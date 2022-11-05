巴西出口投資促進局引薦十四家企業參與中國國際進口博覽會

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|Saturday, 5 November 2022, 18:35 HKT/SGT
|推廣巴西優質食品飲料企業 促進中巴兩地經貿繁榮
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香港, 2022年11月5日 - (亞太商訊) - 巴西出口投資促進局（「ApexBrasil」）連續第五年在中國最大型的跨行業貿易展覽——中國國際進口博覽會（「進博會」）中成為重要合作單位之一。博覽會將於2022年11月5日至10日在上海舉行。巴西出口投資促進局今年將帶領14家巴西食品飲料企業，於食品及農產品展區參展，並設有特色廚房體驗巴西風味。
ApexBrasil多年來積極拓展巴西企業在中國的發展平台及機遇。這次，巴西參展商透過進博會的展位招商引資，展示本土優質產品，包括酒類、飲料、咖啡、水果、蜂蜜、肉類等，尋求合作機遇，與潛在商業夥伴以及中國消費者建立長期關係，深化兩地經貿來往，佈局中國市場，共同促進世界經濟和貿易共同繁榮。
參展商不只在展位陳列產品，更會使用設備齊全的廚房、會議室和樣品儲藏室，以作全面的商談體驗。其中，ApexBrasil與巴西駐上海領事館合作舉辦 「巴西咖啡日」和「巴西烹飪展」，旨在展現最真實的巴西咖啡獨特風味，以及確保消費者充分體驗巴西佳餚的魅力。同時，進博會首次為參展商提供數字化平台（e-CIIE）。受中國商務部邀請，ApexBrasil設立了線上巴西國家館，宣傳巴西的國家文化特色，體驗來自南美的視聽盛宴。ApexBrasil還助力巴西駐上海總領事館在展會上設立巴西高科技館，成功讓 19 家巴西初創企業參展。
2021年，巴西出口創歷史新高，達到2806 億美元，同比增長34%，對中國出口是巴西出口大幅增長的主要原因，2021年巴西對中國出口占其出口總額的比重從2019 年的28.7%上升到31.3%，進口則占21.7%。2021年兩國貿易額也創歷史新高達1355億美元，其中巴西順差402.5億美元。同年巴西對華食品飲料出口總額為81.7億美元。食物類出口的主要產品是牛肉、糖以及豬肉。
巴西出口投資促進局業務總監Lucas Fiuza表示: 「中國消費者對食物品質及安全要求越來越高，需求結構漸多元化，中國進口市場持續擴容，食物飲料市場充滿商機和活力。今年是我們第五年參與進博會，過去我們在進博會獲得巨大成功，未來我們將繼續加大對中國市場的投入，借助更多渠道打造巴西優秀食品形象，更好滿足中國消費者的食品需求，並推動兩國貿易多元化和高品質發展。」
話題 Press release summary
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