Monday, 3 October 2022, 15:01 HKT/SGT Share: Global Web3.0遊戲平臺ITSBLOC在全球加密資產交易所MEXC上市

韓國首爾, 2022年10月3日 - (亞太商訊) - 據悉，Global Web3.0遊戲平臺ITSBLOC的ITSB將於10月4日在大型交易所MEXC上市。



根據Coin Market Cap的資料，MEXC的規模位元列前15名。MEXC交易所向全球170多個國家的超過1000萬名使用者提供加密資產交易服務。平臺支援韓語及韓幣交易，被韓國國內的投資者所熟知。



此次MEXC上市是繼9月19日在全球大型虛擬資產交易所Gato.io上市之後的第二個上市操作。9月20日，ITSBLOC還在Meshswap中建立了額外的流動性礦池。



9月初，ITSBLOC成功結束了750萬美元規模的全球融資輪次。為了在全球範圍內擴張P2E生態體系，按照規劃，隨後又進行了全球交易所Gate.io上市等一系列操作。最近，在ITSBLOC平臺的第一款鏈上（on-chain）遊戲《DK Mobile: Genesis》於10月問世之前，9月22日開啟全球預約服務，市場反應熱烈。



ITSBLOC解釋道："Governance Token ITSB是ITSBLOC的遊戲平臺ITSBLOC Web3.0遊戲生態中唯一的支付方式。《DK Mobile: Genesis》加入之後，隨著許多全球的遊戲玩家流入ITSBLOC平臺，ITSB的P2E生態體系將正式煥發生機。"



ITSBLOC指出："本月確定在MEXC交易所上市之後，為了實現ITSBLOC的Global Web3.0遊戲平臺構建計畫，公司將創造更多的成績。我們將竭盡全力，爭取在年末到來之際公佈在全球頂尖交易所上市的消息及Web3.0專用MMORPG大作的消息，以展示本專案的雄厚實力。"



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SOURCE: ITSBLOC





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