艾伯科技與四川省綿陽市涪城區人民政府訂立「艾伯科技智能製造信創產業基地項目」投資協議及協定成立合營企業

香港, 2022年10月3日 - (亞太商訊) - 艾伯科技股份有限公司(「艾伯科技」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:2708.HK)欣然宣佈,集團旗下的深圳市艾伯控股有限公司(「艾伯控股」),與深圳市艾伯信創科技有限公司(「艾伯信創科技」)、四川省綿陽市涪城區人民政府(「涪城區人民政府」)已於2022年9月30日簽署「艾伯科技智能製造信創產業基地項目」投資協議。項目擬選址綿陽市涪城區臨港經濟開發區,綿陽市政府將依法掛牌約200畝工業用地,用於項目一期建設,並指定轄下國有公司四川涪創發展集團有限公司(「涪創發展」)投資不超過人民幣4億元,與艾伯控股和艾伯信創科技三方共同成立一家主要經營國産化信創產品研發、生產、銷售的有限責任公司(「合營企業」),以投資「艾伯科技智能製造信創產業基地項目」。



信創産業,即信息技術應用創新產業,涉及IT基礎硬件、基礎軟件、應用軟件和信息安全產品的國產替代。自2020年以來,艾伯科技敏銳捕捉到信創產業的發展機遇,適時優化戰略布局,延攬行業精英加大資源投入,開發純國產化信創產品,目前已取得顯著成果,純國產化筆記本電腦、小型桌面主機、行業移動終端、雲終端四大系列産品相繼開發成功。産品推向市場後,廣受客戶關注,市場反響熱烈。2021年被認為是國內信創產業的落地元年,未來三到五年,信創產業將迎來黃金發展期。隨著國產化替代的剛性需求不斷上升,全國各地的信創項目開始大面積鋪開,未來有望發展至十萬億級別,市場規模巨大,當中筆記本電腦、小型桌面主機、行業移動終端、雲終端等信創國產化替代亦有望發展為「萬億級市場」。



綿陽市涪城區是現時國內唯一科技城綿陽市的主城區、核心區,臨港經濟開發區作為先進製造業與現代物流業融合發展的區域,承載著綿陽市産業南進、城市南進的重要使命。因此,綿陽市政府對入駐的企業及落地項目的有較高的標準和要求。通過長時間全國範圍的廣泛考察與篩選,最終選擇了艾伯科技的信創産業項目入駐,說明綿陽市政府看好信創產業的發展前景,也認可艾伯科技在信創業務上的實力與發展潛力。



綿陽市政府通過轄下國有公司涪創發展投資人民幣4億元,與艾伯科技旗下公司組成合營企業,共同參與艾伯科技智能製造信創產業基地項目,以大額資金投入的方式體現了地方政府對項目的強力支持及高度認可。政府還承諾將本項目列為涪城區重點項目,給予重點相關扶持政策,並將積極協調相關部門,為本項目提供優質、高效服務,推動本項目按計劃開工、竣工和投產。相信在當地政府的親身參與和大力扶持下,將有利於本項目按計劃順利推進,並早日投產創造效益。



為了推動項目儘快實施和投產,綿陽市政府還為本項目提供了專項的優惠政策。為扶持合營企業發展,在取得項目一期國有土地不動産權證書後,政府將向合營企業提供人民幣4,500萬元扶持資金;為支持項目及早開工建設,項目一期取得施工許可證並正式開工建設時,政府將向合營企業提供人民幣1,000萬元扶持資金;為支持項目及早建成投産,當項目一期首批廠房建成且開始試生産後,政府將向合營企業提供人民幣400萬元扶持資金;政府有計劃、分步驟的資金扶持和獎勵,將成為激勵項目按計劃推進實施的強大動力。



項目一期建設約20萬平方米廠房及配套,其中合營企業自用部分14萬平方米,另外的6萬平方米廠房將用於合營企業招引上下游企業加入。通過招引信創產業鏈上下游企業入駐艾伯科技智能製造信創産業基地,有望在基地內構建信創產業「閉環式」生態圈,以加強上下游企業的供應鏈協同、生産製造協同和技術協同,提升信創産品研發、生產、交付全過程的服務能力,將艾伯科技智能製造信創產業基地打造成專業化、綜合性、配套完善的信創產業發展高地。



此外,四川省綿陽市位於成都、重慶、西安「西三角」腹心地帶,交通便利,區位優勢獨特,經濟輻射力強。其電子信息産業發達,是重要的國防軍工和科研生產基地,有中國科技城、「西部矽穀」等美譽,具有較好的科技產業基礎和豐富的專業技術人才資源,有利於信創產業在當地的快速成長。



艾伯科技主席兼執行董事黎子明先生表示:「『艾伯科技智能製造信創産業基地項目』是集團首次與政府合作展開的智能製造信創產業基地項目,我們銳意與涪城區人民政府強強聯手,合作打造信創產業基地。集團與涪城區人民政府的深入合作標誌著政府對我們發展信創產業高度認可,加上政府推出多項優惠政策扶持集團的信創産業,勢必加速我們在信創行業的發展。目前,信創產業呈現巨大市場缺口和前所未有的市場機遇,而政府對信創產品需求熱切,與政府共同成立合營企業對推進信創產品銷售將帶來顯著協同效應。」



黎子明先生補充:「我們深信,艾伯科技智能製造信創產業基地將完善集團生產能力、打造強勁的產品交付能力和優化成本管理,有助集團繼續大力推動國產化信創産業發展和產品研發,加速推進產品落地,以滿足市場和政府對信創產品的殷切需求。另外,由於艾伯科技智能製造信創產業基地匯聚了信創產業鏈上下游企業,產業鏈非常完整,可發揮產業集群強大的協同效應,提高整體競爭力。展望未來,乘利好政策之東風,我們將把握信創產業的黃金發展機遇,繼續走在行業先端,在信創業務上實現突破,為投資者及股東創造長線回報。」



關於艾伯科技股份有限公司

艾伯科技股份有限公司(股份代號:2708.HK)是行業領先的產業數字化解決方案企業,專注在中國提供5G通信設備及專網解决方案、信創IT終端產品及行業解决方案、物聯網産品及解决方案以及產業數字化解决方案,業務主要分為四個類型,包括(i)智能終端產品銷售;(ii)系統集成;(iii)軟件開發;及(iv)系統維護服務。集團深耕物聯網領域超過二十年,客戶來自中國公營及私營界別,如中央政府機構、大型國有企業及私營企業。



如欲查詢更多資料,請瀏覽艾伯科技股份有限公司網站:http://www.ibotech.hk





