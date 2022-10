Friday, 14 October 2022, 16:00 HKT/SGT Share:

來源 InvestHK 投資推廣署舉辦投資推廣週向外資公司宣傳香港營商機遇

香港, 2022年10月14日 - (亞太商訊) - 投資推廣署將展開一系列主題講座,向外資公司和商會介紹香港蓬勃營商環境的最新概況和如何善用香港固有國際樞紐地位,並把握香港與內地日益緊密關係所洐生的機遇。



為期五日的「投資推廣週」,是慶祝香港特別行政區成立25週年其中一項活動,將於十月十七日至二十一日在香港會議展覽中心以線上和線下形式同步進行,每日涵蓋不同主題,匯集超過120位講者,在不同領域分享他們的見解和經驗。主題分別為金融服務/專業服務/金融科技、創新及科技、生活品味及創意產業、初創企業日—— 可持續未來和粵港澳大灣區。



行政長官李家超和財政司司長陳茂波給予全力支持,希望活動可以加深外商了解香港固有營商優勢和種種新商機。



李家超表示:「香港不但是全球最自由經濟體,亦是國際金融、貿易和航運中心,我們一向歡迎來自世界各地的公司和投資者前來。香港既有中央政府的大力支持,配合國家『十四五』規劃和大灣區發展等策略帶來的龐大機遇,是企業開拓及擴展業務的最佳據點。」



陳茂波表示:「香港在『一國兩制』下具有獨特地位和優勢,擁有進入內地市場無可比擬的優勢,我們亦擁有開放型的市場經濟體系及奉行普通法制度。此外,香港特別行政區政府銳意推進經濟向前發展,政府採取積極有為的舉措,配合行之有效的市場機制。我們深信,來自世界各地的企業可以把握香港和內地的巨大商機。」



投資推廣署署長傅仲森表示:「如果企業想了解全球未來投資趨勢和究竟如何藉香港把握這些商機,『投資推廣週』正是一個不容錯過的機會,它可以讓與會者得到第一手資訊和務實建議,從而洞悉香港、中國內地以至𢿋個區域在不同界別的龐大增長動力。」



投資推廣週詳情,請瀏覽:www.investhk.gov.hk/zh-hk/investment-promotion-week.html



