Thursday, 29 September 2022, 08:51 HKT/SGT Share: 新地12大商場把握新一輪消費券熱潮 推出多項優惠獎賞吸客

香港, 2022年9月29日 - (亞太商訊) - 政府新一輪電子消費券將於10月1日發放,新鴻基地產(0016)旗下12商埸包括東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、 life@KCC 及 joy@KCC 亦因應消費券熱潮,推出不同優惠,務求全力推動全民消費,一同振興經濟。當中優惠涵蓋免費泊車、倍數積分、禮品換領及商場回贈等多款獎賞,為顧客將消費券增值。

新地12大商場「消費券賞上賞」消費回贈高達HK$8,050; 更首度推出高達6小時跨區聯場電子免費泊車券。

東港城推出「消費券購物多重賞」,合共高達HK$13,500贈券。

北角匯推「快閃三重賞」買滿HK$300送HK$300,買滿HK$1,000送人氣家品。

將軍澳中心10月1日起推出「10月消費瘋狂賞」,即可獲高達HK$5,070商場贈券及多達14小時免費泊車券,更可同時賺取積分。

新地三大商場Mikiki X卓爾廣場 X 錦薈坊消費券加碼優惠,豐富獎賞價值近兩萬。

新地十二大商場聯手斥資200萬推出「消費券賞上賞」消費回贈高達HK$8,050

由10月1日至31日,於新地十二大商場消費滿指定金額即可賺取高達HK$2,050商場贈券組合,回贈高達23%,更首度送出合共最多6小時聯場電子免費泊車券,於同系其中7大商場均可使用,方便自駕人士隨時跨區消費。此外,商場更首度聯手推出「最高消費上單王」吸納大額消費,於同一參與商場累積消費並成功登記積分,即可自動參加,每個指定參與商場首5名累積最高消費金額的會員均可獲贈相等於1,250,000積分的5,000 Point Dollar;符合消費條件更隨時可額外獲贈指定商場HK$1,000電子贈券組合,多項優惠獎賞累計高達HK$8,050!



將軍澳東港城送高達HK$13,500電子贈券及5倍積分

位於將軍澳東港城推出特別連同場內過百個商戶聯手推出「消費券購物多重賞」,The Point會員於東港城指定商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額,即有機會獲得合共高達HK$13,500贈券!其中消費滿HK$40,000,更可獲贈東港城及同區商場將軍澳中心的電子贈券。此外,於場內指定珠寶商戶即日單一電子消費滿HK$5,000,更可獲5倍積分,可兌換成高達HK$800 Point Dollar當錢使用。



北角匯出招吸納消費券發放首兩天生意 回贈高達100%

北角匯將於10月1至2日,特別推出「消費券首2天快閃三重賞」,大派逾500份禮品,回贈率高達100%,消費更不設門檻,任何金額的即日消費並成功登記積分,即可獲贈飲品或美食;消費滿指定金額更可換領Brun及Thermos等人氣家品及其他獎品。同期更獨家推出「扮靚消費王」推廣,10月份於北角匯指定護膚、時裝商戶累積消費最高的首3名會員,可獲贈最新iPhone 14 Pro Max 512GB、iPhone 13 Pro Max 256GB及太子珠寶18K白色黃金鑽石項鏈等人氣電子潮物及名貴禮品,再額外加送多達HK$3,000電子贈券。作為寵物友善商場,北角匯現正舉行《Cat.Art.Metaverse》貓咪元宇宙主題藝術館,貓奴到場看展覽,更可消費換領一系列貓咪精品進貢主子,人寵共享購物樂趣。



將軍澳中心五重獎賞送高達HK$5,070回贈及14小時免費泊車券

將軍澳中心亦於10月1日起推出「10月消費瘋狂賞」,5重獎賞有機會獲得高達HK$5,070商場贈券及多達14小時免費泊車券,更可同時賺取積分,包括於超市百貨、健康生活及家居佈置商戶消費,即可輕鬆享近10%回贈及泊車優惠。將軍澳中心更與同區東港城聯手推出「消費著數賞」,於將軍澳中心消費滿HK$40,000,即送兩大商場合共HK$3,500的電子贈券及4小時免費泊車券,新居入伙購入家具電器、結婚飾品等大額消費萬勿錯過。



Mikiki、卓爾廣場、錦薈坊推十大消費優惠 大送最新iPhone 14 Pro Max

Mikiki、卓爾廣場及錦薈坊特別於十月推出十項消費獎賞,包括商場回贈、豐富禮品及倍數積分等多項禮遇,於Mikiki消費隨時賺取總值合共HK$6,300電子贈券及價值逾萬元的人氣電子潮物!三大商場分別推出「消費券加碼賞」,The Point會員消費滿指定金額即可輕鬆領取高達12%回贈。商場更推出多項大額消費獎賞,回贈高達HK$4,000電子贈券;顧客更可自動參加三大商場的「最高消費賞」,隨時贏走一系列搶手禮品包括最新型號的iPhone 14 Pro Max 256GB、總值HK$15,200的18K白色黃金鑽石戒指及HK$15,000商場電子贈券組合等。卓爾廣場更加推「積分消費券」大送高達150,000積分,可兌換成600 Point Dollar當錢使。





話題 Press release summary



部門 消费者, Real Estate & REIT, Cloud & Enterprise

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Sept 16, 2022, 13:00 HKT/SGT 香港投資者關係協會公佈2022年第八屆香港投資者關係大獎得獎名單 July 11, 2022, 19:00 HKT/SGT 新地旗下東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki等勇奪國際大獎 Oct 18, 2011, 11:09 HKT/SGT 2011年《投資者關係雜誌》大中華區獎項入圍名單公佈 Copyright © 2022 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 東京: +81 3 6859 8575

   