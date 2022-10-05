Wednesday, 5 October 2022, 10:11 HKT/SGT Share: 臻和科技遞表港交所：NGS技術領銜業界 財務優勢可圈可點

香港, 2022年10月5日 - (亞太商訊) - 中國是全球癌症發病人數及患病人數最高的國家，腫瘤分子診斷及檢測在中國擁有巨大市場需求。根據弗若斯特沙利文的資料，預計於2030年中國腫瘤分子診斷及檢測的潛在市場總額將達到人民幣5,611億元，其中預後及監測的潛在市場總額預計將為人民幣1,942億元以及早期篩查的潛在市場總額預計將為人民幣3,213億元。



政策方面，自國家藥監局於2018年7月首次批准基於NGS的IVD產品用於治療選擇以來，已逐步放開有關產品的審批。於2022年1月頒佈的《「十四五」醫藥工業發展規劃》支持發展腫瘤分子診斷及檢測用於疾病篩查和治療選擇，在巨大的市場需求及政策支持的背景之下，臻和科技作為中國領先的創新腫瘤分子診斷及檢測公司，將率先享受行業紅利。



業界最全面的基於NGS診斷及檢測平台 標的稀缺成長潛力巨大



公開資料顯示，臻和科技是基於NGS的腫瘤分子診斷及檢測行業先行者和龍頭企業，已於9月26日遞表港交所，擬在港交所主板上市，中金公司及美銀證券擔任聯席保薦人。公司自主研發技術涵蓋了分子檢測的全流程，在癌症風險檢測、早期檢測、治療選擇及癌症復發監測方面擁有全面覆蓋並在中國處於領先地位。



臻和科技是中國最早將基於NGS的腫瘤突變檢測產品及服務商業化用於治療選擇的公司之一。早在2018年，公司便已投資研發DNA甲基化技術和生物信息學算法模型，目前有多款早篩產品在產品管線中。



在癌症早期篩查中，公司已推出遺傳篩查LDT服務源適博是在中國進行商業銷售的七款基於NGS的早期篩查服務之一。此外，臻和科技還是中國NGS行業率先做MRD，且實現了商業化的公司，截至目前，已擁有20項商業化產品及服務，商業產品數量為行業之最。同時公司另外有18項在研產品及服務，其中包括12項IVD產品。就收入而言，臻和科技在中國基於NGS的乳腺癌、結直腸癌和肺癌診斷及檢測的市場中處於領軍地位，2021年公司擁有中國最大的高達36.8%的基於NGS的預後及監測收入市場份額。



基於NGS的腫瘤分子診斷及檢測行業在中國仍處於早期發展階段，目前市場機遇巨大，臻和科技憑藉差異化和標的稀缺性，未來成長潛力巨大。



運營效率高營收增速快 現金流充裕並有望率先盈利



財務方面，2020年至2021年，臻和科技的收入同比增長29.2%；截至2021年6月30日、2022年6月30日止六個月，收入同比增長21.4%，均為各期間行業內增速最快的企業之一。



同時，臻和科技具備著充裕的現金流。數據顯示，截至2022年6月30日，公司的現金、現金等價物及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產合計為人民幣7.10億元，加之公司擁有業內較低的現金燃燒率水平，且運營效率將隨著規模化而不斷提升，根據管理層預測，这足夠支撐公司未來最少三年的研發和市場拓展。



此外，臻和科技具備著極高的運營效率，單個產品的研發費用和過去兩年中銷售費用占收入的比例低於業界同行。以運營費用率計，公司的運營效率在中國業內屬最高的之一，且為行業虧損最低的企業之一。高效的運營效率及充裕的現金，有利於公司進一步鞏固領導者地位並率先實現盈利。



從行業角度來看，預後及監測和早期篩查業務領域基於NGS總體滲透率目前仍然較低。於2021年，中國基於NGS的治療選擇檢測的患者滲透率為13.4%，預計到2030年於中國的滲透率將達到68.7%，未來增長空間不可限量。



臻和科技擁有豐富的、具有前瞻性的產品及服務管線，具備高效的運營效率及充裕現金流，先發優勢明顯，未來有望充分受益於行業高速增長，在以NGS技術為主流的新一代分子檢測頭部企業中率先盈利，成長確定性高，值得長期看好。





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