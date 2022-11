新光維醫療攜手富士膠片歐洲，打開歐洲主要國家市場

香港, 2022年11月8日 - (亞太商訊) - 近日,新光維醫療科技(蘇州)股份有限公司(如下簡稱為“新光維醫療”)和總部位於荷蘭的富士膠片歐洲私營有限公司(如下簡稱為“富士膠片”)共同宣佈兩家公司達成戰略合作。根據協定,富士膠片作為獨家分銷商,負責新光維醫療一次性使用電子支氣管內窺鏡在歐洲一些主要國家的銷售和業務拓展。



新光維醫療全球總部及研發生產基地一期工程

資料顯示,全球內窺鏡市場是一個龐大並急速增長的市場。根據弗若斯特沙利文提供的資料,隨著人口老齡化、健康意識提高及技術不斷進步,醫療需求日益增長,預計全球醫用內窺鏡市場規模將從2020年的203億美元,以6.9%的複合年增長率增至2030年的396億美元。由於減輕交叉感染和醫院獲得性疾病的風險的需求不斷增長,特別是在新冠疫情爆發的背景下,全球一次性使用內窺鏡市場也在迅速增長。根據弗若斯特沙利文提供的資料,2020年,全球一次性使用醫用內窺鏡的市場價值為5億美元,預計2030年將增加到92億美元。



新光維醫療的一次性使用電子支氣管鏡是一種一次性使用軟性內窺鏡。通過使用該產品,醫療工作者不必在每次手術後對使用過的內窺鏡進行消毒,因此能夠連續手術,提高了手術效率,並降低了醫院的綜合成本。該產品還具有各種先進的技術特點,可提高醫生在手術中的體驗。富士膠片和新光維醫療的合作,有望提高該產品的市場接受度,並促進其在歐洲的銷售。



新光維醫療表示:

“一次性使用電子內窺鏡是新光維醫療在醫用內窺鏡領域的重點研究和開發方向之一。我們相信,與富士膠片的戰略合作,將為我們贏得比其他品牌更大的競爭優勢,並幫助我們逐步提高在海外市場的市場份額。我們將借此機會進入歐洲市場,充分發揮我們的核心技術和產品優勢。通過利用富士膠片在歐洲市場的廣泛銷售網路和行銷資源,我們將能夠有效且高效地向海外客戶展示我們的產品在性能和功能方面的優勢,並期望從海外市場獲得更多的銷售額。人們普遍認為,海外銷售是衡量一家醫療器械公司技術實力的試金石。這次成功的合作,無疑將是新光維醫療產品的創新性和高品質的有力證明。”



富士膠片,作為全球醫療健康和影像領域的領導者,在軟性內窺鏡市場佔據領先地位,其產品在全球享有很高的聲譽。富士膠片感謝有機會與醫用內窺鏡行業中具有潛力的新光維醫療合作,並相信,這次合作將為雙方創造巨大價值。富士膠片將盡最大努力在歐洲推廣新光維醫療的產品,旨在為全世界的醫生和病人提供安全、有效和創新的內窺鏡解決方案。



展會預告

2022年11月14日至17日(當地時間),新光維醫療攜手創新內窺鏡解決方案亮相MEDICA 2022展會(展位:H9 E63),MEDICA展會為全球最大醫療器械展會,此次將在德國杜塞爾多夫舉辦。更多關於MEDICA 2022展會的相關資訊,敬請關注新光維醫療官方微信帳號。歡迎各位前往新光維醫療展臺參觀!



關於新光維醫療

新光維醫療成立於2016年10月,是一家專注於醫用內窺鏡及相關創新產品的研發及商業化的微創診療企業。公司以“立足中國,放眼全球”作為核心發展戰略,在中國和日本均已成立研發中心。依託于強大的自主研發能力,新光維醫療已建立五大核心技術平臺,並打造了全面的醫用內窺鏡產品及在研產品組合,覆蓋醫院各臨床科室進行的所有類型內窺鏡手術,以滿足全球醫生和患者的多樣化需求。秉承“聚焦臨床”“協作創新”“以人為本”“卓越高效”的企業價值觀,新光維醫療將持續升級微創診療技術,通過優秀的產品力提高市場滲透率,成為全球醫生和患者信賴的首選品牌。



欲瞭解更多資訊請流覽公司網站:https://www.scivitamedical.com/#/



關於富士膠片歐洲

富士膠片在歐洲有50多家集團公司和分支機搆,其研發、生產、銷售和服務員工人數超過5,000名,其中位於德國拉廷根的富士膠片歐洲股份有限公司是該地區的戰略總部。在整個歐洲,富士膠片為一系列行業提供服務,包括醫療科技、生物製藥、電子材料、工業產品、化學品、圖形系統、光學設備、資料存儲和攝影的所有方面。在過去的20年裡,公司更加密集地關注醫療健康領域——從診斷到預防和治療。今天,富士膠片不僅在歐洲提供全方位病人護理,還在先進療法、基因療法和疫苗方面進行研究、開發和製造,同時還提供細胞培養基和再生醫學解決方案。



如需更多資訊,請訪問網址 fujifilm.com







