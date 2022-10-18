Tuesday, 18 October 2022, 17:54 HKT/SGT Share: 倒計時21天，誠邀您來上海參加這場全球化出海領域的頂級盛會

中國，上海, 2022年10月18日 - (亞太商訊) - 由EqualOcean全球化智庫主辦的EqualOcean全球化峰會（2022 EqualOcean Summit for Globalization, ESG2022）將於11月8日第五屆中國國際進口博覽會（進博會）期間在上海舉行。大會聚焦第三代全球化創業者，從行業角度回應國家推動高水準對外開放的建設。





ESG2022將作為業內第一次搭建創業者、投資人、學者、外交官的跨界溝通交流平臺；以市場化方式推動的高水準活動，在"進博會"期間舉辦有特殊意義；大會的其它亮點包括：



-- 將發佈《2022中國品牌全球化指數報告》並公佈"全球化品牌100"榜單；



-- 將發佈《中國品牌全球化資源手冊2022版》，精選各個環節的代表性服務商；



-- 將發佈"中國全球化青年50人"、"中國全球化50人"，發出全球化一代的新聲音；



-- 資深外交官、知名國際關係學者將出席，給到全球化創業者宏觀指導；



-- 產業鏈上下游代表性企業到場，覆蓋全球化/出海各生態，現場深度交流和連結



部分已確認參加的嘉賓包括：復旦大學國際問題研究院教授、印度問題專家林民旺，中國人民大學教授、美國問題專家李巍，中國社科院研究員、東南亞問題專家許利平，復旦大學國際問題研究院教授、中東問題專家孫德剛，來也科技創始人汪冠春，納斯達克中國首席代表郝毓盛，加華資本董事長宋向前，峰瑞資本創始合夥人李豐，盈動資本合夥人蔣舜，中國青年企業家協會副會長舒暢，上海現代服務業聯合會副會長裴奕根，北京青年企業家協會執行會長張鵬、清華大學戰略與安全研究中心助理研究員文晶等。ESG2022的戰略合作夥伴"吳建民公益基金會"將協調數名資深外交官出席活動並在現場做閉門溝通會，給到做全球化/出海的創業者宏觀層面的指導。



ESG2022將邀請全球化/出海方向上代表性的平臺、消費品牌和科技品牌出席，包括阿裡國際、速賣通、亞馬遜、TikTok 、阿裡雲、Meta；安克創新、蔚來、Geek+、NEIWAI、極飛科技、Rokid、ninebot、moody、PatPat、弘璣、dreame、Ecoflow、西井科技、RENOGY、石頭科技、Insta360、酷家樂、聚水潭、貓王音箱、42Verse等。另外，全球化/出海方向最具代表性的VC機構和FA機構也將被邀請到場，包括紅杉資本、高榕資本、五源資本、藍湖資本、雲啟資本、複星銳正、易達資本、光源資本、指數資本、毅仁資本、遠識資本、淩波資本等。



活動舉辦日正值第五屆"進博會"期間，國家領導人、各級政府官員、各國外交官、國內外知名企業屆時將齊聚上海；ESG2022將借勢"進博會"，發出第三代全球化創業者的聲音，從行業角度回應國家推動高水準對外開放的建設。誠邀對全球化/出海方向感興趣的創業者、投資人和產業上下游各環節代表，11月8日來上海一起參與和見證。



ESG2022和EqualOcean介紹



ESG2022全稱EqualOcean Summit For Globalization 2022（2022 EqualOcean全球化峰會），定位為聚攏第三代全球化創業者和全球化品牌的行業頂級會議；ESG2022將於2022年11月8日"進博會"期間在上海舉辦，屆時除了最具代表性的全球化創業者、品牌負責人、投資人外，也將有政府代表、學術界人士、駐華外交官、國際組織代表參與其中。ESG2022上將發佈《2022中國品牌全球化指數報告》、《中國品牌全球化資源手冊2022版》、《2022中國全球化青年50人榜單》、《2022中國全球化50人榜單》等成果。



EqualOcean成立於2018年11月，是一家專注於服務中國品牌全球化、幫助海外企業或機構把握中國發展機遇的商業資訊平臺和智庫。針對中國做全球化的客戶，EqualOcean提供宏觀政經分析、海外市場與行業研究、品牌國際定妝照、海外資源搭建等。EqualOcean旗下有中英文網站，是國內極少具備英文深度報導和英文深度報告撰寫能力的機構；EqualOcean的英文內容授權發佈到Bloomberg Terminal，Refinitiv、SeekingAlpha、Nasdaq、ACN Newswire、SeaPRWire等平臺，EqualOcean的商業分析師常年接受Wall Street Journal、New York Times、Financial Times、SCMP等知名媒體的採訪。



ESG2022正在火熱報名中，請有意參加的朋友訪問"億歐網"搜索"億歐全球"專欄報名；所有成功報名的人將在第一時間獲得《2022中國品牌全球化資源手冊》（預計11月初完稿），EqualOcean的工作人員後續會與您聯繫。有關於ESG2022的相關問題、歡迎關注微信公眾號（EqualOcean）諮詢。



媒體聯繫

郵箱：lena@equalocean.com

網站：https://equalocean.com





話題 Press release summary



部門 展会

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

