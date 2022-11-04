移卡（09923.HK）三季度業務表現強勁 到店電商服務或成為移卡第二條增長線

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香港, 2022年11月4日 - (亞太商訊) - 11月2日，中國領先的以支付為基礎的科技平台——移卡有限公司（「移卡」或「公司」，股份代號：9923.HK）公佈2022年第三季度業務發展情況：期內一站式支付服務總支付交易量（GPV）約5408億元，環比增長4.3%；活躍支付服務商戶數目達790萬，環比增長7.3%。
移卡重點佈局的到店電商服務表現亮眼：期內總商戶交易量（GMV）及付費消費者數量分別達10.36億元、640萬，環比增長29.6%、27.9%。同時，到店電商服務單月接近盈利，公司重申2022年全年GMV達到人民幣28億元至人民幣35億元的指引。到店電商服務已經具備成為移卡第二條增長曲線的潛力。
這也預示著，從2015年提出“基於支付，超越支付”陸續佈局多項增值業務，到2022年到店電商服務的潛力開始釋放，To B業務出身的移卡實現了與C端用戶的良好連接與互動，基於支付的數字商業生態逐步形成。
到店電商服務快速擴張 單月接近盈利
到店電商服務是移卡於2020年下半年正式開展的業務。作為移卡高度可擴展的數字化生態系統的極佳展現，到店電商服務依託於支付生態內商戶積累、用戶觸達，在推廣本地生活業務時有很大的成本優勢。
具體而言，移卡通過自有流量渠道移卡“樂商圈”App、樂商圈微信公眾號及小程式，及抖音小程式、快手小程式，為消費者提供優質的本地生活服務；消費者可以通過以上方式，選擇酒旅、餐飲、美容、休閒娛樂等優惠套票；同時，移卡也能從全渠道協助商戶促進銷售，實現與消費者的互動，提高留存率。
到店電商服務作為移卡涉足To C業務的重要嘗試，承擔了尋找公司第二增長曲線的核心任務。
2022年上半年移卡到店電商服務總商戶交易量（GMV）、營收快速增長，分別至13.55億元、1.62億元人民幣；與此同時，毛利率由去年同期的2.3%增長至57.1%。到了2022年第三季度，到店電商服務延續了之前的飛速發展態勢，GMV及付費消費者數量分別達10.36億元、640萬，環比增長29.6%及27.9%。
值得注意的是，移卡在公佈三季度數據時提到，到店電商服務單月已接近盈利，並重申2022年全年GMV達到人民幣28億元至人民幣35億元的指引不變。這說明移卡支付業務能夠對新業務形成很強的協同作用，到店電商服務進入快速發展軌道後規模效應顯現，同時也意味著移卡開始在C端市場站穩陣腳，完成B端C端的雙市場佈局。
此前艾瑞諮詢預計，2021年本地生活服務市場規模為人民幣24.7萬億元；2020年至2025年年複合增長率為12.6%；至2025年，本地生活服務的線上滲透率將增長至30.8%。長期看來，隨著本地生活服務市場的發展與滲透，相信移卡到店電商服務業務將長期處於高速發展期。
支付業務穩健增長 三季度總支付交易量達5408億元
2022年第三季度，移卡在實現到店電商業務快速擴張的同時，一站式支付服務一如既往的穩健：期內總支付交易量（GPV）約5408億元，環比增長4.3%；活躍支付服務商戶數目達790萬，環比增長7.3%；
一站式支付服務是移卡的基礎和核心業務。雖然2022年前三季度局部地區疫情反彈令線下商業支付活動受壓，但移卡的一站式支付服務依然展現出頑強的逆勢增長勢頭，主要得益於有效的營銷及渠道策略。
經過逾10 年的搭建和積累，移卡通過積極的營銷策略已建立一個覆蓋全國300多個城市、近1.6萬家獨立銷售代理的多層級銷售網路，可以廣泛地觸達及滲透全國中小商戶。
截止至2022年上半年，移卡雲端支付平台的合作夥伴數目增加近1000個至超3000個，其中包括SaaS、獨立軟件供應商（ISV）、四方支付，以及金融機構等。此外，移卡已與近百家銀行建立合作，有效助力移卡進一步降低獲客成本及提高商戶留存率。
根據易觀分析的《中國產業支付專題分析2021》報告，按綜合能力計，移卡位居中國非銀行獨立二維碼支付服務市場第一。另外據艾瑞諮詢預計，2022年第三方移動支付市場交易總量為人民幣325.6萬億元，2020年至2025年年複合增長率為12.9%，相信移卡將在支付行業的巨大增長潛力中進一步受益。
放眼全年，隨著持續提升經營管理效率和水平，移卡不斷多維度深化商戶服務力度，持續完善產品矩陣體系，推動“商業數字化生態系統”再上台階，實現營收規模和盈利能力的穩步提升。
關於移卡有限公司（股份代號：9923.HK）
移卡是一家基於支付的領先科技平台，專注為商戶和消費者創造價值。我們的目標是建立一個獨立可擴展的商業數字化生態系統，以實現商戶與消費者之間無縫、便捷及可靠的支付交易，並延展到為商家和消費者提供豐富多樣的產品組合，目前包括(i)到店電商服務，為消費者提供一站式的超值本地生活服務；以及(ii)商戶解决方案，幫助商戶更好的管理及推動業務增長。
話題 Press release summary
部門 信用卡和付款, Cloud & Enterprise
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