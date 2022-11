Monday, 7 November 2022, 15:39 HKT/SGT Share: 招金礦業獲紫金礦業戰略入股 提升估值水平 釋放利潤空間

香港, 2022年11月7日 - (亞太商訊) - 自新冠疫情爆發以來,全球經濟在疫情的影響下遭遇了有史以來最嚴峻的挑戰。而在通脹率居高不下,美聯儲持續大幅加息的情況下,除美元外的其他國家貨幣紛紛貶值,市場看空情緒瀰漫,全球投資者避險情緒升溫。作為具備「抗通脹」和「避險」雙重屬性的金融資產,全球黃金需求大幅回升。11月1日,世界黃金協會發佈的《全球黃金需求趨勢報告》顯示,2022年第三季度,全球央行總計購買了近400噸黃金,是2021年同期的四倍多。今年前三季度,全球央行對黃金的年度購買總量已經創出近55年以來的最高水平。



在此背景下,國內黃金龍頭企業的招金礦業(1818)與全球礦業巨頭紫金礦業(2899)的強強聯合就格外引人注目了。11月6日,紫金礦業發佈公告,旗下金山香港或其全資子公司擬收購複星系持有的招金礦業654,078,741股無限售流通H股股份,佔招金礦業總股本的20%。交易完成後,紫金礦業將成為招金礦業第二大股東。



近兩年,紫金礦業抓住黃金資產被低估的機遇,頻頻出手加大國內及周邊國家優質資產佈局,先後實現四川平武中金銀廠金礦、新疆薩瓦亞爾頓金礦70%權益、南美蘇利南金礦95%權益等收購,權益黃金資源量大幅增長,穩居全球主要金企前十位。招金礦業則坐擁膠東半島優質礦山資源,資源儲量排名同業前叁;保有黃金資源量 1,219 噸,權益資源量 942 噸,資源稟賦好,品位較高;在產礦山年礦產金產能約 20 噸。



早在上個月,招金礦業和紫金礦業就已雙雙發佈公告,紫金礦業收購博文礦業持有瑞海礦業(持有海域金礦100%股權)30%的股權,而招金礦業則收購博文礦業6.14%的股權,奠定雙方良好合作的基礎。自此,海域金礦分別由招金礦業持有70%股權及紫金礦業持有30%股權。海域金礦為近年來中國境內發現的最大金礦,平均品味爲每噸4.20克,將於 2025 年建成投產,達產後年產黃金約 15-20 噸,且生產成本較低,預期經濟效益顯著。疊加本次交易,招金礦業與紫金礦業雙方的協同作用將進一步加深,海域金礦建設進程有望加速推進。



是次獲得紫金礦業的戰略入股,紫金礦業優秀的管理運營能力也將提升招金礦業的利潤釋放能力。招金礦業毛利到淨利的轉化比例為67%左右,而紫金礦業為92%。此外,招金礦業的股東結構將更趨穩定,亦有助於提高企業管治及提升經營透明度,令公司更健康及穩健地發展。身為國內黃金龍頭,目前招金礦業的估值卻處於歷史底部,隨著紫金礦業的加入,招金礦業價值重估空間巨大。





