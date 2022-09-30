Friday, 30 September 2022, 17:16 HKT/SGT Share: 碧瑤中標食環署合約總值4.82億港元 帶動手頭合約創歴史新高

香港, 2022年9月30日 - (亞太商訊) - 碧瑤綠色集團有限公司（「碧瑤」或「集團」；股份編號： 01397.HK）欣然宣佈，集團獲得香港特別行政區政府食物環境衞生署（「食環署」）批出兩份為期三年，總值約4.82億港元的服務合約，將由2022 年10月1日起為旺角區提供街道清潔服務及為黃大仙區提供蟲害防治服務。新增合約將碧瑤的手頭合約推至約38億港元（截至2022年9月30日），創集團歴史新高。



贏得這份新街道清潔服務合約後，集團為食環署提供街道清潔服務版圖，擴展至全港共八區，總人口約280萬，彰顯碧瑤於香港清潔服務市場的領導地位。同時，此次新獲得的蟲害防治服務合約，將集團為食環署提供蟲害防治服務版圖，擴展至全港四區，總人口超過 120萬。這些合約不僅為集團未來三年的核心業務帶來穩健的增長，更進一步鞏固了碧瑤在香港的市場領先地位。



香港特別行政區政府高度重視環境衞生議題，於2022年8月開展為期3個月的清潔大行動，並同時成立「地區事項統籌工作組」針對地區關注議題設定處理事項，包括衞生黑點、阻街黑點、環境及巿容等問題。碧瑤作為香港最大的綜合環境服務集團之一，預期能為香港特區政府達至最高環境衞生標準，以及創造可持續發展的環境。



碧瑤行政總裁吳玉群女士表示：「碧瑤很榮幸贏得食環署新的街道清潔和蟲害防治服務合約。這些合約不僅反映了政府對集團專業服務水平的高度認可，更為集團未來三年的業務增長奠定基礎。以上合約，碧瑤將利用創新科技，包括高科技消毒及蟲害防治設施、以及自動化智能清潔技術。展望未來，集團會繼續為改善香港的環境衞生做出貢獻，讓香港成為更清潔、更環保及可持續發展之城市。」



碧瑤綠色集團簡介：

碧瑤綠色集團（股份編號：01397） 成立於1980年，是香港最大和最受敬重的綜合環境服務集團之一，提供環衞保潔、資源回收、循環再造、廢物管理、綠色科技、有機肥料及動物飼料生產、園藝綠化工程及害蟲防治等。集團為不同領域的客戶提供服務，包括政府部門、各大機構和跨國企業。集團努力不懈地提升環境、社會和管治（ESG）的表現，以推進集團的可持續發展，以實現將香港推動成為更清潔、更綠色、更健康城市的願景。





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