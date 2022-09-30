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來源 SKYX Platforms Corp. dba Sky Technologies SKYX 獲得邁阿密最高建築之一的10 年屋頂標牌權 - 全新大樓位於邁阿密市中心的 US-1 上，邁阿密熱火隊 FTX 競技場和比斯坎灣對面

- 由於該建築的獨特和戰略位置，SKYX 屋頂標牌預計將被數以千萬計的人看到，包括在電視節目和邁阿密天際線圖像中，創造顯著的 SKYX 品牌知名度

佛羅里達州邁阿密, 2022年9月29日 - (亞太商訊) - SKYX Platforms Corp.（納斯達克股票代碼：SKYX）（d/b/a “Sky Technologies”）（“SKYX”、“我們”或“本公司”），一家極具顛覆性的平台技術公司，在全球範圍內擁有 60 多項已發布和正在申請的專利簡化和提高家庭和建築物的安全性和自動化，今天宣布它獲得了為期 10 年的屋頂標牌權租約，用於在邁阿密市中心最高的建築物之一上，與邁阿密熱火 FTX 競技場和比斯坎灣隔街相望。







新大樓位於 400 Biscayne Blvd (US-1)，將包括辦公空間、住宅以及高端現代酒店。邁阿密市中心地區是世界領先公司的美國和國際中心 - 預計將有數以千萬計的人看到 SKYX 屋頂標牌，包括電視節目和邁阿密天際線圖像。



作為租約的一部分，SKYX 還獲得了一個擁有 360 度視野的高端、最先進、高天花板的辦公空間，並預計將在新的美國和國際銷售辦事處以及公司總部開設2023年的位置。作為協議的一部分，公司可以在 2024 年 1 月開始支付租金。此外，業主將向公司提供高達 225 萬美元的改善津貼，可用於建造房屋，包括設計、空間規劃、顧問和施工圖的合理成本。公司計劃使用部分辦公空間並將剩餘部分轉租以盡量減少開支。



SKYX Platforms 創始人兼執行主席 Rani Kohen 表示：“在邁阿密市中心獲得 SKYX 標牌和辦公室的長期租約，為 SKYX 提供了令人難以置信的品牌知名度。據報導，FTX 支付了 1.35 億美元來確保 為我們隔壁鄰居的建築邁阿密熱火球館（現在稱為 FTX 球館）命名的長期租約 - 這不言而喻。



“隨著我們將自己定位為開始我們的商業化之旅，這為我們公司在許多層面上奠定了重要基礎。我期待著進入這個令人興奮的新空間，並通過持續的運營執行提升我們的公眾形象，以創造可持續發展的目標 ，為我們的股東帶來長期價值，”Kohen 總結道。



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關於 SKYX Platforms Corp.（納斯達克股票代碼：SKYX）



由於電力是每個家庭和建築的標準，我們的使命是讓家庭和建築成為安全先進和智能的標準。



SKYX Platforms Corp.（納斯達克股票代碼：SKYX）擁有一系列極具顛覆性的先進安全智能平台技術，擁有 60 多項美國和全球專利以及正在申請的專利。我們的技術強調高品質和易用性，同時顯著提高家庭和建築物的安全性和生活方式。我們相信，我們的產品是美國乃至全球家庭和其他建築物中每個房間的必需品。如需更多信息，請訪問我們的網站 https://skyplug.com或在 LinkedIn 上關注我們。



關於前瞻性陳述的警示性聲明



本新聞稿中包含的某些陳述構成前瞻性陳述，包括與擬議的首次公開募股有關的陳述。管理層將這些前瞻性陳述基於其當前的預期、假設、估計和預測。雖然他們認為這些預期、假設、估計和預測是合理的，但這些前瞻性陳述只是預測，涉及已知和未知的風險和不確定性，其中許多超出了管理層的控制範圍。這些陳述涉及風險和不確定性，可能導致公司的實際結果、業績或成就與這些前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、業績或成就存在重大差異。前瞻性陳述僅在發表之日發表，包括與公司成功推出、商業化、開發附加功能並實現其智能產品和技術的市場認可的能力、公司推動採用的努力和能力有關的陳述 Sky 的 Plug Smart 平台進入多戶住宅建築和社區以及酒店採用，以及公司提交給證券交易委員會的文件中描述的其他風險和不確定性。建議不應被解釋為，也可能不會導致任何具有約束力的協議、安排或承諾，以使用或採用公司的技術。告誡讀者不要過分依賴前瞻性陳述，除法律要求外，公司不承擔任何義務，也不打算更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件，或其他。



有關租賃條款，請參閱公司於 2022 年 9 月 29 日向證券交易委員會提交的表格 8-K 的當前報告。根據租賃條款，公司預計不會支付前 14 年的任何租金租期，考慮到六個月的擴建期（最多可延長四個月），以及租金開始日期後的四個額外的租金減免期。公司可以將擴建期延長四個一個月，前提是每延長一個月，每年的基本租金將增加每平方英尺 1.00 美元。標牌需獲得必要的許可。本新聞稿中包含的圖像僅用於演示目的，並不一定代表預期安裝的任何標牌。



投資者關係聯繫人:

Lucas A. Zimmerman

MZ North America

(949) 259-4987

SKYX@mzgroup.us



資料來源: SKYX Platforms Corp. dba Sky Technologies



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