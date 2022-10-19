Wednesday, 19 October 2022, 17:01 HKT/SGT Share:

來源 CITIC Telecom CPC 中信國際電訊CPC榮獲權威獎項「IDC未來企業大獎 2022 — 營運模式創新獎」 中信國際電訊CPC運用高性能低程式碼平台OutSystems

建立突破性人工智能認知物件辨識技術 成就智能倉庫解決方案勇奪殊榮

香港, 2022年10月19日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）作為全球領先的數智通訊服務供應商，與全球高性能應用程式開發企業OutSystems欣然宣布，榮獲由國際數據資訊有限公司（IDC）頒發的業界權威獎項。中信國際電訊CPC憑著人工智能認知物件辨識系統，於「 2022 IDC未來企業大獎 (IDC Future Enterprise Awards 2022」勇奪香港地區「營運模式創新獎（Best in Future of Operations）」。

中信國際電訊CPC榮獲「IDC未來企業大獎 2022 — 營運模式創新獎」

中信國際電訊CPC的人工智能認知物件辨識系統，是由其內部信息技術服務和數據科學團隊自主研發，憑藉創新思維，優秀技術和智慧數據分析能力，成功從千行百業的創新項目中脫穎而出，獲得殊榮。過去兩年，疫情與地方因素影響了全球物流及供應鏈狀態，各行業對倉庫容量、自動化及專業管理的需求與日俱增，一個順暢穩定的營運系統更是至關重要。中信國際電訊CPC早於2017年開始建立自身研發團隊，透過高度的策略靈活性及創新技術儲備，在六個月內成功開發並實施智能倉庫解決方案（Smart Warehouse Solution）。是次高效研發運用了OutSystems的高性能低程式碼平台所支援的快速視覺開發技術，並結合中信國際電訊 CPC開發的人工智能認知物件辨識（COR）技術，成功於短時間內達成整個創新研發。



屢獲殊榮的智能倉庫解決方案具備多項獨特優勢

方案自推出以來，有效將倉庫設備收貨和庫存的管理時間大幅節省88%，工程師及倉庫工作人員從倉庫提貨速度提高了90%。自動化方案為軟件授權和設備基建配置兩方面減省近 240 萬港元的成本，同時更有效減少89% 的員工工作時間，實現降本增效。



結合智能技術 大幅提高速度和準確性

中信國際電訊 CPC於這次創新的人工智能解決方案中， 採用了流動應用程式「客戶端設備管理(CEEM)」，成功取代傳統的條碼標籤、打印機和專用手提掃描器等設備。該應用程式建基於Outsystems平台，並結合了機器學習、電腦視覺和認知物件辨識系統，讓倉庫工作人員和工程師通過智能手機，可在 95 毫秒內以 99% 的準確率進行定位和計算對象數量。



「CEEM」應用程式使管理庫存設備和提存流程更快、更準、更實時。中信國際電訊 CPC成功跳出傳統框框，摒棄固有昂貴的掃描軟件，開拓自動化人工智能辨識系統，實有賴OutSystems 平台所帶來的靈活性，促使CEEM 應用程式為用戶提供核心庫存數據實時更新。



實現跨行業智能創新的無限潛力

中信國際電訊 CPC致力推動跨行業智能創新，創新過程與落地項目，均是起始專注於公司內部改進工作流程的創新項目，成熟後再發展為全方位面向客戶，先後與醫療、製造業和物流等多個領域的頂級品牌合作，開展多個概念驗證(POC)項目，並榮獲多項國際及業界著名的獎項，包括：



-- 電信聯盟Carrier Community主辦的「CC-Global Awards 2022國際專業大獎」榮獲 「最佳創新增值服務商 2022」大奬

-- 亞洲企業商會Enterprise Asia頒發的「國際創新獎 2021」

-- Broad Group頒發的「數據雲全球大獎 2021」

-- 香港通訊業聯會（The Communications Association of Hong Kong）主辦的「通訊業聯會非凡獎 2021」榮獲「最佳未來企業創新大獎」金獎



中信國際電訊CPC 信息科技服務與數據科學部副總裁李超群先生表示：「我們深感榮幸獲得IDC 對中信國際電訊CPC的認可，以智能倉庫解決方案勇奪『營運模式創新獎』。這次獲獎引證了我們致力於探索和善用領先技術的承諾，成功於眾多競爭對手中建立優勢，提供無可比擬的用戶體驗。」李先生強調：「非常多謝我們的技術合作夥伴OutSystems，他們具備敏捷的開發速度和靈活性，是應對現今複雜多變的營商不可或缺的元素, 讓我們抓住新的數碼機遇，加強創新產品、服務和商業模式。」



