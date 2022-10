Sunday, 30 October 2022, 17:21 HKT/SGT Share: 尚晉國際全球首個多維體驗品牌藝術空間Artelli盛大開幕 構建當代文化藝術樞紐 開拓藝術商業新里程

香港, 2022年10月30日 - (亞太商訊) - 尚晉(國際)控股有限公司(02528)打造的全球首個多維體驗品牌藝術空間──Artelli於澳門路氹城區核心地段「新濠天地」盛大開幕,標誌著集團邁向高端藝術及多元化發展的全新里程。

澳門特別行政區政府旅遊局文綺華局長、澳門貿易投資促進局余雨生代主席、澳門特別行政區政府文化局文化創意產業促進廳何鴻斌廳長、新濠博亞娛樂主席兼行政總裁何猷龍先生、新濠博亞娛樂首席營運總監(澳門業務)David Sisk先生、尚晉(國際)控股創辦人兼董事會主席范榮庭先生、尚晉(國際)控股行政總裁陳幸儀女士以及尚晉(國際)控股執行董事、Artelli創辦人方日明先生及一眾嘉賓為全球首個多維體驗品牌藝術空間Artelli進行剪綵儀式

Artelli於金光大道首設戶外大型藝術裝置,包括5米高「Mickey」及「Lotso」

Artelli獨家呈獻小泉悟(Satoru KOIZUMI)迪士尼系列澳門首展

Artelli獨家呈獻約書亞·維德斯(Joshua Vides)巴斯光年系列澳門首展

構建當代文化藝術樞紐 打造文化藝術新地標

集生活藝術、數碼藝術、藝文社群及商業聯乘等元素於一體,Artelli將致力成為全球頂尖藝術家展示作品的高端平台,以原創品牌成為國際文化藝術新地標為發展目標,並以構建當代文化藝術樞紐為願景,讓藝術愛好者近距離接觸世界各地的藝術創作,探索藝術的無限可能。



匯聚國際知名藝術家 助力澳門文化發展

Artelli將攜手過百位蜚聲國際的藝術家及品牌設計師,共同創作及引進獨家、首發系列等高端藝術項目,豐富澳門「旅遊+」多元旅遊魅力,為澳門市民及旅客帶來嶄新藝術體驗;與此同時,Artelli將積極推動普及藝術並建立藝術文化社群,助力本地藝術文化發展,配合特區政府建設澳門作為「多元文化共存的交流合作基地」。未來,Artelli更將加入元宇宙、NFT等元素,進一步提升藝術體驗的層次。



沉浸式多維藝術體驗

由國際知名法國室内設計公司Malherbe Paris操刀、佔地600平方米的Artelli以藝術結合科技為設計概念,採用純白色調烘托作品的藝術性;同時配以一系列科技元素,包括擴增實境(AR)及大型電子屏幕展示等,增添交互感。此外,整體空間以超高挑空强化視覺的震撼感,為踏入Artelli的每一位客人帶來視覺觸動,感受前所未有的沉浸式多維藝術體驗,發現不一樣的藝術魅力。



獨家呈獻開幕特展

Artelli開幕旋即聯手國際知名藝術家呈獻澳門首次展覽及藝術藏品獨家發售,包括由澳門特別行政區政府旅遊局及文化局作支持單位的日本藝術家小泉悟(Satoru KOIZUMI)迪士尼系列澳門首展──Satoru KOIZUMI Disney Collection Exhibition Debut in Macau,以及美國視覺藝術家約書亞·維德斯(Joshua Vides)的巴斯光年系列澳門首展──Joshua Vides Buzz Lightyear Collection Exhibition Debut in Macau。



小泉悟迪士尼系列澳門首展將展出小泉悟(Satoru KOIZUMI)耗時兩年、特意為Artelli室內展覽打造的4米高「Mickey」及1.5米高「Lotso」雕塑,迪士尼以八位經典動畫角色:「Lotso」、「Aliens」、「Cheshire Cat」、「Tigger」、「Piglet」、「Stitch」、「Chip」以及「Dale」創作並於Artelli獨家發售的木雕作品,以及小泉悟親筆繪畫的真跡手稿,一睹藝術創作的誕生過程。展覽更於戶外特設大型藝術裝置5米高「Mickey」及「Lotso」,為金光大道添上藝術氣氛。是次展品系列以小孩童身穿趣致的動物外衣,眼神卻流露迷惘孤獨,藉以探討內心深處的情感;同時提醒人們在不經意間迷失自我時,回想起生命中單純的感動與喜悅。



以「黑白畫風」風靡全球的美國視覺藝術家約書亞·維德斯(Joshua Vides)重新詮釋迪士尼經典動畫角色「巴斯光年」,以簡潔流暢的黑色線條及手繪形式,注入別具趣味的人物表情,與各位藝術愛好者一同探索浩瀚無垠的藝術宇宙!全新限量版黑白配色30cm版本雕塑,將於Artelli獨家發售。



尚晉(國際)控股創辦人兼董事會主席范榮庭先生表示:「高端藝術項目將是集團未來重點發展方向之一,我們期望透過原創品牌Artelli發展藝術與不同界別的多方聯乘,開拓與各地藝術家的合作,構建當代文化藝術樞紐,成為國際文化藝術新地標。同時,集團亦計劃於大灣區起動藝術與商業新里程,目標於未來五年將Artelli拓展至中國內地、中國香港、東京、首爾、紐約、倫敦、巴黎等,進一步完善集團的業務佈局。」



新濠博亞娛樂主席兼行政總裁何猷龍先生表示:「作為澳門綜合度假村的創新先驅,新濠一直致力為本澳旅遊業注入更多嶄新元素,推動本澳發展成為世界旅遊休閒中心。在新濠天地旗下全新感官藝術空間The Showroom 率先登場的Artelli開創了藝術創作與商業元素聯乘的嶄新體驗,勢將成為本澳文化藝術新地標。新濠將繼續積極實踐對澳門的承諾,為本澳經濟多元化發展作出貢獻。」



有別於傳統零售及藝術展覽模式,Artelli追求與衆不同的藝術體驗氛圍。未來,Artelli將透過品牌與文化藝術跨界合作,拉近藝術與生活之間的距離,豐富藝術家與愛好者之間的交流,為藝術愛好者提供多維度、多元化、跨領域的全新空間,為置身Artelli的每一位客人帶來一場難忘的藝術盛宴。





