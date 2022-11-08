招金礦業獲紫金礦業戰略入股

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|Monday, 7 November 2022, 15:39 HKT/SGT
|提升估值水平 釋放利潤空間
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香港, 2022年11月7日 - (亞太商訊) - 自新冠疫情爆發以來，全球經濟在疫情的影響下遭遇了有史以來最嚴峻的挑戰。而在通脹率居高不下，美聯儲持續大幅加息的情況下，除美元外的其他國家貨幣紛紛貶值，市場看空情緒瀰漫，全球投資者避險情緒升溫。作為具備「抗通脹」和「避險」雙重屬性的金融資產，全球黃金需求大幅回升。11月1日，世界黃金協會發佈的《全球黃金需求趨勢報告》顯示，2022年第三季度，全球央行總計購買了近400噸黃金，是2021年同期的四倍多。今年前三季度，全球央行對黃金的年度購買總量已經創出近55年以來的最高水平。
在此背景下，國內黃金龍頭企業的招金礦業（1818）與全球礦業巨頭紫金礦業（2899）的強強聯合就格外引人注目了。11月6日，紫金礦業發佈公告，旗下金山香港或其全資子公司擬收購複星系持有的招金礦業654,078,741股無限售流通H股股份，佔招金礦業總股本的20%。交易完成後，紫金礦業將成為招金礦業第二大股東。
近兩年，紫金礦業抓住黃金資產被低估的機遇，頻頻出手加大國內及周邊國家優質資產佈局，先後實現四川平武中金銀廠金礦、新疆薩瓦亞爾頓金礦70%權益、南美蘇利南金礦95%權益等收購，權益黃金資源量大幅增長，穩居全球主要金企前十位。招金礦業則坐擁膠東半島優質礦山資源，資源儲量排名同業前叁；保有黃金資源量 1,219 噸，權益資源量 942 噸，資源稟賦好，品位較高；在產礦山年礦產金產能約 20 噸。
早在上個月，招金礦業和紫金礦業就已雙雙發佈公告，紫金礦業收購博文礦業持有瑞海礦業（持有海域金礦100%股權）30%的股權，而招金礦業則收購博文礦業6.14%的股權，奠定雙方良好合作的基礎。自此，海域金礦分別由招金礦業持有70%股權及紫金礦業持有30%股權。海域金礦為近年來中國境內發現的最大金礦，平均品味爲每噸4.20克，將於 2025 年建成投產，達產後年產黃金約 15-20 噸，且生產成本較低，預期經濟效益顯著。疊加本次交易，招金礦業與紫金礦業雙方的協同作用將進一步加深，海域金礦建設進程有望加速推進。
是次獲得紫金礦業的戰略入股，紫金礦業優秀的管理運營能力也將提升招金礦業的利潤釋放能力。招金礦業毛利到淨利的轉化比例為67%左右，而紫金礦業為92%。此外，招金礦業的股東結構將更趨穩定，亦有助於提高企業管治及提升經營透明度，令公司更健康及穩健地發展。身為國內黃金龍頭，目前招金礦業的估值卻處於歷史底部，隨著紫金礦業的加入，招金礦業價值重估空間巨大。
話題 Press release summary
部門 金属，矿产
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