Thursday, 29 September 2022, 14:34 HKT/SGT Share: 臻和科技擬赴港上市：中國腫瘤分子診斷及檢測的領導者 技術及財務共築企業核心競爭力

香港, 2022年9月29日 - (亞太商訊) - 近年來，隨著老年人口的不斷增加，中國對腫瘤精准醫療的需求持續攀升，中國政府於2022年1月頒佈的《「十四五」醫藥工業發展規劃》支持發展腫瘤分子診斷及檢測用於疾病篩查和治療選擇，迫切的現實需求促使腫瘤分子診斷及檢測行業迎來了巨大的發展機遇。



9月26日，中國腫瘤分子診斷及檢測市場的領導者——臻和科技集團有限公司（「臻和科技」或「公司」）正式向港交所遞交A1上市申請表，擬赴港上市，中金公司及美銀證券擔任聯席保薦人。



MRD技術業界領先 構成堅固競爭壁壘



公開資料顯示，臻和科技是中國領先的創新腫瘤分子診斷及檢測公司，同時也是微小病灶殘留（MRD）技術主導的預後及監測賽道的行業先行者和龍頭企業，2021年公司基於NGS的癌症預後及監測的市場份額高達36.8%，排名第一。



MRD技術平台是公司利用獲專利的MinerVa®技術平台及專有生物信息學工具。該技術靈敏度極高，最低檢測限(「LoD」)可低至0.008%腫瘤分數水平，追蹤患者血漿樣本中不同數量的變異時維持超過99.5%的高特異性。該平台已在世界最大的肺癌MRD隊列研究LUNGCA中獲得臨床驗證，並自2020年11月起被廣泛應用於臻和的商業化MRD檢測服務中。此外，臻和科技是中國首家商業化MRD檢測服務的公司。截止目前，公司已擁有5款商業化癌症預後及監測產品，為中國最多。



前瞻性產品及服務管線佈局 財務狀況優越



臻和科技具備著豐富而且具有前瞻性的產品及服務管線，基於其戰略眼光及其對技術趨勢的嚴格評估而構建，覆蓋癌症治療全部三個業務領域即治療選擇、預後及監測和早期篩查。截止目前，公司已擁有20項已商業化產品，另外有18項在研管線產品，就基於NGS的乳腺癌、結直腸癌及肺癌的診斷及檢測收入而言，公司為中國的領先企業之一。



財務方面，於2016年首次確認收入以來，臻和科技是中國腫瘤分子診斷及檢測行業領先企業中收入增長率最高的企業之一。2020年至2021年是公司受疫情影響較大的一年，收入同比增長29.2%；於2020年、2021年及截至2022年6月30日止六個月，公司毛利分別為人民幣208.8百萬元、263.0百萬元及123.8百萬元。



截至2022年6月30日，臻和科技的現金、現金等價物及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產合計為人民幣710.1百萬元，足夠支撐公司未來最少三年的研發和市場拓展。



運營方面，資料顯示，臻和科技單個產品的研發費用和過去兩年中銷售費用占收入的比例低於業界同行，雖然仍處於虧損狀態，但虧損額為中國業內頭部企業中最低的企業之一，反映了臻和科技在研發產出率及運營效率方面的優勢，公司有望成為中國所有基於NGS的腫瘤分子診斷及檢測行業頭部企業中首家盈利的公司。



值得一提的是，癌症分子診斷及檢測一直都是資本市場青睞的黃金賽道之一，本次赴港上市，臻和科技的機構投資者包括經緯創投、正心谷資本、辰德資本、中金資本、Hillhouse、中國國有企業結構調整基金、凱風創投、雅惠投資、建信股權及泰康人壽，高質量機構投資者參與充分體現了對公司實力與前景的強烈認可。



從行業角度來看，隨著人口老齡化的加重，腫瘤分子診斷及檢測在中國擁有巨大市場需求，於2021年中國腫瘤分子診斷及檢測潛在市場總額為人民幣2,712億元，預計於2030年將增至人民幣5,611億元，行業市場空間廣闊。



作為該領域的優質獨角獸，臻和科技標的稀缺，產品組合豐富，且很多已經進入商業化階段。憑藉對基礎科學的深刻理解和對精准腫瘤學領域發展的洞察力優勢，公司在腫瘤精准治療賽道上已具備領跑優勢，未來有望跑得更快、更遠。





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