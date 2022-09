Friday, 30 September 2022, 08:52 HKT/SGT Share:

來源 HG Semiconductor Limited 宏光半導體與協鑫科技創辦人朱共山正式簽定股份及認股權證認購協議,朱共山成為集團主要戰略股東 攜手開展深度戰略合作

全速發展第三代半導體GaN業務

香港, 2022年9月30日 - (亞太商訊) - 宏光半導體有限公司(「宏光半導體」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:6908.HK)欣然宣佈,集團與協鑫科技控股有限公司(股份代號:3800.HK;「協鑫科技」)創辦人、主席兼執行董事朱共山先生(「朱先生」)正式簽定於2022年8月4日所訂立之投資協議(「投資協議」)的認購協議(「認購協議」)。



根據投資協議,集團同意配發及發行,而朱先生同意認購6,000萬股認購股份(「股份認購事項」)及6,000萬份認股權證(「認股權證認購事項」)。鑑於朱先生對宏光半導體的盡職審查調查經已完成,而朱先生合理信納調查結果,並將透過其指定的實益擁有實體常盛有限公司參與股份認購事項及認股權證認購事項。兩項事項完成後,朱先生將成為宏光半導體之主要戰略股東。



於2022年9月29日,集團共持有5.73019億股已發行股份。根據股份認購協議,6,000萬股認購股份相當於集團現有已發行股本約10.47%。經扣除相關成本及開支後,股份認購事項之所得款項淨額估計將約為1.8億港元。於股份認購事項完成後,每股認購股份之淨價估計約為每股認購股份3.00港元。另外,假設認股權證所附認購權獲悉數行使, 6,000萬股認股權證股份相當於集團現有已發行股本約10.47%;而認股權證認購事項之所得款項總額及淨額估計約為2.208億港元。認股權證所附認購權獲悉數行使後,每股認股權證股份之最高淨價估計約為每股認股權證股份3.68港元。集團擬將股份認購事項及認股權證認購事項之最高所得款項約4.008億港元用於發展集團之氮化鎵(「GaN」)業務。股份認購及認股權證認購事項須達成及╱或履行若干先決條件方告完成,而集團亦將召開股東特別大會,向股東尋求事項之特別授權配發及發行。



朱共山先生為協鑫科技的創辦人兼執行董事,他曾擔任第十二屆中國人民政治協商會議(「政協」)全國委員會委員、現任第十二屆江蘇省委員會政協常委、全球綠色能源理事會主席、全球創新中心副主席、亞洲光伏產業協會主席、中國企業聯合會企業綠色低碳發展推進委員會副主任、中國電力企業聯合會儲能與電動汽車分會執行副會長。多年來,朱先生致力參與電力、光伏、天然氣、新能源汽車營運及半導體等領域。與此同時,朱先生在徐州擁有強大影響力,旗下協鑫集團每一次重大戰略佈局均起步於江蘇,植根於徐州。



早前,宏光半導體於2022年9月7日亦與朱共山先生及其家庭成員作為受益人之全權信託協鑫集團有限公司(「協鑫集團」)訂立戰略合作框架協議,擬與協鑫集團於GaN功率芯片在新能源領域的應用開展密切合作,包括協鑫集團或其下屬公司將參與集團或集團下屬公司的股權,雙方建立深度合作。宏光半導體及協鑫集團將在境內成立新能源合營公司,佈局GaN芯片在新能源領域的應用,包括但不限於充電╱換電技術及設備,儲能技術及其設施,分佈式光伏逆變器等。此外,集團亦將向合營公司提供技術支持,共同開發基於矽基功率芯片及第三代半導體之應用產品。朱先生在以家族信托投資宏光半導體後又進一步與集團訂立戰略合作框架協議,既是對第三代半導體業務未來發展空間的認可,亦是對集團的戰略發展充滿信心。是次投資協議的完成,標誌著集團與已正式與協鑫集團建立緊密的合作關係,將進一步在第三代半導體領域進行一體化產業鏈佈局並實現產能及產品的快速發展。



經過接近兩年的業務轉型佈局,集團在GaN功率半導體和新能源賽道領域已經建立了較為突出的優勢。此次與朱共山先生正式簽定認購協議,憑藉朱先生作為集團主要戰略股東的背景,集團預期朱先生可(i)協調新能源行業的資源,並與集團的第三代半導體(尤其是芯片)達致戰略協同效應,形成產業資源互補;(ii)利用財務資源及業務網絡協助集團快速發展產能及產品;(iii)協助集團與地方政府緊密合作,改善對第三代半導體行業的政策及支持;及(iv)利用其本身的營運及管理經驗,協助集團建立人才、營運、技術及研發。



隨著科技革命的深度演化,半導體行業已深度融入新能源產業之中。在未來的大能源系統中,第三代半導體GaN將起到核心作用,並成為連接光伏與大能源系統的橋樑。集團管理層認為,協鑫集團的產業資源有望為宏光半導體帶來巨大的應用商機,使集團有望進一步加快GaN在新能源領域的技術研發和應用步伐。此次股份認購及認股權證認購事項亦可為集團的GaN業務發展籌集額外資金,從而提升集團之研發能力,向著成為以半導體設計與製造為核心,集研發、製造、封測及銷售為一體的全產業鏈半導體整合設備生產模式(「IDM」)企業之目標邁進。有見國內外市場對高科技的半導體產品需求殷切,再加上國策的推動,集團預計其GaN業務發展將阪上走丸。



關於宏光半導體有限公司

宏光半導體有限公司(6908.HK)主要在中國從事半導體産品,包括發光二極管(「LED」)燈珠、新一代半導體氮化鎵(「GaN」)芯片、GaN器件及其相關應用産品以及快速充電産品的設計、開發、製造、分包服務及銷售。憑藉多年來在LED製造方面的行業專業知識,集團致力加快步伐研發及拓展GaN相關産品的應用,矢志成為一間集芯片設計、製造生産及銷售的半導體領先企業,並提供具有更高效率及更具競爭力系統成本的整體解决方案。



有關更多資料,請瀏覽:www.hg-semiconductor.com





