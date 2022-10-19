Wednesday, 19 October 2022, 13:02 HKT/SGT Share: Sirnaomics將在未來兩個行業學術會議上匯報GalAhead(TM)療法遞送平台及相關項目的最新進展 Sirnaomics首席技術官Dmitry Samarsky為美國RNA領袖學術會議（the RNA Leaders USA Congress）和第十八屆藥物研發創新計劃（18th Drug Discovery Innovation Programme）主要講者

美國馬里蘭州蓋瑟斯堡市，中國蘇州生物醫藥產業園, 2022年10月19日 - (亞太商訊) - Sirnaomics Ltd.（「公司」，「Sirnaomics」，股份代號：2257.HK），是一家行業領先的專注於探索及開發RNAi療法的生物製藥公司。Sirnaomics宣佈公司將會在波士頓舉行的兩個行業學術會議：美國RNA領袖學術會議（the RNA Leaders USA Congress）和第十八屆藥物研發創新計劃（18th Drug Discovery Innovation Programme）上介紹公司專有的GalNAc-RNAi 療法遞送平台GalAhead(TM)及其項目的最新進展。美國RNA領袖學術會議（the RNA Leaders USA Congress）將會在美國東部時間10月18-19日於科羅納德酒店（The Colonnade Hotel）舉行。而第十八屆藥物研發創新計劃將於10月26-27日在威斯丁科普利廣場酒店（The Westin Copley Place）舉行。



美國RNA領袖學術會議演講詳情：

演講主題：GalAhead(TM)：一種可下調單類基因或多類基因的新型療法GalNAc-RNAi遞送平台

演講者：Sirnaomics首席技術官Dmitry Samarsky博士

日期/時間：美國東部時間2022年10月19日（星期三）下午02:10

演講內容：

-- 介紹Sirnaomics新型療法GalNAc-RNAi遞送平台GalAhead(TM)

-- GalAhead(TM)技術於體內及體外獲得的驗證

-- 報告基於GalAhead(TM)的治療項目進展



第十八屆藥物研發創新計劃演講詳情：

演講主題：一種可下調單類基因或多類基因的新型療法GalNAc-RNAi遞送平台

演講者：Sirnaomics首席技術官Dmitry Samarsky博士

日期/時間：美國東部時間2022年10月26日（星期三）下午04:00

演講內容：

-- 介紹Sirnaomics新型療法GalNAc-RNAi遞送平台GalAhead(TM)

-- GalAhead(TM)技術於體內及體外獲得的驗證

-- 報告基於GalAhead(TM)的治療項目進展



關於Sirnaomics

Sirnaomics是一家RNA療法生物製藥公司，公司候選產品處於臨床前及臨床階段，專注於探索及開發創新藥物，用於治療存在醫療需求及龐大市場機會的適應症。Sirnaomics是在中國和美國均擁有重要市場地位的首家臨床階段RNA療法生物製藥公司，且是首家將其核心產品STP705的RNAi療法在腫瘤學領域取得積極IIa期臨床結果的公司。如欲了解更多關於公司資訊，可瀏覽：www.sirnaomics.com。



聯繫方式：

Dmitry Samarsky博士

Sirnaomics首席技術官

電郵: DmitrySamarsky@sirnaomics.com



投資者關係：

葉永基，工商管理碩士

Sirnaomics中國區首席財務官

電郵: NigelYip@sirnaomics.com



美國傳媒查詢：

Alexis Feinberg

電話: +1 203 939 2225

電郵: Alexis.Feinberg@westwicke.com



亞洲傳媒查詢：

李耀榮

電話: +852 3150 6707

電郵: sirnaomics.hk@pordahavas.com





話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

