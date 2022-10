Wednesday, 12 October 2022, 12:16 HKT/SGT Share: Blockchain Academy 2022 BuidlCamp 正式啟動

香港, 2022年10月12日 - (亞太商訊) - 隨著區塊鏈技術的高速發展,Web3.0的概念已經成為了當今的風潮,公眾進入該領域的需求也應運而生。作為專注於Web3.0教育的大型平台,Blockchain Academy與香港科技大學區塊鏈中心聯合多方舉辦BuidlCamp,即集教育、比賽、求職為一體的大型Web3.0活動,營員規模已超過1000人,集結了來自香港科技大學,香港大學,香港中文大學,清華大學,北京大學,浙江大學,新加坡國立大學,南洋理工大學,耶魯大學,劍橋大學等30多所頂級高校的學子。受邀並參與本次活動的學者及嘉賓有香港科技大學汪揚副校長,香港科技大學區塊鏈中心主任陳卡你教授,香港中文大學及北京大學客座教授勞維信教授,香港理工大學商學院教授與內地事物發展主任陸海天教授,紐約大學教授兼Ledger Prime COO Ayesha Kiani教授, 倫敦國王學院教授 Alex Preda教授,香港中文大學(深圳)人雲系統實驗室主任蔡瑋教授等。支持的機構有登月工坊,香港區塊鏈協會,MEXC,GeekCartel,AWS,Blackpine,分布式資本,CMT Digital,真格基金,GBV,JLL等。





多樣的文化、想法與科技在區塊鏈世界中交融,碰撞出精彩紛呈的思維火花,也爲Web3.0領域的蓬勃發展創造了新的機遇。作為頂尖學府,香港科技大學始終致力於探索前沿技術,把握並引領數碼時代趨勢的走向。2022年八月,香港科技大學宣布在元宇宙建立世界首個實體-數字雙子校園,並將與眾多機構合作,積極推動元宇宙校園的建設。港科大副校長汪揚教授表示:「實體和虛擬世界正急速融合,我認為,在這個勢將顛覆未來的Web 3.0時代,香港具備了所有發展與契合的要素。港科大作爲我相信是全球第一所建立實體-數字雙子校園的大學,我們已準備好帶領創造一個可持續發展的XR生態系統,推動研發和學習。這種線上與線下的互動,不僅有利於兩校園在『港科大一體,雙校互補』的框架下真正融合,亦有助把元宇宙的發展潜能帶到教育當中」。處於如此開放支持的環境中,香港科技大學區塊鏈中心吸納了眾多區塊鏈專家與愛好者,並促進了數個去中心化項目的誕生,已獲得累計超過1億2千萬港幣投資。



作為香港科技大學區塊鏈實驗室發起的公益組織,Blockchain Academy集結了最前瞻的科技視野和最頂尖的教學資源,也肩負了傳播Web3.0知識的重要使命。Blockchain Academy的面向用戶不受地域或年齡限制,任何想進入Web3.0世界的求知者都可以成為Blockchain Academy的聽眾,學習加密世界的基本概念、實用技能和思維模式。



BuidlCamp作為Blockchain Academy的首個教育活動,不僅在課程設置與嘉賓邀請上覆蓋了區塊鏈技術的熱門話題,更打破了傳統培訓營的框架,引入了比賽、求職等元素,在注重技能實踐運用的同時使培訓結構變得更加立體與完整。從區塊鏈世界的概覽到不同語言的生態系統,再到更深層的技術教學,來自Web3.0行業的精英及專業教授團隊將由淺入深地帶參與者領略Web3.0世界的全貌,呈現豐富的專業知識。第二階段的Moonshot Web3 Winter Hackathon 由Blockchain Academy, HKUST Crypto-Fintech Lab與登月工坊 Moonshot Commons 聯合主辦,既爲營員提供了實踐所學內容的機會,也提供了營員與Web3.0從業者直接交流的平台,讓營員們對於項目的構想更加全面,乃至成為現實。爲了給營員帶來更多職業機遇,並爲區塊鏈行業輸送優質人才,BuidlCamp也將舉辦一場求職大會,供營員們踏上屬於自己的Web3.0之路。



BuidlCamp一經問世,便得到了眾多海內外學府及區塊鏈組織的持續關注。隨著覆蓋院校與地區的不斷擴張,更多有意瞭解Web3.0和區塊鏈的人將會加入BuidlCamp,成為Web3.0世界未來的建設者。



區塊鏈作為網絡時代的新興技術,需要被更好地解釋、傳播給大眾,而配套的教育體系更是任重道遠。將優質的內容和教育資源不限門檻地輸送給每一個人,是每個教育平台的終極目標,也是對於Web3.0世界來說最好的「破圈」方式。Web3.0行業的高速發展方才啓程,每一位新加入Web3.0世界的建設者,都會是Web3.0繁榮未來中不可或缺的一環。



瞭解更多信息:https://shorturl.at/iST89



報名鏈接:https://shorturl.at/j2678





