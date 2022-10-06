Thursday, 6 October 2022, 15:17 HKT/SGT Share: 港股迎來「動力電池第一股」 中創新航今日正式敲鑼港交所

香港, 2022年10月6日 - (亞太商訊) - 10月6日，中創新航科技股份有限公司（「中創新航」或「公司」；股份代碼：3931.HK）成功登陸港交所，成為港股「動力電池第一股」。此次發行約2.66億H股，發行價格為38港元/股，募資净額為98.64億港元。



中創新航是領先的新能源科技企業，主要從事動力電池及儲能系統產品的設計、研發、生產及銷售。2022 年第一季度，按裝機量計，公司在全球第三方動力電池企業中排名第五，國內排名第二。



全球新能源車行業在近兩年來經歷井噴式增長，並帶動動力電池行業進入爆發期。而“晶片荒”“、電池荒”於去年開始在全球範圍內上演，且愈演愈烈。



在此背景之下，中創新航作為目前我國乃至全球動力電池賽道的領軍企業之一，理應享有高溢價。而伴隨其上市落地，公司將成當下港股市場唯一的動力電池投資標的，確定性、稀缺性以及投資價值不言而喻，特別是在眼下市場明顯回檔之後。



扎根高景氣向上賽道 多方面賦能企業高速發展



近日，財政部、稅務總局、工業和信息化部三部門聯合發佈公告，明確將今年底到期的新能源汽車免征車輛購置稅政策，延續實施至明年底，有望繼續從政策端推動新能源汽車行業保持高景氣增長。作為新能源車核心部件的動力電池亦迎來黃金發展期，據弗若斯特沙利文資料，按裝機量計，中國是全球最大的動力電池市場，預計於2022年至2026年期間以複合年增長率34.9%的速度增長。



根植此高速發展行業的中創新航多方賦能自身，鞏固行業頭部地位。據了解，中創新航是2021年中國前十大動力電池企業中於2019年至2021年間唯一一家每年同比增長率超100%的企業。產品研發能力方面，公司以技術創新為驅動，研發了多款具行業領先能量密度和安全特性的產品，包括高電壓三元電池、「彈匣」電池、全極耳疊片電池和「One-stop」產品等，賦能企業高速可持續發展。



極具競爭力的產品是中創新航強大研發團隊的實力印證。目前，中創新航的研發團隊擁有逾2,900名研發人員，亦積極參與國家及行業相關標準制定，主持或參與制定國家標準6項、行業標準13項及團體標準14項。



產能加速釋放 規模經濟效應逐步顯現



除了創新和科研，决定動力電池廠商業績表現及價值的是企業産能能否跟上下游客戶需求及是否是優質産能。作為動力電池行業的核心成員，中創新航擬通過新建或擴建項目，提高產能，並將優質產品推向市場。2021年，公司有效産能達11.9GWh，預計2022年和2023年有效産能將分別擴大至約35GWh、約90GWh，按年增幅或高達194%和157%，且該公司的產能均為可以量產滿足客戶全方位需求的優質產能，受到了下游客戶的一致認可，該公司的產品在市場上被廣泛需求，可以預見的是公司的規模經濟的影響將持續顯現。



同時，中創新航也不斷尋求合適的地點及合作方適時新增生產基地，並積極向海外拓展，發展海外客戶群。目前，中創新航的海外客戶主要位於美國、印度、法國、德國及荷蘭等海外國家或地區。此外，依託於業內的領先地位，中創新航此次IPO受多家企業看好。據悉，公司的基石投資者包括天齊鋰業香港、宏盛國際、大族激光科技、中偉香港、西藏諾德、和石複合材料、常州精測、小鵬汽車等15名，近乎囊括了整個新能源汽車產業鏈，投資價值盡顯。



中創新航今日以港股「動力電池第一股」成功上市，對動力電池行業標的稀缺的港股市場而言意義非凡，有效填補了相關空白，是極具吸引力的投資標的，亦將進一步增強公司融資能力、優化資本結構，未來將迎估值提升，股價上行，成長潛力不容小覷。





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