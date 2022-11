Thursday, 3 November 2022, 18:56 HKT/SGT Share: 國有企業價值回歸 悅達國際(00629-HK)收升68%漲幅排行第一

香港, 2022年11月3日 - (亞太商訊) - 悅達國際控股有限公司(「悅達國際」,「公司」及其附屬公司,合稱「集團」;股份代號: 0629)股價於2022年11月3日股價上漲68%,漲幅排行第一。



本年9月公司股價受壓是因為受市場整體環境影響,但投資者可從悅達國際的中報業績看出,公司業績仍有增長潛力,公司基本面任未改變。從今日悅達國際的股價上漲行情來看,相信投資者是看好悅達國際未來潛在增長價值,對悅達國際基本面有信心。



悅達國際及其下屬企業近十年來的主營業務為管理及營運中華人民共和國境內的若干礦業采選專案。主要業務包括鋅、鉛、鐵及金礦石的勘探、開採、加工及銷售。隨著宏觀經濟形勢的變化,2017年下半年起,悅達國際開展了提供保理服務、應收帳管理與催收及保理諮詢服務的業務。按照集團的定位要求,未來悅達國際將作為集團面向國際市場投融資運營的平臺,積極引進國際戰略投資者,推動自身業務發展走向國際化,主動適應全球經濟一體化發展趨勢,打造金融科技公司;悅達國際將打造“一核兩翼”的戰略佈局,即以商業保理作為核心主業,以金融科技服務、國際業務為兩翼,其中商業保理重點突破通訊類保理業務,在細分市場樹立品牌和比較優勢。





Mar 31, 2022, 19:42 HKT/SGT 悅達國際控股(00629):通訊保理業務快速拉升年度業績!

