Sirnaomics將在未來兩個行業學術會議上匯報GalAhead(TM)療法遞送平台及相關項目的最新進展

|
|
|Wednesday, 19 October 2022, 13:02 HKT/SGT
|Sirnaomics首席技術官Dmitry Samarsky為美國RNA領袖學術會議（the RNA Leaders USA Congress）和第十八屆藥物研發創新計劃（18th Drug Discovery Innovation Programme）主要講者
|
美國馬里蘭州蓋瑟斯堡市，中國蘇州生物醫藥產業園, 2022年10月19日 - (亞太商訊) - Sirnaomics Ltd.（「公司」，「Sirnaomics」，股份代號：2257.HK），是一家行業領先的專注於探索及開發RNAi療法的生物製藥公司。Sirnaomics宣佈公司將會在波士頓舉行的兩個行業學術會議：美國RNA領袖學術會議（the RNA Leaders USA Congress）和第十八屆藥物研發創新計劃（18th Drug Discovery Innovation Programme）上介紹公司專有的GalNAc-RNAi 療法遞送平台GalAhead(TM)及其項目的最新進展。美國RNA領袖學術會議（the RNA Leaders USA Congress）將會在美國東部時間10月18-19日於科羅納德酒店（The Colonnade Hotel）舉行。而第十八屆藥物研發創新計劃將於10月26-27日在威斯丁科普利廣場酒店（The Westin Copley Place）舉行。
美國RNA領袖學術會議演講詳情：
演講主題：GalAhead(TM)：一種可下調單類基因或多類基因的新型療法GalNAc-RNAi遞送平台
演講者：Sirnaomics首席技術官Dmitry Samarsky博士
日期/時間：美國東部時間2022年10月19日（星期三）下午02:10
演講內容：
-- 介紹Sirnaomics新型療法GalNAc-RNAi遞送平台GalAhead(TM)
-- GalAhead(TM)技術於體內及體外獲得的驗證
-- 報告基於GalAhead(TM)的治療項目進展
第十八屆藥物研發創新計劃演講詳情：
演講主題：一種可下調單類基因或多類基因的新型療法GalNAc-RNAi遞送平台
演講者：Sirnaomics首席技術官Dmitry Samarsky博士
日期/時間：美國東部時間2022年10月26日（星期三）下午04:00
演講內容：
-- 介紹Sirnaomics新型療法GalNAc-RNAi遞送平台GalAhead(TM)
-- GalAhead(TM)技術於體內及體外獲得的驗證
-- 報告基於GalAhead(TM)的治療項目進展
關於Sirnaomics
Sirnaomics是一家RNA療法生物製藥公司，公司候選產品處於臨床前及臨床階段，專注於探索及開發創新藥物，用於治療存在醫療需求及龐大市場機會的適應症。Sirnaomics是在中國和美國均擁有重要市場地位的首家臨床階段RNA療法生物製藥公司，且是首家將其核心產品STP705的RNAi療法在腫瘤學領域取得積極IIa期臨床結果的公司。如欲了解更多關於公司資訊，可瀏覽：www.sirnaomics.com。
聯繫方式：
Dmitry Samarsky博士
Sirnaomics首席技術官
電郵: DmitrySamarsky@sirnaomics.com
投資者關係：
葉永基，工商管理碩士
Sirnaomics中國區首席財務官
電郵: NigelYip@sirnaomics.com
美國傳媒查詢：
Alexis Feinberg
電話: +1 203 939 2225
電郵: Alexis.Feinberg@westwicke.com
亞洲傳媒查詢：
李耀榮
電話: +852 3150 6707
電郵: sirnaomics.hk@pordahavas.com
話題 Press release summary
部門 制药及生物技术, 健康与医药
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Sept 20, 2022, 23:51 HKT/SGT
|Sirnaomics將在第二屆年度寡核苷酸療法與遞送會議上演講適用於癌症的siRNA療法和GalAhead(TM)平台項目的最新進展
|Sept 6, 2022, 18:52 HKT/SGT
|Sirnaomics受邀出席第三屆富瑞亞洲論壇並作演講
|Aug 29, 2022, 12:47 HKT/SGT
|Sirnaomics核心產品STP705在治療皮膚基底細胞癌II期臨床試驗組別中實現100%完全清除
|Aug 26, 2022, 20:16 HKT/SGT
|Sirnaomics推進基於GalAhead(TM)遞送平台的RNAi療法，用於治療補體介導相關疾病
|Aug 22, 2022, 09:48 HKT/SGT
|Sirnaomics獲納入恒生指數系列成份股
|Aug 19, 2022, 11:31 HKT/SGT
|Sirnaomics核心產品RNAi治療藥物STP705用於治療面部原位鱗狀細胞皮膚癌的I/II期臨床試驗完成首例受試者給藥
|Aug 16, 2022, 12:53 HKT/SGT
|Sirnaomics研發用於優化GalNAc遞送平台的肽對接載體（PDoV(TM)），致力於創新siRNA療法
|July 26, 2022, 10:56 HKT/SGT
|Sirnaomics RNAi候選藥物STP705用於治療肝癌的I期臨床研究IND申請已獲台灣衛生福利部批准
|June 21, 2022, 23:46 HKT/SGT
|Sirnaomics於第四屆RNA療法：從概念到臨床專題討論會上匯報其專有的GalAhead™雙靶點RNAi療法的最新進展
|June 16, 2022, 11:43 HKT/SGT
|Sirnaomics於同行評審刊物《皮膚病藥物雜誌》發表公司核心產品 STP705治療成人原位鱗狀細胞皮膚癌臨床研究結果
|May 30, 2022, 15:39 HKT/SGT
|Sirnaomics啟動RNAi治療藥物STP705進行用於醫學美容治療的成人腹部減脂整形I期臨床研究
|May 20, 2022, 11:11 HKT/SGT
|Sirnaomics將在2022年Pre-ASCO中國峰會介紹其RNAi療法於腫瘤學領域臨床研究結果與發展戰略
|May 11, 2022, 14:34 HKT/SGT
|Sirnaomics在TIDES USA 2022上匯報其基於GalNAc-肝臟靶向技術平台和GalAhead™技術及相關項目的最新進展
|Dec 30, 2021, 15:56 HKT/SGT
|在中國和美國均擁有重要運營佈局的首家臨床階段RNA療法生物製藥公司Sirnaomics Ltd.於香港聯合交易所主板掛牌
|Dec 21, 2021, 08:55 HKT/SGT
|獨立股評人陳永陸︰聖諾醫藥可認購
|Dec 19, 2021, 20:49 HKT/SGT
|Sirnaomics Ltd.宣佈於港交所主板上市計劃