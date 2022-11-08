中國萬天控股擬收購國內生鮮供應鏈服務商



香港, 2022年11月7日 - (亞太商訊) - 中國萬天控股有限公司（「中國萬天控股」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1854.HK）欣然宣佈，集團的直接全資附屬公司富源有限公司（「富源」）擬收購冠源有限公司（「冠源」）旗下於國內從事生鮮供應鏈服務商深圳豐源貿易發展有限公司（「深圳豐源」，連同冠源，統稱「目標集團」），此舉標誌著集團將生鮮食材業務擴展至粵港澳大灣區（「大灣區」）市場。



收購事項的總代價4,400萬港元將由中國萬天控股按每股0.48港元配發和發行最多91,660,000股代價股份之方式支付。代價股份佔集團於2022年11月7日已發行股本約5.96%及集團經配發及發行代價股份擴大後之已發行股本約5.62%（假設於2022年11月7日至配發及發行代價股份期間已發行股份總數並無變動）。由於代價股份將根據一般授權配發及發行，故無需獲得股東批准。



收購需符合若干先決條件方可落實，其中包括富源完成並信納對銷售股份及目標集團的盡職審查結果。另外，根據購股協議，91,660,000股代價股份將根據雙方協議的溢利條件分三批配發及發行，而第一至三批代價股份分別為9,160,000股代價股份、27,490,000股代價股份和55,010,000股代價股份。當中，第二和第三批代價股份將於深圳豐源於截至2023年及2024年3月31日止年度的經審核除稅後純利（不包括所有非經常或特殊項目）分別不少於目標純利（分別為人民幣545萬元和人民幣750萬元）的85%後才會配發及發行。收購完成後，目標集團將成為中國萬天控股的全資附屬公司，其財務業績將於中國萬天控股的綜合財務報表內綜合入賬。



今年5月，集團在深圳設立大灣區總部，顯示集團正式進軍潛力龐大的大灣區市場的第一步。集團將進一步拓展現有業務至具龐大消費群的大灣區市場及相關的下游業務，並會加大力度發展供應鏈、餐飲及環保科技三大重點業務。在2019冠狀病毒病爆發對香港餐飲及相應食品加工行業帶來不利影響之際，集團管理層相信進軍新市場和提升業務發展策略的多元性有利於保持競爭力，為投資者和股東創造更高收益。



是次集團收購的目標集團主要在中國從事活牛、水果、蔬菜、海鮮及食材的貿易。深圳豐源是目標集團的營運附屬公司，其主要業務為從內蒙古獲得活牛，並將活牛分配予大灣區的屠宰場，同時向大灣區的餐廳供應及提供水果、蔬菜及海鮮。深圳豐源在中國擁有成熟的業務網絡和客戶基礎，有助集團為客戶提供全面的服務組合和擴闊客戶基礎。因此，中國萬天控股管理層認為收購事項是集團將香港現有供應鏈業務經營擴展至大灣區市場的絕佳商機，加上深圳豐源未來兩年可觀的目標純利，相信會為集團擴闊收入來源，未來亦將提供穩定的收入貢獻。



關於中國萬天控股有限公司

中國萬天控股有限公司（1854.HK）為一間投資控股有限公司，集團主要從事採購、加工及供應食材，專為香港餐飲服務經營商提供蔬菜及水果等業務。集團提供逾1,300種食材給逾480家客戶。2022年5月，中國萬天控股在深圳設立大灣區總部，標誌著集團正式進軍潛力龐大的大灣區市場，將發展供應鏈、餐飲及環保科技三大重點業務，積極打造大灣區綠色龍頭品牌，為客戶提供新鮮健康及安全的食品，致力成為中國領先的美好生活服務商。



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