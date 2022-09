Friday, 30 September 2022, 11:05 HKT/SGT Share: 天能攜手AC汽車,加速發力汽車後市場

香港, 2022年9月30日 - (亞太商訊) - 後疫情時代,汽車供應鏈全面恢復,新能源汽車、汽車出口快速增長等利好連續顯現,中國汽車產業正邁入全球化發展新階段,加速推動汽車產業轉型升級。

天能與AC汽車簽訂合作框架協議

起動啟停電池作為汽車後市場的重要細分領域和整車不可或缺的部件,其市場需求將進一步激增。



9月27日,天能與AC汽車簽訂合作框架協議,雙方擬圍繞品牌建設推廣、媒體傳播合作、資源互補共用等方面開展廣泛合作,共拓汽車後市場數智化發展新路徑;同時,就回銷及產品服務一體化解決方案進行深入探討,「以客戶為中心,以市場為導向」,共同探討發展新方向。



天能汽車電池事業部副總裁馬文青、AC汽車主編陳海生代表雙方進行簽約。



與傳統蓄電池相比,汽車起動啟停電池技術壁壘更高,天能作為新能源動力電池龍頭企業,在汽車起動啟停電池上採用了國際先進的生產技術和產品工藝,在電池性能、節能減耗、使用壽命及安全設計等方面,有更優質、貼心的用戶體驗,實現了綠色動力與汽車工業完美融合。



好產品更要好營銷。此次合作,是天能立足「產業+互聯網」營銷模式,借助AC汽車數據整合、資源配置的優勢,積極融入數字經濟時代,推動汽車後市場細分賽道產業價值鏈重塑的體現,將為天能在起動啟停電池領域的拓客與發聲提供強力支持。



受新能源汽車發展浪潮推動,動力電池裝機規模快速放量,廢舊動力電池回收作為後週期產業,契合國家「雙碳」目標,前景無限。



天能不僅生產電池,一直以來也在努力踐行生產者責任延伸制,依託強大的市場地位及浙、蘇、豫、皖等地的循環經濟產業園,打造了集「回收-冶煉-再生產」為一體的、含「鉛循環+鋰循環+大循環」的閉環式綠色產業鏈,為龐大的退役動力電池找到一個綠色環保的處理模式。同時,以鉛鋰協同的綠色循環解決方案,為合作夥伴做好原料保供、廢料保收的支撐,助力實現產業鏈閉環。



未來,天能與AC汽車將在起動啟停電池、動力電池回收再利用等相關領域探索更多合作空間和業務增長點,共同推動汽車後市場邁上新台階。



關於天能動力國際有限公司

天能動力國際有限公司(「天能」或「公司」)及其附屬公司(「集團」)是中國新能源電池行業的領軍企業,創始於1986年。天能於2007年在香港交易及結算所有限公司(「港交所」)主板上市(股份代號 00819.HK)。經過三十多年的發展,集團現已成為以電動輕型車動力電池製造與服務為主,集新能源動力電池、汽車起動啟停電池、儲能電池、電動特種車動力電池等多品類電池的研發、生產、銷售,及廢舊電池回收和可再生資源循環利用、綠色智慧製造產業園、智慧物流平台等為一體的能源集團。在2021年7月公佈的2021年《財富》中國500強排行榜中,天能位居淨資產收益率(ROE)榜第17名。





