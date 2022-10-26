Wednesday, 26 October 2022, 12:31 HKT/SGT Share: 巨子生物已進入招股階段：中國皮膚護理領軍企業 年利潤超8億

香港, 2022年10月26日 - (亞太商訊) - 隨著人們消費水平的提升以及消費觀念的轉變，美容護膚已經成為人們的日常剛需，美容與健康行業迎來了高速發展階段。尤其是近幾年，不少中國本土品牌快速崛起，成為備受年輕消費者歡迎的品牌。



其中，巨子生物位居中國基於生物活性成分的專業皮膚護理產品行業的領軍者地位，按2021年零售額計，是中國第二大專業皮膚護理產品公司。公司已經正式進入港股招股階段，為生物科技領域再添一枚優質投資標的，膠原蛋白第一股。



專有重組膠原蛋白技術奠定核心優勢 業績強勁增長



在護膚領域，膠原蛋白憑藉其良好的皮膚修復以及抗衰老功效，市場份額不斷擴大。由於重組膠原蛋白比動物源膠原蛋白具有明顯的優勢，基於重組膠原蛋白的功效性護膚品的市場規模預計到2027年達到645億元（人民幣，下同），超過透明質酸，成為功效性護膚品之首。



巨子生物於2000年開發了專有的重組膠原蛋白技術，在中國獲得了行業內的首個發明專利授權。隨後公司將該技術成功產業化，成為全球首家實現量產重組膠原蛋白護膚產品的公司。專有的重組膠原蛋白技術，令其在膠原蛋白皮膚護理市場構築起堅實壁壘，得以在激烈的市場競爭中脫穎而出。按零售額計，巨子生物從2019年起連續三年一直是中國最大的膠原蛋白專業皮膚護理產品公司。



招股書數據顯示，2019-2021年，巨子生物分別實現營收人民幣9.57億元、11.91億元、15.52億元，複合年增長率為27.39%；2022年前5個月，實現營收人民幣7.23億元，同比增長38.9%，繼續保持加速增長態勢。盈利方面，巨子生物表現同樣亮眼，2019年、 2020年、 2021年及2022年前五個月，公司淨利潤分別為人民幣5.75億元、8.26億元、8.28億元、3.14億元，增長穩健。



堅持重組膠原蛋白技術為主線 持續擴充產品組合



以專有重組膠原蛋白作為貫穿其產品品牌推廣的共同主線，巨子生物建立了行業領先的大量專業皮膚護理產品組合，並對其他非膠原蛋白產品產生了溢出效應。目前公司旗下擁有可复美、 可丽金、 可预、 可痕、 可复平、 利妍、 欣苷及参苷8個品牌，涵蓋功效性護膚品、醫用敷料和保健食品領域。



「可丽金」和「可复美」是巨子生物重組膠原蛋白產品的旗艦品牌，分別位列2021年中國專業皮膚護理產品行業最暢銷品牌的第三和第四位。截至2022年5月31日，可复美产品销售额达4.28亿元，可丽金产品销售额达2.38亿元，较2021年同期分别增长62.9%及18%，占总收入的比重分别为59.2%以及33.0%。



除了重組膠原蛋白技術外，巨子生物利用其專有的生物製造技術，自主開發和生產多種類型的稀有人參皂苷，且目前是全球擁有重組膠原蛋白和稀有人參皂苷的最高產能的公司之一。公司旗下的「欣苷」就是基於稀有人參皂苷技術研發的高端肌膚年輕化護膚品品牌。



此外，巨子生物通過擴充產品類型，將其技術應用到新的產品類別當中，以擴大消費者範圍。公司的在研管線產品中，已有三款進入臨床試驗階段的Ⅲ類醫療器械產品，並預計會在2024年第一季度取得Ⅲ類醫療器械註冊證。從目前的臨床實驗結果來看，這些產品效果優於對照組產品，有望推動注射類產品成為公司未來主要的成長領域之一。



中長期看，中國護膚品市場仍將高速增長，消費者對產品的功效性更加關注，巨子生物依託獨有的技術優勢，已經佔據市場先機。隨著產品矩陣的持續擴充，公司將會把握功效性護膚市場的增長機遇，推動市場份額繼續提高，支撐業績長期高速增長，充分釋放長期價值。





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