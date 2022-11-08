日清食品以人民幣352.44百萬元中標收購珠海永南股權



香港, 2022年11月7日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）欣然宣布， 集團全資附屬公司日清食品（中國）投資有限公司（「日清食品中國」）以人民幣352.44百萬元中標珠海市金海岸永南食品有限公司（「珠海永南」）29.55%股權「（建議收購事項）」。



珠海永南為日清食品之間接附屬公司，分別由公司之全資附屬公司永南食品有限公司及珠海西部發展有限公司持有70.45%及29.55% 權益。收購事項完成後，珠海永南將成為日清食品之間接全資附屬公司。



珠海永南為日清食品即食麵之製造商及分銷商，其主要業務包括生產及銷售即食麵、調味料、食品用紙容器及食品用塑料包裝容器。



日清食品執行董事、董事長及首席執行官安藤清隆先生表示：「我們相信，建議收購事項（倘落實）令集團可更靈活地部署於中國內地和香港的產能，以應對市場需求和不斷變化的商業環境。收購事項亦帶來良機讓集團進一步擴大即食麵生產及分銷業務，並把握中國內地之長期增長趨勢，進而提升集團之整體收入及盈利能力。此舉亦印證了我們對中國內地和香港即食麵業務之長期承諾，符合我們之策略方向。」



有關日清食品有限公司

日清食品有限公司（「集團」；股份編號：1475）為一間在中國内地及香港知名的食品公司，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛，並為香港最大的即食麵公司。集團於1984年正式於香港設立營業據點。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、冷凍食品及其他食品。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國内地市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在中國内地的一線及二線城市。



日清食品被納入8項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生消費品製造及服務業指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通中國内地公司指數、恒生港股通非AH股公司指數及恒生小型股 （可投資） 指數。詳情請瀏覽 www.nissingroup.com.hk。



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