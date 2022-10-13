Thursday, 13 October 2022, 12:07 HKT/SGT Share:

來源 Zhaojin Mining 招金礦業及紫金礦業強強聯合收購山東瑞銀餘下股權 致力把海域金礦建設成為中國效益最好的現代化黃金礦山

香港, 2022年10月13日 - (亞太商訊) - 招金礦業股份有限公司 (「招金礦業」，股份代號：1818) 及紫金礦業集團股份有限公司 (「紫金礦業」，股份代號：2899) 宣佈，分別收購山東瑞銀礦業發展有限公司 (「山東瑞銀」) 餘下6.14%及30%之股權。



於2022 年10 月11 日（交易時段後），招金礦業與賣方山東博文礦業有限公司訂立股權轉讓協議，據此，招金礦業同意收購而賣方同意轉讓山東瑞銀的6.14%股權，代價為人民幣8.16億元。完成後，招金礦業持有的山東瑞銀的股權將從63.86%增加至70%。同時，紫金礦業擬出資人民幣39.845億元收購山東瑞銀30%股權，瑞銀礦業持有萊州市瑞海礦業有限公司100%股權，成為山東萊州海域金礦的第二大股東。



山東瑞銀間接擁有的海域金礦位於山東省萊州市三山島北部。海域金礦是中國最大的單體金礦，也是國內罕見的世界級高品位待開發金礦。礦區成礦地質條件優越，未來探礦增儲潛力巨大，所在山東萊州－招遠金礦帶為世界第三大金礦帶。截至2021年12月31日，根據JORC規範所載標準，海域金礦的礦產資源可採儲量為562.37噸，平均品位為4.20克╱噸。按設計方案，礦山計劃於2025年建成，整體投產達產後，年礦產黃金約15-20噸，服務年限23年，成為國內最大的黃金礦山。該礦山的開發在中國乃至世界黃金行業發展的歷史上將具有廣泛的影響和重要的意義。增加於山東瑞銀的股權將使招金礦業的礦產資源相應增加。



截至公吿日期，海域金礦已獲得從2021年7月21日至2036年7月21日的採礦許可證。海域金礦的生產準備工作正在進行中。海域金礦開始生產後，其將進一步提高招金礦業的黃金總產量。



招金礦業作為瑞銀礦業控股股東，公司董事認為，收購事項將增加該公司的礦產資源，提高其於黃金行業的競爭力並實現可持續發展，亦符合該公司發展其黃金業務的整體戰略規劃。而紫金礦業為大型跨國礦業集團，在地質勘查、濕法冶金、低品位難選冶資源綜合回收利用及大規模工程化開發等方面具有豐富的實踐經驗，兩家大型黃金企業在項目開發建設及後續生產運營中可充分發揮各自優勢，實現協同效應，雙方有信心和能力把海域金礦建設成為中國最大、最深、效益最好的現代化黃金礦山。





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