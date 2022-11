Friday, 4 November 2022, 09:00 HKT/SGT Share: 爆款IP聯手元宇宙 汽車之家開闢營銷新路徑 三季度業績迎來V型反轉

香港, 2022年11月4日 - (亞太商訊) - 北京時間11月3日晚,中國領先的汽車互聯網服務平臺汽車之家(紐約證券交易所股票代碼:ATHM;港交所代號:2518.HK)對外發佈今年三季度財務業績報告。汽車之家通過打造爆款IP、引入元宇宙技術等一系列營銷變革加速推進汽車生態圈落地,公司業務取得一系列積極成果,三季度業績迎來V型反轉。

汽車之家品牌代言人——谷愛淩

汽車之家特邀AI體驗官——宮玖羽

晚會現場,央視主持人與谷愛淩“數字人”同台主持

財報顯示,公司三季度總營收18.43億元人民幣,同比增長4.5%;經調整歸母淨利潤5.9億元人民幣,實現正增長,經調整淨利潤率為32%,較上半年顯著提升,超越市場預期。



爆款IP與元宇宙擦出“火花”,實現全景生態流量增長



作為全球最大的一站式汽車生活平臺,汽車之家持續加大在內容端的投入,全力推進品牌年輕化,打造爆款IP,構建完善的內容營銷生態體系。QuestMobile資料顯示,9月汽車之家全景生態日均用戶量達4,956萬,同比增長13.4%,連續5個月實現提速增長;其中手機APP端DAU1,283萬,繼續保持汽車垂媒行業第一。



IP欄目是汽車之家內容生態的核心競爭力之一。基於品牌年輕化戰略,汽車之家造爆款IP、優質IP的功力越發嫺熟。前三季度,四大原創IP《冬季實驗室》《事故檢察官》《超級測試》《遠行筆記-越礪篇》站內播放量累計達2.36億,全網播放量累計達3.72億。



可以說,憑藉愈來愈多爆款、獨家IP的成功,汽車之家已然築起了一條相當寬廣的獨特內容護城河,在整個汽車內容行業佔據了高點。



此外,汽車之家搶抓元宇宙機遇,今年第三季度簽約了行業中第一個超寫實虛擬人-宮玖羽,憑藉其智慧、幹練的人物形象打造私域流量池,目前系列視頻全網播放量已過億。



今年8月,汽車之家創立四年之久、已成為業內超級IP的“818全球汽車節”迎來全新升級,汽車之家連袂央視,打造了一場汽車“元宇宙”盛會,VR、AR、XR等前沿科技盡顯風采,更有汽車之家品牌代言人谷愛淩“數字人”和汽車之家特邀AI體驗官宮玖羽登臺亮相,擔任晚會虛擬主持人,將虛實結合的藝術效果展現的淋漓盡致。晚會用優質內容打通元宇宙人、貨、場的連接,據統計,活動全域曝光量破164億,全域短視頻播放量破10億,成為元宇宙時代內容營銷的代表案例。



爆款IP及數位化技術給汽車之家帶來了良好的引流效果,汽車之家董事長兼CEO龍泉分析,汽車之家作為“內容生態+工具服務+交易平臺”一站式汽車生活服務提供者,在用戶增長方面主要做到了以下幾點:在內容生態上,以IP為核心,加速推進資訊內容視頻化落地;在工具服務方面,汽車之家有全網最新最全的汽車車型庫,用戶可以獲得海量汽車相關資訊,通過對使用者需求的洞察,汽車之家的車型庫橫向跨接拓展到摩托車、電瓶車、房車多種車型領域,6月份,汽車之家還對新能源車型庫做了升級;在交易方面,整合了汽車之家、天天拍車和平安三合一的資源優勢,完整佈局了C2B2B2C汽車生態,實現了二手車流通全鏈路覆蓋,從線索服務到增值服務。另外,汽車之家也有龐大的“換車需求”的用戶流量池,加上平安線下的流量拓展,獲取了很多賣車人群。



技術賦能打造一站式服務平臺 助力行業降本增效



當前,隨著汽車行業的不斷變化,汽車之家也在不斷進化,用技術賦能汽車全生命週期服務,深度挖掘過往積累的“資料金礦”,説明行業降低交易成本。



隨著汽車之家IP影響力的擴散,汽車之家的營銷方式也在不斷升級。在加快數位化轉型,用元宇宙賦能汽車營銷新場景方面,汽車之家重置“人貨場”,實現品牌與消費者零距離溝通,大大提振了車市信心,促進了後疫情時代汽車行業的回暖。



比如,疫情給用戶出行帶來了挑戰,很多用戶無法到店看車。但是借助元宇宙賦能的汽車營銷3D場景,在展示面積、資料、車型、角度和時空上沒有限制,客戶能近距離來到汽車周圍360度查看汽車構造、外觀、材質和色澤,還能上手開關門,坐上駕駛座椅、摸駕駛方向盤等。



事實上,包括元宇宙在內的數位技術的發展,也為汽車之家拓寬了應用場景與邊界。在技術層面,汽車之家創新運用AR/VR技術,採用3D虛擬展館技術賦能網上車展和“818全球超級車展”,打造出聚合式體驗、個性化推薦、多視角引導、多場景互動、線上線下聯動的智慧展廳,為消費者帶來了顛覆式的看車、買車體驗,助推汽車生態場景應用多元化發展。今年前九個月,汽車之家共累計舉辦網上雲車展305場,覆蓋人數超過5億,為用戶隨時隨地看車選車提供了極大的便利。常態化的線上車展幫助之家有效改變用戶的認知,提升用戶的體驗,助力廣大客戶度過疫情難關。



汽車之家董事長兼CEO龍泉稱,公司第三季度延續了上半年良好的回升態勢,持續取得優秀的經營業績,離不開廣大使用者、客戶和股東的支援。未來,在全新戰略指引下,汽車之家以科技驅動持續降低汽車行業決策和交易成本,為消費者提供省心、省時又省錢的便捷汽車消費服務體驗,致力於成為國際領先的2B和2C的“內容生態+工具服務+交易平臺”一站式汽車生活服務提供者,為使用者、客戶和股東創造更大價值。





