來源 YEAHKA LIMITED 移卡(09923.HK)三季度業務表現強勁 到店電商服務或成為移卡第二條增長線

香港, 2022年11月4日 - (亞太商訊) - 11月2日,中國領先的以支付為基礎的科技平台——移卡有限公司(「移卡」或「公司」,股份代號:9923.HK)公佈2022年第三季度業務發展情況:期內一站式支付服務總支付交易量(GPV)約5408億元,環比增長4.3%;活躍支付服務商戶數目達790萬,環比增長7.3%。



移卡重點佈局的到店電商服務表現亮眼:期內總商戶交易量(GMV)及付費消費者數量分別達10.36億元、640萬,環比增長29.6%、27.9%。同時,到店電商服務單月接近盈利,公司重申2022年全年GMV達到人民幣28億元至人民幣35億元的指引。到店電商服務已經具備成為移卡第二條增長曲線的潛力。



這也預示著,從2015年提出“基於支付,超越支付”陸續佈局多項增值業務,到2022年到店電商服務的潛力開始釋放,To B業務出身的移卡實現了與C端用戶的良好連接與互動,基於支付的數字商業生態逐步形成。



到店電商服務快速擴張 單月接近盈利



到店電商服務是移卡於2020年下半年正式開展的業務。作為移卡高度可擴展的數字化生態系統的極佳展現,到店電商服務依託於支付生態內商戶積累、用戶觸達,在推廣本地生活業務時有很大的成本優勢。



具體而言,移卡通過自有流量渠道移卡“樂商圈”App、樂商圈微信公眾號及小程式,及抖音小程式、快手小程式,為消費者提供優質的本地生活服務;消費者可以通過以上方式,選擇酒旅、餐飲、美容、休閒娛樂等優惠套票;同時,移卡也能從全渠道協助商戶促進銷售,實現與消費者的互動,提高留存率。



到店電商服務作為移卡涉足To C業務的重要嘗試,承擔了尋找公司第二增長曲線的核心任務。



2022年上半年移卡到店電商服務總商戶交易量(GMV)、營收快速增長,分別至13.55億元、1.62億元人民幣;與此同時,毛利率由去年同期的2.3%增長至57.1%。到了2022年第三季度,到店電商服務延續了之前的飛速發展態勢,GMV及付費消費者數量分別達10.36億元、640萬,環比增長29.6%及27.9%。



值得注意的是,移卡在公佈三季度數據時提到,到店電商服務單月已接近盈利,並重申2022年全年GMV達到人民幣28億元至人民幣35億元的指引不變。這說明移卡支付業務能夠對新業務形成很強的協同作用,到店電商服務進入快速發展軌道後規模效應顯現,同時也意味著移卡開始在C端市場站穩陣腳,完成B端C端的雙市場佈局。



此前艾瑞諮詢預計,2021年本地生活服務市場規模為人民幣24.7萬億元;2020年至2025年年複合增長率為12.6%;至2025年,本地生活服務的線上滲透率將增長至30.8%。長期看來,隨著本地生活服務市場的發展與滲透,相信移卡到店電商服務業務將長期處於高速發展期。



支付業務穩健增長 三季度總支付交易量達5408億元



2022年第三季度,移卡在實現到店電商業務快速擴張的同時,一站式支付服務一如既往的穩健:期內總支付交易量(GPV)約5408億元,環比增長4.3%;活躍支付服務商戶數目達790萬,環比增長7.3%;



一站式支付服務是移卡的基礎和核心業務。雖然2022年前三季度局部地區疫情反彈令線下商業支付活動受壓,但移卡的一站式支付服務依然展現出頑強的逆勢增長勢頭,主要得益於有效的營銷及渠道策略。



經過逾10 年的搭建和積累,移卡通過積極的營銷策略已建立一個覆蓋全國300多個城市、近1.6萬家獨立銷售代理的多層級銷售網路,可以廣泛地觸達及滲透全國中小商戶。



截止至2022年上半年,移卡雲端支付平台的合作夥伴數目增加近1000個至超3000個,其中包括SaaS、獨立軟件供應商(ISV)、四方支付,以及金融機構等。此外,移卡已與近百家銀行建立合作,有效助力移卡進一步降低獲客成本及提高商戶留存率。



根據易觀分析的《中國產業支付專題分析2021》報告,按綜合能力計,移卡位居中國非銀行獨立二維碼支付服務市場第一。另外據艾瑞諮詢預計,2022年第三方移動支付市場交易總量為人民幣325.6萬億元,2020年至2025年年複合增長率為12.9%,相信移卡將在支付行業的巨大增長潛力中進一步受益。



放眼全年,隨著持續提升經營管理效率和水平,移卡不斷多維度深化商戶服務力度,持續完善產品矩陣體系,推動“商業數字化生態系統”再上台階,實現營收規模和盈利能力的穩步提升。



關於移卡有限公司(股份代號:9923.HK)

移卡是一家基於支付的領先科技平台,專注為商戶和消費者創造價值。我們的目標是建立一個獨立可擴展的商業數字化生態系統,以實現商戶與消費者之間無縫、便捷及可靠的支付交易,並延展到為商家和消費者提供豐富多樣的產品組合,目前包括(i)到店電商服務,為消費者提供一站式的超值本地生活服務;以及(ii)商戶解决方案,幫助商戶更好的管理及推動業務增長。





