達成在香港的餐廳網絡擴張目標。



維持高成本效益及生產力

集團通過靈活及創新大大降低最近通脹浪潮所帶來的影響,包括直接與生產商採購及食材本地化;與選定代工生產(OEM)供應商合作;並以較低的成本採購品質相同或更佳的替代原料。上述措施有助減少物流阻滯及成本,降低了供應鏈中斷的風險。



與此同時,在維持餐廳數目增加,以及較多員工因確診COVID-19而提取病假的情況下,集團的員工成本依然維持穩定的百分比。透過集團靈活的輪更制度,壓力得以減輕,該制度提升了員工管理的成本效益。



展望

自疫情起始,譚仔國際一直致力優化其業務流程、成本控制及供應鏈管理,同時推進集團對承諾擴展餐廳網絡的工作。儘管面對疫情及全球經濟衰退的挑戰,集團透過靈活管理、審慎的餐廳網絡擴張及具有影響力的品牌建設,為實現穩步增長及復甦作好準備。



香港方面,在採取各項成本控制措施以及提升餐廳層面的營運效率下,集團預計利潤率將趨於穩定。期內收益已按季度回升,此增長動力預期將隨著社交距離政策的逐步放寬延續至2023年下半年。



期內集團在新加坡的表現令人鼓舞,顯示其營運模式在海外市場同樣可行。憑藉集團已構建的基礎設施和基石,包括品牌推廣及營銷、人才招聘及員工培訓,集團對中國內地及海外市場的潛力抱有很大期望,並冀能在日後市場復甦時實現韌性增長。



譚仔國際主席兼行政總裁劉達民先生表示:「我們堅持不懈,經得起對業務韌力的嚴峻考驗,又把握到種種機遇,盡展致勝潛力。展望未來,我們相信一切逆境總會過去,而已奠下的穩固基礎將會引領我們邁向新高峰。」



關於譚仔國際有限公司 (HKEX: 2217)

譚仔國際於2021年10月在香港聯合交易所有限公司上市(股票代碼:02217.HK),是香港最大和最受歡迎的快速休閒連鎖餐廳集團之一,在香港位列亞洲粉麵專門店營運商第一位*,主要經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」兩個品牌,目前於香港、中國內地、新加坡和日本均有業務。於2022年9月30日,集團共經營208間餐廳,首間「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」餐廳分別於1996年及2008年在香港開業,是打造香港米線新潮流的先鋒。





*根據歐睿按2020年收益及餐廳數目計算





