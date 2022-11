Wednesday, 9 November 2022, 08:45 HKT/SGT Share: 君聯資本所投企業巨子生物在港交所成功上市

香港, 2022年11月9日 - (亞太商訊) - 據君聯資本CEO Club報道,11月4日,君聯資本所投企業巨子生物(2367.HK)在香港聯交所主板成功上市。巨子生物擬全球發售2260.88萬股,其中香港發售股份226.12萬股,國際發售股份2034.76萬股,另有15%超額配股權,發行價為24.3港元/股。



巨子生物是中國基於生物活性成分的專業皮膚護理行業的領軍者,也是全球首個成功研發重組膠原蛋白護膚品並産業化的企業。公司自2019年連續三年成為中國最大的膠原蛋白專業皮膚護理産品公司(按零售額計算)。據弗若斯特沙利文的資料顯示,巨子生物是2021年中國第二大專業皮膚護理産品公司,其中重組膠原蛋白産品的旗艦品牌可麗金和可復美分別是2021年中國專業皮膚護理産品行業第三和第四暢銷品牌,是我國首家獲得重組膠原蛋白産品醫療器械注册證的公司。



巨子生物核心技術重組膠原蛋白曾先後獲得中國國家技術發明獎及中國專利金獎。近兩年公司作為起草單位之一連續參與了中華人民共和國醫藥行業標準YY/T 1849-2022《重組膠原蛋白》和《化妝品用膠原蛋白原料技術要求》,其中YY/T 1849-2022《重組膠原蛋白》標準已於今年8 月1日起正式實施。公司同時也開發和生産以稀有人參皂苷為代表的多樣化管線,包括102種在研産品、49種功效性護膚品、37種醫用敷料及四種肌膚煥活産品,以及健康産品組合下的兩種生物醫用産品、七種保健食品及三種特殊醫學用途配方食品。



君聯資本於2021年參與了巨子生物唯一一輪融資,投資後在公司的業務戰略討論、上下游業務資源對接、高管人才引薦、IPO上市進程等核心問題上提供了增值服務。



君聯資本總裁李家慶表示:「祝賀巨子生物成功在香港聯交所主板上市,君聯資本非常有幸能够成為巨子生物的投資人,並和巨子生物展開深入的投資合作。巨子生物通過22年的發展,在公司管理層的帶領下不懈努力,取得了優秀的成績,巨子生物已經成為中國生物合成材料和産品領域的領軍企業,希望巨子生物在未來發展取得更大的成績,能够在變化的市場中不斷乘風破浪,行穩致遠。」



君聯資本董事總經理王文龍表示:「巨子生物是合成生物行業的先行者,不僅搭建了領先的基因工程、組織工程與材料工程技術平台,並且將科研成果應用於大健康領域,走出了産學研結合的最佳實踐。期待這支勤勉務實的團隊繼續努力,未來能帶領國産品牌走向國際。」





