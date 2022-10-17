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來源 Champion REIT 花園道三號以全港最高評分獲「綠建環評」鉑金認證

香港, 2022年10月17日 - (亞太商訊) - 冠君產業信託（「冠君產業信託」或「信託」；股份代號：2778）旗下地標級物業之一花園道三號在綠建環評既有建築（BEAM Plus 2.0版）中以全港最高評分獲得鉑金評級。連同WELL健康建築標準鉑金評級，花園道三號成為獲得「雙鉑金」認證的建築。

花園道三號獲得綠建環評既有建築鉑金級（全港最高評分）

花園道三號為香港首個既有樓宇取得WELL健康建築鉑金級認證

為實現其2045年淨零碳排放路線圖，冠君產業信託致力透過善用科技及設施優化，以加強應對氣候變化。作為城中的綠色及健康工作間，花園道三號同時獲得：



綠建環評既有建築鉑金評級（最高評分）

-- 於「創新」等五個類別中獲得滿分

-- 利用創新科技以節省能源消耗，如研發停車場需求控制通風系統，成功減少逾50%的年度能源使用量



WELL Core最高鉑金評級（香港首個既有樓宇獲此評級）

-- 在空氣、水、光、營養及社區等方面表現傑出

-- 連續十三年獲香港室內空氣質素檢定計劃的卓越級



冠君產業信託行政總裁侯迅女士表示：「我們很高興花園道三號能在全港現有建築中以最高評分取得鉑金評級，引證了我們全面推行可持續發展措施的能力，讓我們在行業中居於領先地位。展望未來，我們將繼續與各方持份者緊密合作以發揮更大的影響力，共同推動綠色及健康環境。」



香港綠色建築議會執行董事陳永康博士工程師表示：「我們謹此祝賀花園道三號在全港既有建築中獲得最高評分。冠君產業信託在可持續發展的表現有目共睹，而這次的殊榮定為信託繼續提升旗下物業的氣候韌性注入新動力。」



有關冠君產業信託 (股份代號：2778)

冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業，並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane，總樓面面積約300 萬平方呎，讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。自 2015 年起，信託被納入為恒生指數的恒生可持續發展企業基準指數的成份股。



網站：www.championreit.com





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