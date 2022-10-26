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Wednesday, 26 October 2022, 18:18 HKT/SGT
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來源 Yunkang Group Limited
雲康集團（02325.HK）榮獲香港股票分析師協會《上市公司年度大奬2022》

香港, 2022年10月26日 - (亞太商訊)  - 中國領先醫學運營服務提供商－雲康集團有限公司（「雲康集團」或「集團」）（股票編號：02325.HK）榮獲香港股票分析師協會頒發的《上市公司年度大奬2022》，以表揚集團於業務營運及投資者關係工作的卓越表現。

雲康集團香港公司董事曹夏平博士(右) 代表集團接受香港證券及期貨專業協會龐卓斌副會長(左)頒發 《上市公司年度大奬2022》

雲康集團是中國一家提供全面診斷檢測服務的醫學運營服務提供者，通過專業的診斷技術及強大的標準化能力、廣大的客戶群，實現了快速且可持續的業務增長。雲康集團香港公司董事曹夏平博士表示：「未來，雲康將秉持『共建、共生、共享 』的理念，為客戶提供更為專業、精準、高效、便捷的醫療與健康服務。」

《上市公司年度大奬2022》，由香港股票分析師協會聯同新城財經台舉辦，旨在嘉許有突出表現或者具有潛力的上市公司，以及表揚重視公司透明度和關注投資者關係的上市公司。為廣大投資者建立一套客觀參考指標，宣揚公司管治的重要性。期望香港作為證券上市買賣的其中一個主要國際市場，能夠不斷增長壯大，與時俱進。

關於雲康集團有限公司

雲康集團有限公司（香港主板上市編號：02325.HK）是中國的一家醫學運營服務提供者。集團通過利用自身專業的診斷能力以及覆蓋全國的醫聯體服務網路，逐漸發展成為醫學運營服務的領先平台。作為中國醫學運營服務市場領先企業之一，雲康旗下坐擁三大業務線，涵蓋為醫聯體提供的診斷檢測服務、診斷外包服務、及為非醫療機構客戶提供的診斷檢測服務。

傳媒查詢：
意博資本文化有限公司
吳霆遠 Terence Ng 3890 7512
歐陽麗珠 Doris Au Yeung 3890 7513
任振悅子 Sherry Ren 3890 7514
電郵： ir_yunkang@vsfg.com


話題 Press release summary

部門 健康与医药
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