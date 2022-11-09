廣發証券首批通過中國結算個人養老金系統驗收測試

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香港, 2022年11月9日 - (亞太商訊) - 近日，廣發証券收到中國證券登記結算有限責任公司（簡稱「中國結算」）關於個人養老金基金行業平台接受度測試結果的通知，成為首批通過測試的證券公司之一。
個人養老金制度作為我國社會保障體系建設頂層設計中的一個重要制度安排，是多層次、多支柱養老保險體系的重要組成部分，既為應對人口老齡化、構建高品質養老保障體系注入新的活力，也讓人們「老有所養」多一個選項、多一份積累。廣發証券相關業務負責人表示，隨著居民收入水平和個稅徵收覆蓋面逐步增加，這項業務未來的發展空間會逐漸打開，不僅能為資本市場的長期穩健發展起到較好的支持作用，同時也有助於培育資本市場的長期投資者。
隨著個人養老金制度落地漸行漸近，廣發証券從系統開發、准入測試、投資者教育等多方面為服務個人養老金業務實施做足準備。
在系統開發方面，廣發証券所有系統相關的基礎功能均已開發完畢。在投資者教育方面，廣發証券已經通過內部線上學習平台，上傳相關課程供分支機搆員工了解學習。在業務正式推動前，公司將通過線上、線下方式傳遞養老金業務投資理念，並通過公司自有媒體平台推送相關投教稿件、視頻、圖文資料，幫助投資者明確個人養老金制度的意義和注意要點，引導投資者養成長期投資理念，為投資者的養老金投資保駕護航。
廣發証券表示，在相關監管部門整體的指導下，廣發証券正在積極籌備和探索開展個人養老金代銷業務。首先，個人養老金代銷業務是公司踐行普惠金融理念的一次重要實踐，能夠為客戶提供更加全面、便民的金融服務；其次，個人養老金代銷業務完全符合公司財富管理轉型的戰略方向，與公司多項業務可以形成互補和增強；最後，個人養老金業務是廣發証券發揮專業投顧隊伍優勢的一個重要機會。廣發証券不但在投顧人數上行業領先，而且在多次新財富最佳投顧評選上都取得佳績，相信未來能夠發揮好專業的力量來做好個人養老金業務的投教和資產配置工作。
話題 Press release summary
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