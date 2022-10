Wednesday, 12 October 2022, 14:33 HKT/SGT Share: 多寧生物衝刺港交所:領跑生物工藝行業 客戶高粘性構築長期韌性

香港, 2022年10月12日 - (亞太商訊) - 近20年來,伴隨著生物製藥行業的高速發展,生物工藝行業也在快速形成。國際市場上,已經形成如賽默飛世爾、德國默克、丹納赫、賽多利斯這樣的跨國巨頭,幾乎覆蓋生物工藝的所有細分領域。但與此同時,國內市場整體還是處於細分賽道各自為戰的狀態。不過,也出現如多寧生物這樣的公司,正改變現有市場格局。9月29日,上海多寧生物科技股份有限公司(「多寧生物」或「公司」)向港交所遞交上市申請,擬赴港上市。



生物工藝全覆蓋打造領先業務優勢 發展前景備受投資機構認可



多寧生物自成立以來,通過一系列的業務收購與整合,迅速將其產品及服務組合擴展至生物工藝的上下游流程,以及實驗室產品與服務的不同領域,從而實現生物工藝的全面覆蓋,全面滿足客戶的需求。



根據弗若斯特沙利文,多寧生物是中國國內最早建立比較成熟生物工藝技術平台的生物工藝解決方案供應商之一,亦是中國國內唯一一家產品及服務涵蓋生物工藝所有主要步驟的生物工藝解決方案供應商。



依託一站式生物工藝解決方案的能力,多寧生物能夠以合理價格向客戶穩定提供優質產品,並使客戶可以高效地識別及管理多種產品及服務並避免重複產品測試,提升客戶運營效率。特別是對中國客戶而言,多寧生物位於當地的生產設施及銷售服務團隊在確保客戶享有高效安全的供應鏈的同時,有利於減少運輸成本、促進與客戶的溝通。此外,全面的產品及服務組合也使得多寧生物可以在整個商業化週期全程陪伴客戶,增加其銷售機會,促進業績增長。



憑藉領先的技術優勢以及業務優勢,多寧生物目前已獲得多輪融資,投資者包括藥明生物、康方生物、榮昌創投、石藥集團、清池資本及紅杉中國等中國領先的生物製藥公司或國際知名的投資機構,意味著公司的發展前景獲得了資本市場的廣泛認可。



優質客戶群持續擴大 發力海外市場打造第二增長曲線



利用一站式綜合解決方案平台的業務優勢,多寧生物能夠及時準確地解決並滿足客戶在生物工藝方面的要求,與眾多領先製藥公司、CRO/CDMO及科研機構建立了長期穩定的合作關係,形成很強的客戶示範效應,客戶群體穩定且逐步擴大。



根據弗若斯特沙利文,按2021年收入計,中國前十大生物製劑公司均為多寧生物客戶。2019年、2020年以及2021年,多寧生物客戶數分別為928家、 1,178家及1,682家,呈穩步增長態勢。於同期,約80%至90%的主要客戶選擇於次年與公司延續業務關係,極高的客戶粘性進一步證明了多寧生物產品及服務質量。



在服務國內客戶的同時,多寧生物也在積極擴展海外市場。2022年7月,公司通過收購Salus Bioscience建立國際銷售平台,為其產品和服務開發海外市場。此外,公司還計劃建立海外研發中心,擴大國際市場影響力。目前公司銷售產品的海外市場主要包括美國及歐洲,2022年上半年,公司海外收入同比增長高達606%。隨著其海外市場的加速擴張,公司海外營收貢獻有望不斷擴大。



展望未來,可以預見生物製藥行業的熱潮仍將持續,生物工藝行業將充分受益。多寧生物先發優勢明顯,且業務全面成熟,技術優勢行業領先,在行業增長的背景下,未來盈利具備足夠的想像空間。





