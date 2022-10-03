醫思健康收購香港連鎖多專科醫療中心

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|深化醫療服務佈局 進一步拓展大健康市場份額
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香港, 2022年10月3日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈與賣方訂立協議，收購Pioneer Evolution Limited（「目標公司」）60%已發行股本，總代價將以現金支付，總計3,640萬港元。
目標公司為香港歷史悠久的多專科醫療服務供應商的母公司。該多專科醫療服務供應商自2002年起於香港提供醫療服務，並以信康醫健網絡的商業名稱於香港經營9間醫務中心。信康醫健網絡的醫務中心遍佈九龍、新界及香港島，覆蓋地區包括旺角、大埔、銅鑼灣、荃灣及佐敦並擁有由逾23名註冊醫生組成的專業醫療團隊，提供覆蓋8個專科的醫療服務及全科醫療服務。根據未經審核綜合財務資料，截至2022年6月30日止六個月及截至2021年12月31日止年度，目標公司的除稅後溢利分別為約590萬港元及約1,210萬港元。交易完成後，目標公司的財務業績將於集團綜合財務報表綜合入賬。賣方就其純利向集團提供保證，截至2027年12月31日共五個財政年度，目標公司的累計保證純利額應不少於7,000萬港元。
是次收購將會深化醫思健康多個專科醫療佈局，進一步拓展市場份額。交易完成後，集團全職註冊醫生團隊將進一步擴大，於香港尤其是新界東的醫療服務能力將有所提升，並有望創造更多交叉轉介。憑藉本集團的營運優勢及效率，集團將賦能信康醫健網絡，持續進行企業化，提高醫療資產效能。
醫思健康執行董事兼首席財務官李向榮先生表示︰「醫思健康一直致力於打造以客戶為中心的大健康生態閉環，通過多品牌多專科的協同，為客戶提供一站式的優質服務。是次收購符合集團的擴張策略，將進一步鞏固集團於香港大健康市場的領導地位，並最大化整體股東的回報。集團將致力於成為領先的市場整合者，通過內生增長及併購雙策略並行，致力成為亞洲領先的健康服務供應商。」
關於醫思健康
香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。集團為恆生綜合指數成份股及MSCI香港小型股指數。
集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN、專業健髮中心髮森及多元化多維度的醫學服務包括：健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、普通科門診未來醫生、全港最大一站式痛症管理平台紐約脊骨物理治療中心、全方位牙科服務中心庇利積臣牙科醫務所，EC DENTAL CARE及恆健牙科醫務所、高端影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心進匯醫務中心，聯匯專科，新醫療中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。
*根據弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入計算進行的獨立研究
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話題 Press release summary
部門 健康与医药
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