中信國際電訊CPC的智能倉庫解決方案融合嶄新認知物件辨識技術，是公司為市場帶來的眾多顛覆性創新項目之一，方案結合人工智能（AI）、擴增實景（AR）、大數據、物聯網和低程式碼應用程式開發。通過一系列嶄新技術，智能倉庫解決方案在執行日常任務時能大幅節省約 90% 的倉庫員工的工作時間。



李先生續指：「傳承創新不斷的核心價值，我們將致力持續發揮研發的優勢，在區塊鏈和自然語言處理 (NLP)等不同技術領域加強研發，賦能更多企業創造更美好的數碼未來，推動公司蛻變成為新時代領先的數智通訊服務賦能者。」



中信國際電訊CPC憑藉其ICT-智賦 (ICT-MiiND)策略，開啟了創新及數碼轉型之旅，滿足未來不斷變化的需求。公司持續投資研發以改善內部營運，並提供面向客戶的創新產品和服務，人工智能項目是近期研發的核心。中信國際電訊 CPC能在短短六個月內交付智能倉庫解決方案，證明了公司具備靈活多變優勢，擁有專業的數據科學和創新團隊，負責引領人工智能、機器學習和深度學習的研發。



這次中信國際電訊CPC榮獲業界大獎，OutSystems亞太區副總裁Mark Weaser表達了祝賀並且說道：「中信國際電訊 CPC 榮獲 IDC 頒發的『最佳未來企業大獎 - 營運模式創新獎』，充分印證其創新文化和發展方式。我們很高興再次見到 OutSystems 結合人工智能，提供顛覆性創新。正如IDC獎項所認可，OutSystems 具備將嶄新實驗轉變為出色數碼產品所需的開發速度和敏捷性。我們在此祝賀中信國際電訊CPC，並為能夠參與他們的項目取得成功而感到自豪。」



IDC亞太區數碼轉型, 客戶體驗和軟件應用, 數位原生企業和伺服器訊息區塊研究副總裁Daniel-Zoe Jimenez表示：「創新不單是個別項目，而是一個旅程，中信國際電訊CPC的服務理念『創新 ‧ 不斷』正好體現了這一點。利用數碼技術統一企業數據，倉庫和工程團隊有效地提升倉庫庫存系統的效能及營運靈活性。作為 2022營運模式創新獎香港得獎者，中信國際電訊 CPC 憑藉持續創新營運管理方式的能力，利用實時數據、數碼工程和數據科學，促進企業數碼驅動的彈性決策模式，獲得了 IDC 的認可。」



中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司的全資附屬公司（香港交易所股份代號：1883），公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。



憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。



中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過160個服務據點、21個雲服務中心、30多個數據中心及2個全天候運作的安全運作中心，服務遍布約150個國家，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際標準服務認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及服務資源，專業的在地服務及交付能力，同時，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。



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OutSystems簡介

OutSystems 是全球領先的高性能低代碼軟件開發平台， 同時 OutSystems已經與全球很多具有前瞻性的企業合作，將構想轉變為現實，實現快速軟件開發，推動商業、社會和世界發展。我們致力在企業內部塑造創新文化，有策略性的使用和開發軟件， 從而增強企業發展實力。OutSystems具備約60萬個社群成員，在 87 個國家或地區擁有約1800多名員工、超過400 個合作夥伴和活躍客戶，業務橫跨22個行業。OutSystems獲全球分析員、資訊科技人員、商業領袖及開發人員評價為 「首選低程式碼開發平台(The #1 Low Code Platform)®」及 「市場領袖(Market leader)」。了解更多請瀏覽outsystems.com.



IDC未來企業大獎 2022 簡介

第六屆IDC未來企業大獎吸引了來自全球多個國家及地區參與，包括新加坡、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、香港、台灣、中國、韓國、印度、澳洲和新西蘭，超過1,000個專案提名 。IDC未來企業大獎旨在表彰於IDC數碼轉型領域的一個或多個維度上取得卓越成就或突破性進步的傑出企業。IDC 以一致的流程和標準來進行評審，所有提名均由區域分析師，然後由包括 IDC 全球分析師、行業思想領袖和學者所組成的區域專業評審團作出評審。如欲了解更多有關未來企業獎的資訊，請瀏覽 idcdxawards.com。



媒體查詢：

Catherine Yuen (阮穎珊)

中信國際電訊CPC

電話 (852) 2170 7536

電郵 catherine.yuen@citictel-cpc.com



The Hoffman Agency 代表 OutSystems發佈新聞稿:

电邮 OutSystems@hoffman.com





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