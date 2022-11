益美國際控股推出便攜式移動儲能產品 另設合資拓澳門太陽能電站業務

香港, 2022年11月9日 - (亞太商訊) - 益美國際控股有限公司(01870.HK)公佈,其附屬浙江信能中和科技有限公司已完成「SUNEWTRAL」自主品牌商標在內地、香港及歐盟的註冊。於2022年10月31日通過線上直播形式向全球發布產品品牌「SUNEWTRAL」,並向全球推出便攜式移動儲能N系列,N200、N600;快充T系列,T1000、T2200;便攜式太陽能發電板S100和S140系列。



隨著綠色經濟及新能源的興起,可擕式儲能設備集合了充電寶及發電機的功能,填充了儲能領域的空缺地帶。此次發佈的N系列產品主要圍繞輕便、實用和高性能等特點。N600作為戶外露營和家庭應急用電的入門級產品,滿足戶外和家庭電子設備的基本電力保障。T系列全型號產品融入先進的UPS不斷電供應系統安全管理系統、PCS雙向逆變快充技術、PCK逆變器並機管理系統三大創新技術,以高相容性、多標準化輸入輸出埠,全面提升安全用電體驗。S100和S140可擕式太陽能發電板作為可擕式儲能產品的配套產品,高達23%轉化率,每款產品均帶有可調整支架,對應太陽照射角度獲取更優充電效果。信能中和計劃2022年底前推出家用儲能產品,並於2023年初推出工商業戶儲能產品及一體化解決方案。



此外,公司正與獨立第三方澳門合作夥伴,於澳門地區成立集團之控股合資公司,即勝峰綠色能源科技。該澳門公司主要從事開發及投資太陽能分佈式電站。於目前,該澳門公司正在澳門探索若干商機。



關於益美國際控股有限公司

公司是香港境內唯一提供一站式外牆工程以及永久吊船工程設計及建造解決方案的服務供應商,公司與外牆工程以及永久吊船工程有關的設計及建造解決方案服務,通常涵蓋設計、繪製施工圖及進行結構計算、採購建築材料及永久吊船、安裝及物流安排服務、現場項目監督、完工後維護服務以及項目管理。



關於浙江信能中和科技有限公司

浙江信能中和科技有限公司於2021年在浙江寧波註冊成立,作為香港聯交所上市公司益美國際控股有限公司(01870.HK)的控股子公司,專注於新能源技術、綠色低碳經濟、新型環保建築材料,是一家集研發、製造、銷售、服務於一體的新能源科技企業。



公司定位於綠色能源產品和解決方案提供商,致力於綠色能源科技產品的研發、生產、配套建設等全產業鏈發展,面向東南亞、歐美及非洲等地區;為全球減排,實現碳中和,創造美好綠色生活貢獻力量。





