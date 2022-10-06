Thursday, 6 October 2022, 15:01 HKT/SGT Share: Global Web3.0 MMORPG 《DK Mobile: Genesis》"預約火熱"，打響ITSBLOC平臺"第一炮"

韓國首爾, 2022年10月6日 - (亞太商訊) - DK Moblie的第三個系列"Genesis"預約火熱。正在受理預約的開發公司Ntrance表示，《DK Mobile: Genesis》預約服務開放僅一周，就超過了預測值的50%。這距離今年8月上市的第二個系列《DK Moblie: The Origin》在短至大約2周時間問鼎安卓應用市場僅僅只過去了1個月。《DK Mobile: Genesis》作為搭載了P2E元素的Web3.0 MMORPG全球版本，於9月22日起開啟預約服務。Ntrance指出："這是對P2E領域的初步嘗試，因此我們非常忐忑。但是，開始受理預約之後，用戶的預約申請蜂擁而至，我們再次真切地感受到了DK粉絲高漲的熱情。"



業界認為，《DK Mobile: Genesis》獨特的P2E元素主導了此次熱潮。該款遊戲擁有眾多優點。首先，新用戶進入門檻低。其採用了賽季制度，所有的用戶均能在相同的條件下開始賽季，實現了公平競爭。此外，遊戲去除了應用內支付，即使"零充值"，也能進行遊戲，減輕了玩家的負擔。另一方面，不同於當前以挖礦為主的P2E，該遊戲提供了PVE、P2E、全新場景等多種特色內容，可以使使用者可以更好地沉浸於遊戲樂趣。如果玩家希望更加快速地提升等級，可以選擇質押（staking）虛擬資產，這樣就能夠獲得多種稀有道具。賽季結束時的清算系統同樣是這款遊戲的亮點。



面對超乎預期的預約熱潮，Web3.0遊戲平臺"ITSBLOC"《DK Mobile: Genesis》的鏈上（on-chain，預計10月末）平臺為了吸引大規模用戶，也已著手開發附加專案。今年7月，為了應對全球百萬級用戶的同時訪問，ITSBLOC成功結束了穩定性測試。不僅系統穩定性出色，而且為啟動平臺生態體系所做的準備也越加堅實。9月份，以構建Web3.0遊戲平臺專案為目的的全球投資輪次成功融資750萬美金。9月19日，Governance Token（ITSB）在全球虛擬貨幣交易所Gate.io完成上市。之後與區塊鏈企業Ozys建立合作關係，並新增了Meshswap的流動性礦池。近期，公司與Polygon Studios也達成了合作，將進一步強化Web3.0遊戲領域的專業性。 10月4日，ITSB在MEXC上市。



據ITSBLOC透露，為了擴張全球平臺用戶的生態體系，10月份預計將在其他全球一流交易所上市。此外，還特別談到了作為Web3.0 MMORPG大作的ITSBLOC平臺在年末的大動作，並充滿期待地指出："升級版MMORPG即將與ITSBLOC用戶見面，它能夠提供比《DK Mobile: Genesis》更加出色的畫質與可玩性。"



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SOURCE: ITSBLOC





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