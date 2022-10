Thursday, 27 October 2022, 09:56 HKT/SGT Share: 國軒高科前三季度營收與歸母淨利雙雙三位數增長;第三季度單季營收57.88億元,同比增長166%

香港, 2022年10月27日 - (亞太商訊) - 10月26日晚間,國軒高科(SZ.002074)發佈2022年第三季度報告。前三季度,國軒高科實現營業收入144.26億元,同比大增152%,實現歸屬于上市公司股東的淨利潤1.50億元,同比增長121%。前三季度產銷兩旺,雙雙實現三位數增長。



新能源車與儲能雙重需求推動公司營收擴大



前三季度,國軒高科產銷兩旺,營業收入與歸母淨利潤均取得三位數增長。其中三季度單季,公司實現營業收入57.88億元,同比增長166%,分別較一季度、二季度增長48%、23%;歸屬于上市公司股東的淨利潤8556萬元,同比增長355%,並分別較一季度、二季度增長166%、164%。



報告期內,國軒高科客戶結構持續優化。在繼續擴大電動車客戶同時,加快儲能市場佈局。



值得一提的是,公司今年在儲能領域持續發力。10月9日,國軒高科與蘇美達簽訂《戰略合作協定》,雙方擬在電力工程特別是儲能領域積極探索,基於雙方的優勢資源著力開發大型集中式儲能、移動電源車、電池銀行等儲能市場,雙方約定于未來三年內總計合作儲能項目預計10GWh。10月20日,國軒高科公告,全資子公司合肥國軒中標新源智儲2022年度儲能設備第二次框架招標專案——儲能電池預製艙2,預計項目採購總量不超過600MWh,據測算中標金額合計約8億元。



產能釋放助推長期戰略目標達成



公司全球佈局不斷完善,產能釋放加速。據中國動力電池產業創新聯盟資料顯示,2022年1-9月,國內動力電池產業保持高速發展。國軒高科以9.35GWh裝車量穩居行業第四,裝車量較上年同期增長 98%。



根據國軒高科的未來規劃,2022年產能突破100GWh、2025年擬突破300GWh。為實現上述目標,今年以來,公司多個生產基地專案相繼落地。



8月,桐城國軒年產40GWh項目一期正式投產。桐城國軒是國軒高科第十大電池生產基地。項目分三期建設,一期年產10GWh,二期規劃產能20GWh,三期規劃10GWh。部分產品將定向出口至美國、印度等海外市場。



9月,柳州國軒一期年產10GWh項目正式投產。據悉柳州國軒主要客戶包括上汽通用五菱、印度塔塔。今年以來柳州國軒向印度市場交付的產品已占印度新能源車輛市場的大半份額,預計第四季度,柳州國軒還將進一步擴大對東風柳汽、柳工、以及東盟國家區域的動力電池包產品供貨。



此外據公告,公司董事會通過了在合肥新站開發區新建年產20GWh動力電池基地專案議案,規劃為國際知名車企中高端車型提供全球領先的高續航電池配套;在廣西柳州新建年產10GWh動力電池基地專案議案,滿足華南及南亞、東南亞市場客戶需求。未來公司將持續擴大公司產能規模,完善產業佈局,為全球市場提供物美價廉新能源產品。





