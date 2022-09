Wednesday, 28 September 2022, 21:00 HKT/SGT Share:

來源 American Wave Machines, Inc American Wave Machines 宣佈在巴西成立 P4erfectSwell(R) 聖保羅沖浪俱樂部

加利福尼亞索拉納海灘, 2022年9月28日 - (亞太商訊) - 在 Boa Vista Village 成功測試並展示了新的 PerfectSwell(R) 衝浪池後,該池現在被沖浪行業稱為“世界上最好的波浪池”,AWM 宣布他們再次與 JHSF 合作,提供世界一流的 衝浪到他們最新的項目, 聖保羅沖浪俱樂部。與 Boa Vista Village 一樣,SPSC 將提供相同的 PerfectSwell 高性能波浪。位於 Estaiada Bridge 附近,是 Real Park 獨家開發項目的一部分,它將成為聖保羅市的第一家衝浪俱樂部。該開發項目還將包括豪華住宅樓和2萬平方米的零售。這些住宅將可以使用衝浪俱樂部和 25,000 平方米的私人海灘。聖保羅沖浪俱樂部的總體規劃旨在保證聖保羅最高水平的生活質量,並將為其會員提供以體育為中心的獨家設施。

聖保羅沖浪俱樂部的 PerfectSwell 計劃於 2023 年開業

JHSF 首席執行官蒂亞戈·阿隆索 (Thiago Alonso) 表示:“JHSF 不斷尋求新的方式為其特殊客戶提供更好的生活質量,而聖保羅沖浪俱樂部是位於城市中心的世界級衝浪體驗。” “我們很自豪再次與 AWM 攜手合作。我們的團隊很高興能為聖保羅市創造另一個持久的標誌性項目。”



“很榮幸與巴西 JHSF 的優秀人士一起工作。我們開始欣賞巴西的職業道德和他們對沖浪無與倫比的熱情。看到巴西的 Pupo brothers和美國的 Geiselman brothers 一起衝浪 PerfectSwell 非常令人欣慰 ” AWM 創始人兼總裁 Bruce McFarland 說。 “我們對全球最佳衝浪地點網絡的願景正在實現,Boa Vista Village 和聖保羅沖浪俱樂部將關鍵地點添加到 AWM 不斷擴大的網絡中。”



關於American Wave Machines

American Wave Machines, Inc. 是 PerfectSwell(R) 和 SurfStream(R) 波浪技術的發明者和開發商。 AWM 開發世界級的衝浪設施目的地,擁有可靠的財務狀況和刺激的衝浪者。 PerfectSwell(R) 和 SurfStream(R) 在市場上獨樹一幟,並受到全球 50 多項專利的保護。自 2007 年以來,American Wave Machines 在全球各地的地點進行了超過 4,000,000 次沖浪活動。 www.americanwavemachines.com



關於 JHSF

JHSF Participacoes SA 是一家從事房地產行業的巴西控股公司。該公司通過其子公司參與住宅和商業物業的開發、購買和銷售以及租賃; 購物中心的建設和運營; 以及提供行政和合同管理服務。欲了解更多信息,請訪問 jhsf.com.br。



聯繫人: Jenna Timinsky - info@americanwavemachines.com - (858) 755-1497



來源: American Wave Machines, Inc.



